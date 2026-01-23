Logo El Espectador
Ya viene la primera jornada de vacunación nacional: ¿cuándo es y qué vacunas debe aplicarse?

El Ministerio de Salud espera vacunar a más de 234.000 personas, con énfasis en niños y niñas menores de 5 años, adolescentes y gestantes. Le explicamos cuándo se desarrollará esta jornada y cuáles son las vacunas que recomienda reforzar la cartera de salud.

Redacción Salud
23 de enero de 2026 - 06:01 p. m.
La jornada tendrá como día central este sábado 25 de enero, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el territorio nacional.
Foto: El Espectador - José Vargas
A medida que los colegios públicos y privados regresan a clases, el Ministerio de Salud anunció la Primera Jornada Nacional de Vacunación, que tendrá como objetivo fortalecer la aplicación de las vacunas del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si bien la vacunación está disponible de manera permanente, la jornada tendrá como día central este sábado 25 de enero, entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el territorio nacional.

Durante la Primera Jornada Nacional de Vacunación y antes de que acabe enero, el Ministerio de Salud proyecta vacunar a 234.000 personas, de las cuales 128.000 son niños y niñas menores de cinco años, 68.000 niños, niñas y adolescentes entre los 9 y los 17 años, así como a 38.000 gestantes.

La jornada, que se desarrollará bajo el llamado “De regreso a clase con las vacunas al día”, será implementada en articulación con las entidades territoriales, las EPS, IPS y otros aliados estratégicos.

De acuerdo con la cartera, la jornada responde “tanto al retorno de miles de estudiantes a las aulas como a la reemergencia de enfermedades que se consideraban controladas en la región”, como la tos ferina, la fiebre amarilla y el sarampión, entre otras.

Ante este panorama, la cartera de salud extendió una invitación a revisar los carnés de vacunación y a completar los esquemas de niños, niñas, adolescentes, gestantes, personas mayores y población con factores de riesgo.

¿Qué vacunas recomienda tener el Ministerio de Salud?

Para los niños y niñas menores de 6 años, además de completar el esquema permanente, la cartera ajustó los tiempos de aplicación de la vacuna contra la tosferina. La primera dosis debe ser al mes y medio, la segunda a los tres meses y la tercera a los cuatro meses y medio. La dosis de triple viral, que antes se aplicaba a los 5 años, ahora es a los 18 meses.

Para el grupo de niños, niñas y adolescentes de 9 a 17 años, se recomienda la vacuna contra el VPH en dosis única. Para las gestantes, destacan la influenza desde la semana 14, la vacuna Tdap (tétanos, difteria y tos ferina) desde la semana 20 y la vacuna contra el virus sincitial respiratorio entre las semanas 28 y 36.

A los adultos mayores de 60 años y con factores de riesgo, se les recomienda la aplicación de la vacuna contra la influenza estacional. Mientras que para el talento humano en salud, se sugiere la influenza estacional y la de sarampión-rubéola.

Finalmente, el Ministerio de Salud insistió en la aplicación de la vacuna contra la fiebre amarilla, una sola dosis desde los nueve meses de edad y 10 días antes de viajar a zonas de alto riesgo.

Por Redacción Salud

