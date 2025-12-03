Spotify Wrapped 2025: cómo ver tu resumen del año, novedades y lo más escuchado en Colombia

Bad Bunny, el artista más escuchado de Spotify en el mundo durante 2025. Foto: Spotify

La espera se acabó. Llegó ese momento en el que empezamos a compartir nuestros colores, listas y minutos de escucha: el Spotify Wrapped. Esa mezcla entre nostalgia y curiosidad que, cada diciembre, nos deja ver quiénes somos a través de lo que escuchamos durante el año.

Desde que Spotify lanzó el formato Wrapped en 2015, la experiencia no ha dejado de evolucionar. Y este año no es la excepción: Wrapped 2025 viene con nuevas historias, más interacción y varias funciones que —como dicen ellos— hacen que tu resumen “sea inconfundiblemente tuyo”.

¿Cómo entrar a tu Wrapped?

Para tener tu Wrapped personalizado solo necesitas haber escuchado al menos 30 canciones (más de 30 segundos cada una) y cinco artistas diferentes durante el año.

Está disponible para todos —usuarios gratis y premium—, solo asegúrate de tener la app actualizada. Entra a la parte superior del inicio o busca “2025 Wrapped” en el buscador y listo: ahí te espera tu resumen del año.

Así se arma tu historia sonora

El Wrapped de este año analiza tu experiencia desde enero hasta mediados de noviembre, para que todo esté fresquito al momento del lanzamiento, el miércoles 3 de diciembre. Eso significa casi un año completo de música, podcasts y audiolibros.

Ojo: si usaste modo privado o excluiste canciones de tu perfil de gustos, esas horas sí cuentan en tu tiempo total, pero no en tus historias personalizadas (porque tus sesiones secretas son solo tuyas). Además, Spotify filtra el ruido blanco y otros sonidos de fondo para que tu Wrapped muestre la banda sonora real de tu 2025.

Detrás de cada historia

Cada Wrapped tiene su propio ritmo. Detrás de esas tarjetas coloridas hay datos tan personales como tus listas, pensados para contar la historia real de tu año en escucha. Spotify lo dice simple: “Wrapped trata sobre verte reflejado en tu sonido.”

Y eso se nota en cada sección:

Minutos escuchados: todo el tiempo que pasaste acompañado de canciones, podcasts o audiolibros.

Tus mejores canciones: esos temas que no soltaste ni en el bus ni en la ducha.

Tus podcasts favoritos: los que te hicieron pensar, reír o simplemente desconectarte.

Tus artistas top: los nombres que marcaron tu año, con visualización mes a mes.

Edad de escucha: compara tus gustos con los de gente de tu misma edad según el año de tus canciones.

Tus géneros favoritos: desde el pop hasta el despecho, pasando por todo lo que te hizo vibrar.

Mejores álbumes: por primera vez, Wrapped muestra los discos a los que volviste una y otra vez.

Clasificación de fans: descubre si estás entre los oyentes top de tu artista favorito.

Clubs: seis comunidades que agrupan estilos de escucha distintos, desde los nostálgicos hasta los exploradores.

Archivo de escucha: una función con IA que te muestra los días más memorables de tu año musical.

Las nuevas joyas del Wrapped 2025

Este año, Wrapped trae varios estrenos para hacerlo más divertido y compartible:

Wrapped Party: la gran novedad, te deja convertir tu resumen en un juego en vivo con tus amigos.

Mensajes personalizados : tus artistas, autores o podcasters favoritos pueden aparecerte con saludos exclusivos.

Control total: ahora puedes avanzar, retroceder o repetir momentos sin tener que empezar desde cero.

Y sí, regresan los clásicos de siempre: tus minutos escuchados, tu quiz musical, tu lista Tus Top Canciones 2025 y las visualizaciones con tus artistas y géneros del año.

Los reyes del 2025

A nivel global, Bad Bunny volvió a dominar el mundo con más de 19.8 mil millones de reproducciones, convirtiéndose en el artista más escuchado del planeta por cuarta vez consecutiva. Le siguen Taylor Swift, The Weeknd, Drake y Billie Eilish.

La canción más escuchada del año fue “Die With A Smile” de Lady Gaga y Bruno Mars, con más de 3.1 mil millones de streams, y el álbum número uno fue “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” del propio Bad Bunny, que acumuló 7.7 mil millones de reproducciones.

En cuanto a podcasts, The Joe Rogan Experience sigue reinando a nivel mundial.

Colombia también suena fuerte

En el país, Bad Bunny lidera como el artista más escuchado, pero el podio colombiano tiene sus propios protagonistas: Blessd ocupa el segundo lugar (el colombiano más escuchado del año), seguido por Feid, Beéle y Ryan Castro.

El reggaetón, el pop urbano y los sonidos latinos siguen marcando el pulso del país, pero también crecen los géneros alternativos y el interés por los podcasts.

Estas fueron las 10 canciones más escuchadas en Colombia:

Estos fueron los álbumes más escuchados en Colombia:

Wrapped Mapped: el mundo en reproducción

En el blog oficial For the Record de Spotify, la sección “Wrapped Mapped: The World in Play” muestra lo que escucharon las principales ciudades del planeta.

Ahí también aparece Bogotá, con una descripción que suena tanto a orgullo local como a fiesta interminable:

“En Bogotá, los fans se derriten por Bad Bunny y por su héroe local Blessd, llenando la ciudad de flow imparable y orgullo. Los beats suenan fuerte y la energía nunca se apaga.”

Una radiografía perfecta de una ciudad que vive la música a todo volumen, a toda hora.

Lo que hace especial a Wrapped

Cada año, Wrapped te da la oportunidad de repasar tu historia en audio. Es como mirarte en un espejo que refleja tus momentos, tus estados de ánimo y hasta tus silencios. Transforma los datos fríos en una clase maestra de storytelling. Detrás de cada estadística hay emociones, rutinas y recuerdos.

Spotify lo resume así: “Cada historia está hecha para ser precisa, justa y reflexiva, sin perder un toque de misterio y magia. Wrapped no se trata solo de contar lo que escuchaste, sino de celebrarlo de verdad.”

Wrapped vuelve a ser esa excusa perfecta para hablar de música, comparar listas y recordar que lo que escuchamos también cuenta quiénes somos.

