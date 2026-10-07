Los suscriptores Premium obtendrán acceso a una amplia biblioteca global de más de 350.000…

Este miércoles 7 de octubre de 2026, Spotify anunció que ampliará su oferta de audiolibros a más de 180 mercados en todo el mundo, en los que está incluida Colombia. Esto significa que a partir de hoy, los suscriptores elegibles de Spotify Premium tendrán una asignación mensual de 12 horas de escucha en audiolibros cada mes incluida en su suscripción actual. Esto no afectará la cantidad de horas que consuma de música o podcast dentro de la plataforma.

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Spotify estrena los audiolibros en Colombia y así puede acceder a ellos

Los suscriptores Premium obtendrán acceso a una amplia biblioteca global de más de 350.000 libros, ayudando a los autores a encontrar nuevas audiencias en todo el mundo y, por supuesto, en Colombia. El catálogo incluye obras de editoriales relevantes como Grupo Planeta, Penguin Random House Grupo Editorial y Laguna Libros, así como ejemplares de autores colombianos reconocidos como Gabriel García Márquez, Pilar Quintana y Laura Restrepo.

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¿Cómo acceder a los audiolibros en Spotify?

Una pestaña dedicada a los audiolibros estará presente a partir del 7 de octubre en la interfaz principal de la aplicación de Spotify, que incluye recomendaciones personalizadas basadas en los hábitos de escucha individuales. Así como ocurre con la música y con los podcast en la app.

De acuerdo con la multinacional sueca, los audiolibros están diseñados para integrarse sin esfuerzo a las rutinas diarias de los oyentes. Incluyen marcadores automáticos, que guardan el punto exacto en el que se deja de escuchar y hasta el temporizador de apagado de Spotify, presente en la música.

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¿Cuál es la canción de los #SpotifyCharts🇨🇴 que no dejan de escuchar? pic.twitter.com/75WsdtTpNJ — Spotify Colombia (@SpotifyColombia) October 5, 2026

¿Los audiolibros aumentarán los suscriptores de Spotify?

Page Match, una función que permite alternar fácilmente entre un libro físico o electrónico y su audiolibro, ayuda a los usuarios a encontrar el punto exacto en el audiolibro donde se quiere continuar escuchando. Un par de funciones que robustecen la propuesta y tratan de aumentar el número de suscriptores.

Tal vez la preocupación número uno de Spotify a nivel global, pues a pesar de ser la aplicación de audio más popular del mundo con 777 millones de suscriptores, menos del 50% pagan un tipo de suscripción mensual, el tipo de ingreso más importante para la rentabilidad del modelo de negocio.

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La Dosis Diaria de los #SpotifyCharts🇨🇴 ya están aquí hoy. pic.twitter.com/S8DEltA2iD — Spotify Colombia (@SpotifyColombia) September 29, 2026

Hasta hace tres años Spotify no era rentable

Aunque la plataforma creada por Daniel Ek en Estocolmo, Suecia, fue un éxito rotundo desde su inauguración en 2008, no fue hasta el año fiscal 2024 que la compañía, en ese entonces solo de música, reportó por primera vez en su historia rentabilidad neta y operativa con un beneficio de EUR 1.138 millones.

Estos resultados financieros revirtieron los EUR 532 millones en pérdidas que sufrió Spotify en 2023 y su larga historia de décadas en las que de puertas para fuera la empresa era sinónimo de innovación y éxito, pero de puertas para dentro no lograba llegar a fin de año con dividendos para sus accionistas.

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