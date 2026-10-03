Papelera de WhatsApp: cómo borrar archivos e información para ahorrar espacio en el celular

Para esto es necesario acceder al administrador de almacenamiento de WhatsApp. Allí, con…

Lo primero que hay que decir es que WhatsApp no cuenta con una "papelera" como la de un computador o un celular. Un espacio al cual recurrir cuando se quiere recuperar un archivo que fue borrado, que es más bien un espacio virtual dentro del sistema de la aplicación de mensajería instantánea al que se puede ir para borrar definitivamente algún tipo de información y así ahorrar espacio en la cuenta personal, pues todo esto se aloja con el nombre de usuario.

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Para esto es necesario acceder al administrador de almacenamiento de WhatsApp. Allí, con ayuda de la herramienta "limpieza interna", todos tienen la posibilidad de eliminar archivos y así liberar espacio. Este tipo de información puede ser desde fotos, videos y notas de voz hasta chats enteros con años o décadas de vigencia. Y aunque es solo texto en algunos casos, es impresionante la cantidad de espacio interno que puede ocupar un chat antiguo.

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¿Cómo acceder a la Papelera de WhatsApp?

Ingrese a la app de WhatsApp

Entré a la pestaña de "ajustes"

Oprima en "almacenamiento y datos"

Dé clic en "administración de almacenamiento"

Allí podrá ver varias categorías en las que podrá visualizar todos sus archivos. Desde archivos de más de 5 GB hasta elementos repetidos varias veces. Entrando a estas secciones, podrá eliminar información específica o seleccionar todas y eliminarlas definitivamente para liberar espacio interno.

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Papelera de WhatsApp "secreta" en Android

En dispositivos que funcionen con el sistema operativo Android (Samsung, Xiaomi, Motorola, etc.) existe una opción fuera del aplicativo de WhatsApp donde se guarda toda la información procedente de los chats. En este caso sí es posible recuperar los archivos y almacenarlos internamente en el celular.

Esto se hace a través del "Gestor de Archivos" o "Mis Archivos" y en la opción "Mostrar archivos de sistema ocultos" es posible seguir la siguiente ruta: Almacenamiento interno > Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media. Allí los archivos se dividirán en dos carpetas: enviados y recibidos.

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¿Las fotos instantáneas se guardan en la Papelera de WhatsApp?

Los audios, fotos y videos instantáneos (de una única visualización) no se almacenan en ninguna parte del dispositivo desde donde se envían o desde donde se reciben. Este tipo de información viaja por los servidores de WhatsApp de manera cifrada y, una vez vista y cerrada, se elimina por completo.

A menos que el contenido se grabe con otro teléfono o se reporte como "inapropiado", es imposible guardar o visualizar dos veces un contenido enviado instantáneamente. Ni siquiera el aplicativo de mensajería tiene acceso a esta información multimedia, por lo que solo es vista por quien la envíe y quien la reciba.

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