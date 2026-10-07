¿Tiene alguna queja contra una EPS? Ojo: el portal de Supersalud estará en mantenimiento

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
La Superintendencia Nacional de Salud anunció que durante los próximos días se realizará un mantenimiento a la plataforma en la que usuarios de las EPS pueden radicar peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD). Según explicó la entidad, durante este periodo de tiempo estarán fuera de servicio el portal web de radicación de PQRD, el chat asociado, el módulo de consulta web y los demás relacionados con radicación y gestión digital.
“Las actividades iniciarán el viernes 09 de octubre de 2026 desde las 08:00 a. m. y podrán extenderse hasta el lunes 12 de octubre de 2026 a las 10:00 p. m., dependiendo de los tiempos de procesamiento técnico”, precisó la entidad, a través de un comunicado.
Lo invitamos a leer: La conversación urgente sobre la salud mental de los más jóvenes en Pacífico
Por su parte, la entidad aclaró que, una vez sea restablecido el servicio, las solicitudes recibidas durante el mantenimiento serán consolidadas y cargadas en el sistema PQRD, junto con la verificación integral de la plataforma.
“Esta intervención permitirá fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta los sistemas de atención y gestión de PQRD, contribuyendo a una operación más estable y sostenible. La Supersalud informará oportunamente sobre el avance de las actividades y el restablecimiento de los canales habituales de atención mediante la página web y las redes sociales de la entidad”, indica la entidad.
Mientras se realiza el mantenimiento, la entidad aclaró que estos trámites se podrán realizar a través de la línea gratuita nacional, 01 8000 513700, y en Bogotá, +57 601483700.
👩⚕️📄¿Quieres conocer las últimas noticias sobre salud? Te invitamos a verlas en El Espectador.⚕️🩺