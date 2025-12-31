Así es el Xiaomi 17 Ultra: una apuesta por la fotografía, el diseño y la potencia

Socio y presidente de Xiaomi, Lu Weibing, habla durante el lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra by Leica en Pekín, China, el 25 de diciembre de 2025. Foto: EFE - ANDRES MARTINEZ CASARES

Xiaomi marcó un hito en su evolución tecnológica con el lanzamiento del Xiaomi 17 Ultra, su nuevo teléfono insignia que combina un diseño refinado, potencia de última generación y un sistema de cámaras revolucionario, producto de una renovada alianza estratégica con Leica.

Esta colaboración integra la estética, la ingeniería óptica y la experiencia fotográfica de Leica desde la fase conceptual.

El Xiaomi 17 Ultra es el primer smartphone surgido bajo este enfoque integral, con una cámara que pretende redefinir los estándares de la imagen móvil.

Ideal para creadores de contenido, fotógrafos móviles o simplemente amantes de la calidad visual, el dispositivo ofrece una experiencia inmersiva que va más allá del uso cotidiano.

Diseño y pantalla de vanguardia

Con dimensiones de 162,9 x 77,6 x 8,29 mm y un peso de 223,4 gramos, el Xiaomi 17 Ultra es el modelo más delgado de la línea Ultra, pensado para quienes buscan elegancia sin sacrificar potencia.

Su pantalla plana de 6,9 pulgadas M10 OLED LTPO 2K ofrece una resolución de 2608 × 1200 píxeles, tasa de refresco variable de 1 a 120 Hz y un brillo pico de 3.500 nits, ideal para disfrutar de contenido multimedia, jugar o editar fotos en exteriores con máxima visibilidad.

También es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y HDR Vivid, lo que lo convierte en un dispositivo perfecto para quienes consumen contenidos audiovisuales de alta gama.

Cámara Leica

Para los que buscan capturar momentos con la calidad de una cámara profesional, el Xiaomi 17 Ultra ofrece un sistema de triple cámara trasera:

Principal de 50 MP , con sensor Light Fusion 1050Ls, apertura f/1.63, OIS y tecnología LOFIC HDR

Ultra gran angular de 50 MP , f/2.2, 115°

Teleobjetivo de 200 MP, apertura f/2.6, zoom óptico continuo de 75 a 400 mm

Este conjunto óptico cubre todos los escenarios: desde retratos hasta paisajes y fotografía callejera.

Gracias al diseño óptico Leica APO y UltraPure, las imágenes conservan claridad y fidelidad incluso en condiciones de iluminación adversas. La cámara frontal de 50 MP también garantiza selfies nítidas y videollamadas de calidad superior, ideal para profesionales en movimiento o creadores digitales.

Rendimiento y autonomía que siguen tu ritmo

El corazón del Xiaomi 17 Ultra es el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 (hasta 4.6 GHz), acompañado por la GPU Adreno 840, 12 o 16 GB de RAM LPDDR5X y almacenamiento UFS 4.1 de hasta 1 TB. Diseñado para usuarios exigentes, permite trabajar, editar, jugar o transmitir sin interrupciones.

La batería de 6.800 mAh y su sistema de carga rápida de 90 W por cable y 80 W inalámbrica ofrecen autonomía todo el día y cargas ultra rápidas. También incluye 10 W de carga inversa, ideal para recargar accesorios como audífonos o smartwatches.

A nivel de conectividad, incluye 5G SA/NSA, WiFi 7, Bluetooth 6.0, GPS de doble banda, NFC, USB-C 3.2 y lector de huellas bajo pantalla, complementado con certificación IP66, IP68 e IP69 para mayor resistencia al agua y al polvo. Todo esto lo convierte en un aliado perfecto tanto para entornos urbanos como para aventuras al aire libre.

Xiaomi 17 Ultra by Leica

Pensado para los puristas de la fotografía, el Xiaomi 17 Ultra de Leica -la versión más potente de este dispositivo- combina la innovación móvil con el legado de diseño de las cámaras clásicas Leica.

Su acabado bitono en cuero texturizado y el marco grabado con “LEICA CAMERA GERMANY” evocan la estética de la legendaria serie M.

El marco central integra un anillo de zoom maestro, que permite controlar manualmente parámetros como la distancia focal, el balance de blancos y la exposición. Además, reproduce la sensación táctil de los anillos de las lentes Leica, ofreciendo una experiencia creativa que se siente analógica, pero con la precisión digital.

También incorpora el modo Leica Essential, que recrea los estilos icónicos de las cámaras Leica M3 y M9, así como la tecnología de Protección de Autenticidad de Fotos CAI, que certifica digitalmente que cada imagen fue tomada por el usuario, no generada por inteligencia artificial.

Disponibilidad y precios

El Xiaomi 17 Ultra estará disponible en las siguientes configuraciones:

12 GB + 512 GB: COP 3.694.776.

16 GB + 512 GB: COP 3.958.844.

16 GB + 1 TB: COP 4.486.760.

Edición Xiaomi 17 Ultra by Leica:

16 GB + 512 GB: COP 4.222.802.

16 GB + 1 TB: COP 4.750.800.

Aunque aún no hay una fecha oficial para su llegada a Colombia, se espera su disponibilidad durante los primeros meses de 2026.

