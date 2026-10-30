Ya hay nueva viceministra de salud pública: Gloria Prado Pino

Así quedó consignado en el Diario Oficial del jueves, 29 de octubre, en el que se indica que, a través del Decreto 1620 del 2026, el presidente De la Espriella y la ministra de Salud, Ana María Vesga, nombran a Prado Pino en el cargo que, hasta el momento, estaba ocupando de forma transitoria Diana Julieta Díaz. En el…

Es un hecho: el Gobierno de Abelardo de la Espriella ya tiene viceministra de Salud Pública y Atención Primaria. Después de casi tres meses de haber iniciado su mandato, se oficializó el nombramiento de Gloria Nallybe Prado Pino.

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Así quedó consignado en el Diario Oficial del jueves, 29 de octubre, en el que se indica que, a través del Decreto 1620 del 2026, el presidente De la Espriella y la ministra de Salud, Ana María Vesga, nombran a Prado Pino en el cargo que, hasta el momento, estaba ocupando de forma transitoria Diana Julieta Díaz. En el anterior gobierno, en ese puesto estuvo Jaime Urrego.

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Prado Pino, nacida en Chocó, estudió medicina en la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y tiene una maestría en Medical Sciences in Global Health de la Universidad de Harvard (Estados Unidos). Fue la primera afrolatina en recibir ese título, según le había dicho ella a El Espectador en 2019.

Ahora, entre otras tareas, tendrá la misión de dirigir, formular, adoptar y evaluar las políticas, planes y programas relacionados con la salud pública. También está en sus manos, establecer un camino para la prevención de enfermedades.

Entre las publicaciones académicas que tiene la viceministra se encuentran artículos relacionados con el rol de la telemedicina en Colombia durante la pandemia del covid-19.

Con su nombramiento, se completa el "círculo" de funcionarios que ha elegido la ministra Vesga para que la acompañen en su período. Además de Prado Pino, en el viceministerio de Protección Social está la economista Marcela Brun Vergara. En el Instituto Nacional de Salud se encuentra la epidemióloga Zulma Cucunubá. En la Superintendencia de Salud está la abogada María Andrea Godoy. Y en el Invima se encuentra la bacterióloga Sindy Pahola Pulgarín.

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