De acuerdo con la cartera, el medicamento había venido presentando dificultades de acceso debido al cambio de titular del registro sanitario, que pasó de ser Sanofi Aventis a ser Atnahs Pharma UK Limited. Además, se designó a Global Service Pharmaceutical S.A.S. como importador para Colombia.

El Ministerio de Salud anunció que el medicamento Urbadan (clobazam), en tabletas de 10 miligramos y 20 miligramos, utilizado en el tratamiento de pacientes con epilepsia y otras condiciones neurológicas, ha vuelto a estar disponible en Colombia.

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Urbadan, medicamento para tratar la epilepsia, vuelve a estar disponible en el país

Para la transferencia de titularidad del registro sanitario del producto, sin embargo, eran necesarios diversos trámites regulatorios y administrativos, los cuales eran requisito para retomar su importación y comercialización en el país.

Es por ello que el Minsalud, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos y el Fondo Nacional de Estupefacientes optaron por trabajar directamente con las farmacéuticas; realizaron los acercamientos técnicos con Sanofi Aventis, Atnahs Pharma UK Limited y otros actores involucrados, con el fin de agilizar las gestiones pendientes y restablecer la disponibilidad del medicamento en el mercado colombiano.

“El Ministerio acoge la preocupación manifestada por pacientes, familiares, asociaciones de usuarios y profesionales de la salud frente a las dificultades de acceso reportadas”, comunicó la cartera. “Por esta razón, se ha trabajado de manera coordinada permitiendo superar las barreras identificadas y favoreciendo la continuidad en el suministro del medicamento”.

La entidad también aseguró que continuará haciendo seguimiento permanente y verificando la normalización de la situación para garantizar el suministro normal de Urbadan 10 mg y 20 mg para los pacientes que lo requieren.

El clobazam, explica el Minsalud, pertenece a una clase de medicamentos llamados benzodiacepinas y funciona para reducir la actividad eléctrica anormal en el cerebro. Se utiliza especialmente para tratar la ansiedad y para controlar convulsiones.

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