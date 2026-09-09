iPhone Duo plegable: precio, cuándo sale y características

Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
Este martes, Apple presentó sus nuevos dispositivos durante el Apple Event 2026. La compañía de Cupertino mostró sus nuevos modelos de iPhone, AirPods, Apple Watch y demás productos, pero la joya de la corona se la llevó el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de iPhone.
El teléfono cuenta con un panel externo de 5,4 pulgadas y una pantalla interna Super Retina de 7,6 pulgadas. Según Apple, esta última es la más grande que ha incorporado hasta ahora en un iPhone y es un 50 % más grande que la del iPhone 18 Pro Max.
Le puede interesar: El iPhone 18 Pro también es un gancho para los ciberdelincuentes: así operan las estafas
Pasando a sus características técnicas, el nuevo plegable de Apple integra el chip A20 Pro, acompañado de un motor de pantalla diseñado para gestionar los dos paneles al mismo tiempo y una cámara de vapor para controlar la temperatura.
En cuanto al almacenamiento, el iPhone Duo estará disponible en 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Además, Apple optó por el Touch ID como sistema de identificación.
Respecto a las cámaras, el dispositivo tendrá una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, equipada con tecnología de captura sin retraso del obturador. A esta se suma un teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 2x.
Uno de los puntos en los que Apple también puso especial atención fue la batería. Según la compañía, ofrecerá hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interior, y cuando se utiliza la pantalla exterior, la autonomía puede llegar hasta las 44 horas de reproducción de video en una sola carga.
Le puede interesar: iPhone 18 Pro: características, precio y cuándo sale en Colombia
¿Cuánto cuesta y cuándo sale el iPhone Duo?
Este teléfono tendrá un precio base de USD 1.999, alrededor de COP 6.200.000, pero es un dato que corresponde a la conversión de dólares y todavía no ha sido oficializado para Colombia.
El primer iPhone plegable de Apple vendrá en colores blanco estrella y azul noche y llegará al mercado el próximo 23 de octubre de 2026.
👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.
-
antonio(7747)•Hace 14 minutosVamos a ver quien es el primero que se hace matar para que no le roben un telefono de esos.. Esos telefonos tienen cualquier cantidad de funciones y el comun de la gente no utiliza ni el 25%. Lo compran por moda y para que los amigos coman cuento.