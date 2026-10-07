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¿Tiene alguna queja contra una EPS? Ojo: el portal de Supersalud estará en mantenimiento

A partir de este viernes 9 de octubre, la Supersalud hará mantenimiento a su portal web para radicar peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). La entidad informó que se fortalecerán otros canales de atención mientras se finaliza el proceso.

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Redación Salud
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La Supersalud la entidad aclaró que, una vez sea restablecido el servicio, las solicitudes recibidas durante el mantenimiento serán consolidadas y cargadas en el sistema PQRD, / AFP / Raul ARBOLEDA
Foto: AFP - RAUL ARBOLEDA

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La Superintendencia Nacional de Salud anunció que durante los próximos días se realizará un mantenimiento a la plataforma en la que usuarios de las EPS pueden radicar peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). Según explicó la entidad, durante este periodo de tiempo estarán fuera de servicio el portal web de radicación de PQRD, el chat asociado, el módulo de consulta web y los demás relacionados con radicación y gestión digital.

“Las actividades iniciarán el viernes 09 de octubre de 2026 desde las 08:00 a. m. y podrán extenderse hasta el lunes 12 de octubre de 2026 a las 10:00 p. m., dependiendo de los tiempos de procesamiento técnico”, precisó la entidad, a través de un comunicado.

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Por su parte, la entidad aclaró que, una vez sea restablecido el servicio, las solicitudes recibidas durante el mantenimiento serán consolidadas y cargadas en el sistema PQRD, junto con la verificación integral de la plataforma.

“Esta intervención permitirá fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de atención y gestión de PQRD, contribuyendo a una operación más estable y sostenible. La Supersalud informará oportunamente sobre el avance de las actividades y el restablecimiento de los canales habituales de atención mediante la página web y las redes sociales de la entidad”, indica la entidad.

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Mientras se realiza el mantenimiento, la entidad aclaró que estos trámites se podrán realizar a través de la línea gratuita nacional, 01 8000 513700, y en Bogotá, +57 601483700.

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Por Redación Salud

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