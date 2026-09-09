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iPhone Duo plegable: precio, cuándo sale y características

Apple presentó su primer iPhone plegable, que combina una pantalla interna de 7,6 pulgadas con un panel externo de 5,4 pulgadas y llega con el nuevo chip A20 Pro.

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Redacción Tecnología
09 de septiembre de 2026 – 05:19 p. m.
CUPERTINO (United States), 09/09/2026.- Apple's foldable iPhone Duo is unveiled during Apple's special event at the Steve Jobs Theater in Apple Park in Cupertino, California, USA, 09 September 2026. The event features announcements and presentations regarding Apple's latest products and technologies. EFE/EPA/STAN OLSZEWSKI
El teléfono cuenta con un panel externo de 5,4 pulgadas y una pantalla interna Super Retina de 7,6 pulgadas.
Foto: EFE - STAN OLSZEWSKI

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Este martes, Apple presentó sus nuevos dispositivos durante el Apple Event 2026. La compañía de Cupertino mostró sus nuevos modelos de iPhone, AirPods, Apple Watch y demás productos, pero la joya de la corona se la llevó el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de iPhone.

El teléfono cuenta con un panel externo de 5,4 pulgadas y una pantalla interna Super Retina de 7,6 pulgadas. Según Apple, esta última es la más grande que ha incorporado hasta ahora en un iPhone y es un 50 % más grande que la del iPhone 18 Pro Max.

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Apple presentó este martes su primer teléfono plegable, el iPhone Duo.
Apple presentó este martes su primer teléfono plegable, el iPhone Duo.
Foto: Cortesía

Pasando a sus características técnicas, el nuevo plegable de Apple integra el chip A20 Pro, acompañado de un motor de pantalla diseñado para gestionar los dos paneles al mismo tiempo y una cámara de vapor para controlar la temperatura.

En cuanto al almacenamiento, el iPhone Duo estará disponible en 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Además, Apple optó por el Touch ID como sistema de identificación.

Respecto a las cámaras, el dispositivo tendrá una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, equipada con tecnología de captura sin retraso del obturador. A esta se suma un teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 2x.

Uno de los puntos en los que Apple también puso especial atención fue la batería. Según la compañía, ofrecerá hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interior, y cuando se utiliza la pantalla exterior, la autonomía puede llegar hasta las 44 horas de reproducción de video en una sola carga.

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¿Cuánto cuesta y cuándo sale el iPhone Duo?

Este teléfono tendrá un precio base de USD 1.999, alrededor de COP 6.200.000, pero es un dato que corresponde a la conversión de dólares y todavía no ha sido oficializado para Colombia.

El primer iPhone plegable de Apple vendrá en colores blanco estrella y azul noche y llegará al mercado el próximo 23 de octubre de 2026.

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Por Redacción Tecnología

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Comentarios
  • antonio(7747)Hace 14 minutos
    Vamos a ver quien es el primero que se hace matar para que no le roben un telefono de esos.. Esos telefonos tienen cualquier cantidad de funciones y el comun de la gente no utiliza ni el 25%. Lo compran por moda y para que los amigos coman cuento.
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