¿Cuánto costarán los nuevos iPhone 18 y cuándo llegarán a Colombia?

Para los compradores colombianos, una de las principales noticias es que el lanzamiento llegará al país en las mismas fechas que a Estados Unidos. De acuerdo con Mac Center, la preventa en Colombia comenzará el 12 de septiembre, y la venta general de los nuevos dispositivos…

Apple presentó su nueva generación de dispositivos en el Apple Event 2026. Entre las novedades están los nuevos iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max y el inédito iPhone Duo, el primer teléfono plegable de la compañía, además de una nueva generación de AirPods y Apple Watch.

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Para los compradores colombianos, una de las principales noticias es que el lanzamiento llegará al país en las mismas fechas que a Estados Unidos. De acuerdo con Mac Center, la preventa en Colombia comenzará el 12 de septiembre, y la venta general de los nuevos dispositivos arrancará el 18 de septiembre.

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Según datos presentados por Apple durante el evento, el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max incorporan el nuevo chip A20 Pro, fabricado por primera vez para un iPhone bajo un proceso de 2 nanómetros.

El procesador cuenta con una CPU de seis núcleos y una GPU de siete núcleos que, según Apple, puede ofrecer hasta un 40 % más de rendimiento frente al A19 Pro. El Neural Engine ahora cuenta con 32 núcleos, distribuidos en dos bloques, con los que la compañía asegura duplicar la capacidad de procesamiento de inteligencia artificial frente a la generación anterior.

La batería del iPhone 18 Pro alcanza hasta 36 horas de reproducción de video, la del iPhone 18 Pro Max llega hasta 45 horas. Además, la carga por cable permitiría alcanzar el 50 % de batería en aproximadamente 15 minutos.

En cuanto al diseño, los modelos incorporan nuevos colores, entre ellos negro, plata, glaciar y borgoña, uno de los tonos que más llama la atención de esta generación.

Por otro lado, la gran novedad fue el iPhone Duo, primer teléfono plegable de Apple. Cerrado tiene un tamaño similar al de un pasaporte y cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas. Al abrirlo, el dispositivo despliega una pantalla interna OLED de 7,6 pulgadas, que se acerca a la experiencia de uso de un iPad. Ambas pantallas tienen una tasa de refresco de 120 Hz.

En cuanto al almacenamiento, el iPhone Duo estará disponible en versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Su batería ofrecería hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interior y hasta 44 horas cuando se utilice la pantalla exterior.

En cuanto al almacenamiento, el iPhone Duo estará disponible en versiones de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Foto: EFE - STAN OLSZEWSKI

Apple también presentó los AirPods 5, una nueva generación de sus audífonos de formato abierto. Entre las principales novedades están las mejoras en sonido, cancelación activa de ruido, autonomía y nuevas funciones apoyadas en inteligencia artificial. Según Apple, los nuevos auriculares pueden eliminar hasta un 50 % más de ruido externo que los AirPods 4.

Por su parte, la nueva generación de relojes inteligentes de Apple está compuesta por el Apple Watch Series 12 y el Apple Watch Ultra 4. Ambos incorporan el nuevo chip S11 y sensores orientados a mejorar las mediciones relacionadas con la salud y la actividad física.

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¿Cuánto valen los nuevos dispositivos de Apple en Colombia?

iPhone 18 de 256 GB: COP5.699.000.

COP5.699.000. iPhone 18 Pro Max de 256 GB: COP 6.199.000.

COP 6.199.000. Apple Watch Series 12 de 44 mm: COP 1.789.000.

COP 1.789.000. Apple Watch Series 12 de 46 mm: COP 2.069.000.

COP 2.069.000. Apple Watch Ultra 4: COP 3.799.000.

En el caso del iPhone Duo y los AirPods 5, el valor para Colombia se conocerá en las próximas horas.

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