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Urbadan, medicamento para tratar la epilepsia, vuelve a estar disponible en el país

El Ministerio de Salud informó que el medicamento Urbadan de 10 mg y 20 mg, para tratar pacientes con epilepsia y otras condiciones neurológicas, volvió a estar disponible en el país. Había presentado dificultades de acceso por un cambio en el titular de su registro sanitario.

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Redación Salud
12 de septiembre de 2026 – 12:55 p. m.
Escazes de medicamentos como: Clobazam, Clonazepam.
El clobazam funciona para reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Ministerio de Salud anunció que el medicamento Urbadan (clobazam), en tabletas de 10 miligramos y 20 miligramos, utilizado en el tratamiento de pacientes con epilepsia y otras condiciones neurológicas, ha vuelto a estar disponible en Colombia. 

De acuerdo con la cartera, el medicamento había venido presentando dificultades de acceso debido al cambio de titular del registro sanitario, que pasó de ser Sanofi Aventis a ser Atnahs Pharma UK Limited. Además, se designó a Global Service Pharmaceutical S.A.S. como importador para Colombia.

Para la transferencia de titularidad del registro sanitario del producto, sin embargo, eran necesarios diversos trámites regulatorios y administrativos, los cuales eran requisito para retomar su importación y comercialización en el país. 

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Es por ello que el Minsalud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y el Fondo Nacional de Estupefacientes optaron por trabajar directamente con las farmacéuticas; realizaron los acercamientos técnicos con Sanofi Aventis, Atnahs Pharma UK Limited y otros actores involucrados, con el fin de agilizar las gestiones pendientes y restablecer la disponibilidad del medicamento en el mercado colombiano. 

“El Ministerio acoge la preocupación manifestada por pacientes, familiares, asociaciones de usuarios y profesionales de la salud frente a las dificultades de acceso reportadas”, comunicó la cartera. “Por esta razón, se ha trabajado de manera coordinada permitiendo superar las barreras identificadas y favoreciendo la continuidad en el suministro del medicamento”.

La entidad también aseguró que continuará haciendo seguimiento permanente y verificando la normalización de la situación para garantizar el suministro normal de Urbadan 10 mg y 20 mg para los pacientes que lo requieren. 

El clobazam, explica el Minsalud, pertenece a una clase de medicamentos llamados benzodiacepinas y funciona para reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro. Se utiliza especialmente para tratar la ansiedad y para controlar convulsiones.

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Por Redación Salud

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