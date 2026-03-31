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Estos son los lugares donde nunca debe poner un televisor en casa

Elegir mal el lugar del televisor no solo afecta la imagen, también puede acortar su vida útil y aumentar el riesgo de caídas.

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Redacción Tecnología
31 de marzo de 2026 - 07:38 p. m.
Antes de instalar un televisor en la pared, conviene revisar calor, humedad, luz directa y espacio para ventilación.
Antes de instalar un televisor en la pared, conviene revisar calor, humedad, luz directa y espacio para ventilación.
Foto: Pexels
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Elegir dónde va el televisor no es solo una decisión de decoración. Su ubicación también influye en la seguridad, en el funcionamiento del equipo y en la comodidad al verlo. Por eso, más allá de si va colgado o sobre un mueble, hay lugares de la casa que conviene evitar.

Los fabricantes coinciden en varias advertencias básicas. Un televisor no debería instalarse cerca de fuentes de calor, expuesto al sol directo, en zonas húmedas o sin ventilación suficiente.

Samsung, por ejemplo, recomienda mantenerlo alejado de radiadores, estufas, rejillas de ventilación, agua y ambientes con alta humedad. También aconseja dejar al menos 10 centímetros de espacio libre arriba, abajo y a los lados para facilitar la circulación del aire.

Sony, por su parte, desaconseja ubicarlo al aire libre, en lugares inestables o cerca de lluvia, vapor, humo o humedad. LG añade otros entornos poco convenientes, como espacios con grasa, polvo, viento o demasiado cerrados.

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Lugares donde no conviene poner un televisor

Hay ubicaciones que pueden parecer prácticas, pero no son adecuadas para un televisor convencional.

  • Frente a una ventana o bajo sol directo, porque los reflejos afectan la visibilidad y la exposición constante al calor puede perjudicar el equipo.
  • Encima de una chimenea, por el calor acumulado, el hollín y una altura que suele resultar incómoda para ver la pantalla.
  • En baños, cocinas o zonas húmedas, especialmente si está cerca de vapor, grasa o salpicaduras.
  • Dentro de muebles cerrados, ya que eso dificulta la ventilación y favorece el sobrecalentamiento.
  • Sobre muebles pequeños, altos o inestables, sobre todo si el televisor sobresale del borde o queda mal apoyado.
  • En exteriores o espacios semiabiertos, salvo que se trate de un modelo fabricado específicamente para ese tipo de uso.

¿Qué revisar antes de instalarlo?

Antes de definir el lugar, conviene comprobar algunos puntos básicos. El primero es que la pared o el mueble soporten correctamente el peso del televisor. El segundo, que el equipo quede lejos de fuentes de calor, humedad, vapor y luz directa.

También es importante que tenga espacio libre alrededor para ventilarse bien y que la pantalla quede a una altura cómoda, sin obligar a forzar el cuello. Si hay niños o mascotas en casa, además, vale la pena revisar que no exista riesgo de caída.

Sony también advierte que el televisor no debería ponerse sobre camas, alfombras o dentro de espacios cerrados. LG insiste en no cubrirlo con telas ni mantenerlo conectado en lugares confinados.

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No todo es estética

A esas recomendaciones técnicas se suman errores de ubicación bastante comunes. Ideal Home, por ejemplo, destaca dos: poner el televisor frente a una ventana, donde los reflejos dificultan la visión, o sobre una chimenea, donde se combinan problemas de ergonomía y exposición al calor.

La ubicación, en realidad, debería pensarse según la distribución del espacio, la distancia de visualización y la posición de los asientos.

Al final, el mejor lugar para un televisor no es solo el que mejor se ve dentro de la sala, sino el que evita reflejos, calor, humedad, falta de ventilación y riesgos de accidente.

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Por Redacción Tecnología

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