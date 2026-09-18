Tras cinco años, Supersalud levantó la intervención del Hospital La Misericordia de Calarcá

“La medida preventiva de vigilancia especial permitirá hacer seguimiento al funcionamiento del hospital, a la consolidación de los avances alcanzados durante la intervención y a las acciones para…

En la tarde de este viernes, 18 de septiembre, la Superintendencia Nacional de Salud anunció que levantó la intervención forzosa del Hospital La Misericordia de Calarcá (Quindío). Esta decisión se toma cinco años después de que se aplicara esta medida por parte de la Supersalud, que ahora aplicará una medida de vigilancia especial durante un año.

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“La medida preventiva de vigilancia especial permitirá hacer seguimiento al funcionamiento del hospital, a la consolidación de los avances alcanzados durante la intervención y a las acciones para atender las afectaciones ocasionadas por el sismo del pasado 10 de agosto”, señaló la superintendente María Andrea Godoy.

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Según recordó la Supersalud, la intervención del hospital se ordenó luego de que se identificaron, para septiembre de 2021, 54 hallazgos, entre ellos, el cierre total de 20 servicios, deficiencias en infraestructura y en la gestión de facturación, e insuficiencia de medicamentos e insumos.

Posterior a su intervención, sostiene la Supersalud, “en materia financiera, el hospital incrementó su facturación por venta de servicios en un 13 % y su recaudo en un 15 %, lo que le permitió ponerse al día con las obligaciones del talento humano, también gestionó COP 3.917 millones para proyectos de inversión en infraestructura, dotación y fortalecimiento de los servicios”.

Entre los otros logros que destacó la entidad como resultado de la intervención, está la apertura de camas de hospitalización general, pediátrica y para atención del parto; la habilitación de salas de cirugía, consultorios de consulta externa y la recuperación de los centros de atención de La Virginia y Quebrada Negra.

Por su parte, frente a las afectaciones registradas por el sismo del pasado 10 de agosto, se anunció que se activó un plan de contingencia que permitió habilitar una sede alterna para mantener la prestación de los servicios. Por el momento, se informó desde la Supersalud que avanzan los estudios técnicos para definir las obras requeridas en la sede principal y garantizar su recuperación.

"Hay una tarea muy grande por delante con la reconstrucción tras el sismo, pero hoy existe una línea base sólida para seguir avanzando. El reto es mantener los servicios y restablecer los que resultaron afectados. "Lo importante es estabilizar la institución y mantener esta buena senda, porque cada avance se traduce en mejores servicios y una atención más oportuna para los usuarios", agregó la superintendente.

De esta manera, a partir de la fecha, la operación del hospital quedará en manos de la administración departamental, que tendrá que responder a los requerimientos de las medidas de vigilancia especial en el próximo año.

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