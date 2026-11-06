¿Usuario de EPS Sanitas? Estas medidas prometen para mejorar entrega de medicamentos

En redes, los videos se popularizaron, a la par de los reclamos de los pacientes. Debido a esa situación, en el mañana de este viernes, 6 de noviembre, EPS Sanitas anunció que tomará una serie de medidas con las que busca mejorar la entrega de fármacos, optimizar los…

En los últimos días han circulado varios videos en redes sociales en los que se ve a usuarios de EPS Sanitas haciendo largas filas para poder acceder a medicamentos. Las hacen en el nuevo operador logístico que seleccionó esa empresa para entregar sus medicinas: Colsubsidio.

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En redes, los videos se popularizaron, a la par de los reclamos de los pacientes. Debido a esa situación, en el mañana de este viernes, 6 de noviembre, EPS Sanitas anunció que tomará una serie de medidas con las que busca mejorar la entrega de fármacos, optimizar los tiempos de respuesta y descongestionar los puntos de atención de Colsubsidio.

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Para verificar que se cumplen, la Superintendencia Nacional de Salud le pidió a Sanitas que actualice semanalmente las bases de usuarios con entregas de medicamentos pendientes. "La entidad verificará el avance de las medidas implementadas y el restablecimiento de la entrega de medicamentos a los afiliados", señaló en otro comunicado.

Decisiones frente a órdenes del gestor farmacéutico anterior (Cruz Verde)

Por un lado, la EPS dice que va a ampliar la vigencia hasta el 30 de noviembre de 2026 para todas las órdenes médicas que presenten fecha de vencimiento durante este mes.

Además, señala que dispensarán a los usuarios todos los medicamentos que estén contemplados en el Plan de Beneficios en Salud. Basta con que presenten, únicamente, la orden médica.

Igualmente, le enviarán a domicilio, sin ningún costo, los medicamentos a los pacientes que lo requieran hasta el 14 de noviembre. Deben solicitarlo en este enlace.

Decisiones para reducir tiempos de entrega

Según Sanitas, va a habilitar cajas rápidas para la atención prioritaria de fórmulas simples de uno a tres medicamentos, "optimizando los tiempos de espera en sala".

Así mismo, señala en un comunicado, establecerá un "filtro previo a la dispensación para clasificar y asignar turnos de acuerdo con la complejidad de la orden".

Otra de las medidas que implementará será la creación de una mesa de soporte para resolver "excepciones, inconsistencias en fórmulas, direccionamientos, autorizaciones MIPRES y faltantes, evitando demoras en la fila regular".

También promete ampliar el personal en las sedes para reforzar la operación y continuar evacuando órdenes pendientes después de que se cierre la jornada de atención, hasta las 21:00 o 22:00.

Una decisión más promete la EPS: llevar a cabo "jornadas continuas de distribución de órdenes pendientes a domicilio, bajo un esquema logístico de incremento progresivo de capacidad".

Sugerencias para los pacientes

EPS Sanitas también hace algunos llamados a los usuarios, para que pueda mejorar la entrega de medicamentos. Uno de ellos es que acudan al servicio farmacéutico en la fecha programada en la fórmula médica y no antes.

Además, les recuerda que pueden ingresar a la página web para consultar los puntos de atención en Bogotá y resolver las dudas habituales. También pueden comunicarse por teléfono a la línea 6013759000. O pueden contactarse con el "asistente virtual Ana María" al 3202550525.

Según la EPS, ya ha alcanzado un un nivel de dispensación del 84 %, con 60.799 fórmulas entregadas.

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