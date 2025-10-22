Así es como los proyectores portátiles se consolidan como alternativa al televisor

Las personas buscan nuevas formas de ver cine, series o videojuegos, y los proyectores ganan espacio como nueva opción de entretenimiento. Foto: pexels

El consumo de contenido audiovisual sigue creciendo a paso firme. Ya no se trata solo de ver televisión o conectarse a una plataforma de streaming, sino de hacerlo en cualquier lugar y con una experiencia más envolvente. Las personas buscan nuevas formas de disfrutar el cine, las series o los videojuegos, y eso ha abierto espacio a dispositivos que antes parecían reservados para entornos profesionales: los proyectores.

Juan Carlos Varón Castilla, presidente de More Products, empresa especializada en comercializar productos tecnológicos, señala que hoy los proyectores portátiles están ganando terreno gracias a su tamaño compacto, facilidad de uso y capacidad para transformar casi cualquier superficie en una pantalla gigante. “Son equipos que permiten llevar el entretenimiento a otro nivel, sin depender del televisor o de un espacio fijo en casa”, destaca.

De acuerdo con Varón, el consumidor colombiano está buscando precisamente eso: experiencias que se sientan “en grande”. “El entretenimiento ya no tiene un solo formato, cada persona proyecta su mundo de manera diferente”, sostiene.

Esa diversidad ha llevado a las marcas a pensar en usuarios con perfiles muy distintos, desde jugadores que buscan baja latencia hasta familias y estudiantes que valoran la portabilidad, además de quienes necesitan conectividad total para trabajar y disfrutar contenido desde un mismo dispositivo.

El directivo señala además que algunas compañías como VTA, ya están apostando por proyectores compactos que equilibran rendimiento y conectividad. Entre sus principales características se encuentran:

Resolución desde HD hasta Full HD , con imágenes de hasta 300 pulgadas. En condiciones de poca luz, pueden proyectar imágenes claras y detalladas, adecuadas para cine en casa o presentaciones.

Sistemas Android actualizados , con acceso directo a plataformas de streaming . Estos sistemas permiten usar aplicaciones como Netflix o YouTube sin dispositivos externos, convirtiendo el proyector en un equipo autónomo y fácil de usar.

WiFi dual y Bluetooth 5.0 , para conectar teléfonos, consolas o parlantes. La conexión WiFi de doble banda mejora la estabilidad al reproducir contenido en alta calidad, mientras que el Bluetooth permite vincular periféricos y equipos de audio sin cables.

Altavoces estéreo incorporados y duplicación de pantalla. Los altavoces integrados ofrecen un sonido básico para espacios pequeños, y la función de duplicación facilita proyectar contenido desde Android, iOS o Windows de forma inalámbrica.

