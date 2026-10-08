El anuncio se dio en el Claro Tech Summit 2026, que se desarrolló en Cartagena y fue precedido de…

En un movimiento estratégico destinado a transformar el ecosistema de pagos digitales y dinamizar la bancarización en Colombia, la compañía de telecomunicaciones Claro y el conglomerado financiero Grupo Aval oficializaron su alianza para lanzar al mercado nacional Claro Pay, presentada como la primera billetera digital de origen telco. ¿Qué significa esa gestión de datos transaccionales dentro de las redes de una empresa de telecomunicaciones?

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El anuncio se dio en el Claro Tech Summit 2026, que se desarrolló en Cartagena y fue precedido de forma conjunta por Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, y María Lorena Gutiérrez, presidenta de Grupo Aval. Ambas entidades proyectan iniciar operaciones comerciales hasta finales de octubre o la primera semana de noviembre, poniendo la herramienta a disposición inicial de una base que supera los 30 millones de usuarios móviles en el país.

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La historia de Bre-B

En 2011, una cobertura periodística de El Espectador situaba la penetración de la telefonía móvil como el vector determinante para el acceso bancario remoto y la inclusión de sectores no formalizados. Dicho pronóstico tomaba como base la experiencia de Kenia, donde el 70 % de la población adulta canalizó transferencias y custodió recursos mediante protocolos de mensajería de texto bidireccional sobre redes de telefonía celular.

15 años después, aquella premisa ha mutado desde el intercambio elemental de mensajes SMS hacia arquitecturas avanzadas de cómputo móvil donde la tecnología es el soporte. Durante la última década, los sistemas de pagos inmediatos se consolidaron en las economías emergentes como infraestructura primaria de modernización. En Colombia, el despliegue de billeteras digitales, transferencias electrónicas y códigos QR modificó el procesamiento transaccional; sin embargo, operó sobre redes fragmentadas y plataformas no interoperables.

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Esta desconexión limitó el alcance de los medios de pago electrónicos y perpetuó la hegemonía del papel moneda: en el 2023 este era utilizado por el 78,6% de los adultos. Para subsanar esta fragmentación, el Banco de la República inició en 2022 el desarrollo normativo y técnico de Bre-B, un sistema de pagos inmediatos interoperable concebido como política pública en concertación con el sector financiero, cuya entrada formal en operación ocurrió en 2025.

La tecnología estandarizó la autenticación mediante un directorio único, eliminando las restricciones entre operadores competidores y simplificando la experiencia transaccional. La adopción de esta infraestructura técnica se tradujo en una migración operativa masiva: el directorio centralizado integró 99 millones de llaves de identificación, distribuidas entre más de 33 millones de usuarios y 2,8 millones de establecimientos de comercio. Como lo informó este diario, un año después del estreno de Bre-B, el sistema ha registrado más de 1.700 millones de transacciones, por un valor superior a los COP 262 billones.

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El duro camino que tendrá que recorrer Claro Play

En la plaza de Bolívar, en el Centro Histórico, José, un vendedor de raspao —producto hecho a base de hielo molido a mano—, además de tener el cartel de los sabores , Kola Román, maracuyá, entre otros, tiene el código QR o la llave para cancelar los $3.200 que vale esa mezcla de hielo y sabores coloridos. “Lo bacano es que me paguen con el celular; me siento diferente, moderno”, dice mientras prepara uno de tamarindo. “Si le pone leche condensada, vale mil barras más”.

La articulación entre telecomunicaciones y servicios bancarios busca cerrar la brecha de inclusión que aún persiste en el territorio nacional, donde aún se usan los billetes. El presidente de Claro, en la presentación de la nueva billetera, Claro Pay, subrayó que la extensa cobertura de infraestructura de la compañía de telecomunicaciones, que alcanza el 100% de los municipios del país, constituye la palanca fundamental para universalizar el acceso a herramientas transaccionales.

Al estar soportada sobre teléfonos móviles de uso cotidiano, la aplicación busca convertir el dispositivo celular en un terminal financiero personal, eliminando barreras geográficas y costos de desplazamiento. “La inclusión financiera en el país viene ampliándose, pero aún resta un camino considerable por recorrer frente a la persistencia del efectivo. Esta nueva billetera nace con la misión precisa de acelerar la adopción digital”, destacó De Gusmao.

Para el directivo, un valor diferencial del producto consiste en su enfoque sobre el segmento prepago, que representa el 70% de la base de usuarios móviles en Colombia. A través del aplicativo, dicho segmento contará con incentivos comerciales específicos, empaquetamiento tarifario y bonificaciones en recargas de conectividad.

Por su parte, la presidenta María Lorena Gutiérrez explicó que la arquitectura tecnológica de Claro Pay integra el aprendizaje acumulado por el Grupo Aval en el desarrollo de su billetera digital, "Dale". La plataforma operará bajo estándares continuos de 24/7 y estará completamente articulada con el sistema interoperable de transferencias inmediatas de Bre-B, promovido por el Banco de la República.

Más allá de la operatividad en pagos cotidianos y servicios públicos, la presidenta del grupo económico hizo hincapié en el impacto estructural que tendrá la plataforma sobre el acceso al financiamiento formal. Uno de los principales obstáculos para la formalización económica en los sectores vulnerables es la carencia de un historial transaccional demostrable. “Cada recarga, cada pago de servicios públicos y cada compra de celular realizada a través de esta alianza quedará registrada para construir el historial crediticio de los colombianos. Esa es la verdadera inclusión financiera”, enfatizó Gutiérrez.

Pese a nacer del acuerdo entre dos compañías corporativas específicas, los portavoces aclararon que Claro Pay será una solución abierta. Cualquier ciudadano colombiano podrá habilitar una cuenta con su documento de identidad, independientemente del operador de telecomunicaciones al que esté suscrito o de las entidades financieras con las que mantenga relación previa. La expansión regional de Claro Pay articula una estrategia de integración entre telecomunicaciones y servicios financieros en cuatro mercados de América Latina, sustentada en acuerdos institucionales y regulaciones locales.

En México, la aplicación opera bajo la infraestructura de Telcel y cuenta con el respaldo de Grupo Financiero Inbursa. En Ecuador, la herramienta inició operaciones con funciones transaccionales dirigidas al segmento de comerciantes y pequeñas unidades productivas. En el mercado argentino, Claro Pay funciona como una billetera virtual abierta a usuarios generales y a la base de clientes de telefonía móvil, con servicios de pagos, recargas e inversión de saldos. Dicho despliegue coincide con la adopción de medios de pago electrónicos documentada en los informes sectoriales locales.

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Datos de la firma Taquion indican que, en el 2024, el 64% de los usuarios en Argentina utiliza aplicaciones transaccionales de manera diaria, mientras que el 18% lo hace varios días a la semana y el 14% al menos una vez al mes. La misma medición registra que el 70% de los encuestados manifiesta interés en percibir sus haberes salariales mediante estas plataformas de gestión digital.

En Colombia, Claro y el Grupo Aval entran a competir de manera frontal en el segmento de billeteras digitales e intermediación de bajo monto, un terreno donde convergen jugadores del sector bancario tradicional, cooperativas y empresas de tecnología financiera. Nequi, DaviPlata, Dale, Movii y Ualá ya están en el campo de juego y serán contrincantes para un Claro, rey de su mercado como operador telefónico, pero con mucho que aprender en mercados financieros.

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