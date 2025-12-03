Apple Music vs. Spotify ¿Qué app de streaming de música es mejor?

Apple Music fue fundado en 2015, mientras que Spotify comenzó a operar en 2006. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si vamos a comparar a estas dos aplicaciones de música en streaming por su pasado y su origen es más que evidente que Spotify le saca ventaja, no solo a Apple Music, sino a cualquiera que compita con ella. Fundada en abril de 2006 en Suecia, la empresa creada por Daniel Ek significó un antes y un después, no solo para la tecnología, sino también para la industria musical que no pasaba su mejor momento.

Casi 10 años después apareció Apple para ofrecer su propio servicio de streaming musical, usando las mismas herramientas tecnológicas que Spotify, pero con la gran diferencia de ser un sistema cerrado. A pesar de que eso ya no es así, pues Apple Music se puede descargar en cualquier dispositivo Android, mantuvo su exclusividad en el sentido de brindar la mejor calidad de audio móvil del mundo.

Por eso, en esta corta, pero sustanciosa reseña de ambos servicios, puestos a prueba en simultáneo durante tres meses, queremos evaluar y contarles el desempeño de cada aplicativo en cinco aspectos distintos. Uno, calidad del audio. Dos, diseño del menú principal. Tres, recomendaciones al usuario. Cuatro, capacidades de personalización. Y cinco, funcionalidades intuitivas y fáciles de usar por cualquiera.

Calidad del Audio

Aquí hay un claro ganador y es Apple Music. Su tecnología Dolby Atmos le permite poder tener una calidad sonora simplemente excepcional. Eso sí, esto también dependerá del dispositivo -sea celular o parlante- donde esté escuchando la música, pues son las salidas del audio.

Por el lado de Spotify, si bien el usuario premium puede optar por elegir en configuraciones la mejor calidad de sonido posible, sea para escuchar sin o con conexión, en el mejor de los casos sigue estando por debajo de lo que ofrece Apple Music, así que el primer punto de esta contienda es para la manzana mordida.

Diseño de la interfaz

Aunque este ítem es muy subjetivo, pues dependerá de los gustos de cada usuario, lo que sí es innegable es que Apple Music tiene una mejor adaptación con los controles del dispositivo móvil, al menos en el caso de quienes tengan un producto Apple. Eso no quiere decir que Spotify tenga un malo o pobre menú de inicio, pero sí creemos que no ha cambiado en mucho tiempo y ya le urge un aire nuevo.

Por eso y todo lo anterior este punto se lo damos al servicio del fabricante del iPhone. Mucho más si tenemos en cuenta la reciente actualización al sistema operativo iOS 26 que le dio un lavado de cara completo a la interfaz a todas las aplicaciones de Apple.

Recomendaciones e IA

Este fue el punto que menos discusión tuvo, pues luego de tres meses de uso es irrefutable que Spotify hace un uso mejor de la inteligencia artificial (IA). Algo estrechamente ligado a las recomendaciones al usuario y qué tanto la app conoce a las personas.

Aun utilizando la aplicación todos los días, en muchos casos fue muy difícil que Apple Music hiciera una recomendación hecha a la medida del usuario. No por nada el resumen de la música que escuchamos en Spotify es uno de los momentos más esperados del año.

Personalización

Aquí el punto vuelve a ser para el aplicativo sueco, pues en los últimos años ha fortalecido mucho este apartado. Uno que le permite a todos los usuarios, sean de pago o no, poder diseñar sus playlists a su estilo. Auténticos, naturales y muy apasionados.

Aunque Apple Music también permite la personalización de las portadas, tiene funciones limitadas que se quedan en la tipografía, el color y el diseño del fondo. Además, que el usuario pueda configurar como se mezcla una canción con la siguiente termina de ratificar el punto para Spotify.

Funcionalidades

Por último, este ítem fue sin duda uno de los más debatidos, pues si bien Apple Music permite agregar, mover y remover canciones de la cola de manera fluida e intuitiva, Spotify tiene más y mejores funciones para mezclar y organizar melodías y listas de reproducción.

En conclusión, nos parece que en este aspecto Spotify saca una ligera ventaja, y le alcanza para ganar esta batalla, pues el conteo final marca un 3-2 claro a favor de la marca europea. Y ustedes ¿Con qué aplicación de streaming de música se quedan?

👽👽👽 ¿Ya está enterado de las últimas noticias de tecnología? Lo invitamos a visitar nuestra sección en El Espectador.