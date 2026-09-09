iPhone Duo plegable: precio, cuándo sale y características

El teléfono cuenta con un panel externo de 5,4 pulgadas y una pantalla interna Super Retina de 7,6 pulgadas. Según Apple, esta última es la más grande que ha incorporado hasta ahora en un iPhone y es un 50 % más grande que la del iPhone 18 Pro Max.

Este martes, Apple presentó sus nuevos dispositivos durante el Apple Event 2026. La compañía de Cupertino mostró sus nuevos modelos de iPhone, AirPods, Apple Watch y demás productos, pero la joya de la corona se la llevó el iPhone Duo, el primer teléfono plegable de iPhone.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora!

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

Le puede interesar: El iPhone 18 Pro también es un gancho para los ciberdelincuentes: así operan las estafas

Apple presentó este martes su primer teléfono plegable, el iPhone Duo. Foto: Cortesía

Pasando a sus características técnicas, el nuevo plegable de Apple integra el chip A20 Pro, acompañado de un motor de pantalla diseñado para gestionar los dos paneles al mismo tiempo y una cámara de vapor para controlar la temperatura.

En cuanto al almacenamiento, el iPhone Duo estará disponible en 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB. Además, Apple optó por el Touch ID como sistema de identificación.

Respecto a las cámaras, el dispositivo tendrá una cámara principal Fusion de 48 megapíxeles, equipada con tecnología de captura sin retraso del obturador. A esta se suma un teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 2x.

Uno de los puntos en los que Apple también puso especial atención fue la batería. Según la compañía, ofrecerá hasta 31 horas de reproducción de video utilizando la pantalla interior, y cuando se utiliza la pantalla exterior, la autonomía puede llegar hasta las 44 horas de reproducción de video en una sola carga.

Le puede interesar: iPhone 18 Pro: características, precio y cuándo sale en Colombia

¿Cuánto cuesta y cuándo sale el iPhone Duo?

Este teléfono tendrá un precio base de USD 1.999, alrededor de COP 6.200.000, pero es un dato que corresponde a la conversión de dólares y todavía no ha sido oficializado para Colombia.

El primer iPhone plegable de Apple vendrá en colores blanco estrella y azul noche y llegará al mercado el próximo 23 de octubre de 2026.

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.

