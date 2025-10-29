Hechizos digitales: ¿cómo los ciberdelincuentes atacan dispositivos en Halloween?

Los ciberdelincuentes están perfeccionando lo que muchos ya llaman “hechizos digitales” Foto: Tomado de internet

En octubre no solo aparecen disfraces, dulces y fiestas, también circulan amenazas digitales que pasan desapercibidas. Según alertas recientes de Kaspersky, empresa especializada en ciberseguridad, los ciberdelincuentes están perfeccionando lo que muchos ya llaman “hechizos digitales”: técnicas que mezclan engaño, manipulación y aprovechamiento del ritmo acelerado con el que las personas usan internet todos los días.

El truco es sencillo, pero efectivo. Los atacantes envían mensajes con descuentos imposibles de ignorar, aplicaciones que parecen legítimas o solicitudes de permisos que suenan inofensivas. Al hacer clic sin pensar dos veces, los usuarios prácticamente dejan abierta la puerta de sus teléfonos y computadores. Y aquí entra en juego la inteligencia artificial, que potencia la calidad de estos engaños, junto con la ingeniería social, una estrategia que explota emociones tan humanas como la confianza, el miedo o la curiosidad.

El resultado puede ser un verdadero susto, ya que viene el robo de datos personales, acceso a cuentas bancarias, suplantación de identidad y, en casos más graves, la pérdida completa del control de perfiles y dispositivos.

Es por eso que Kaspersky recopiló cuatro técnicas que hoy rondan el mundo digital y algunas recomendaciones para no caer bajo su efecto.

1. El clic irresistible

Un mensaje del banco, un premio inesperado o una oferta que parece única. Ese tipo de contenidos juega con la curiosidad y la urgencia para que las personas actúen sin pensar. Con un solo toque, es posible terminar en un sitio falso, descargar malware o entregar acceso al dispositivo.

Lo preocupante es que el phishing evolucionó: gracias a la inteligencia artificial, ya casi no hay errores ortográficos ni señales evidentes. Los ataques imitan marcas, estilos de comunicación y hasta datos personales. Solo en América Latina, Kaspersky detectó 1.291 millones de intentos de phishing en el último año, un aumento del 85 %.

2. El doble rostro digital

Ya no se necesita máscara para hacerse pasar por otro. Los deepfakes, creados con inteligencia artificial, pueden replicar voces, gestos e imágenes con un nivel de detalle sorprendente. Están siendo usados para extorsión, fraudes financieros, videollamadas manipuladas e incluso autorizaciones falsas.

El panorama es aún más complicado: 69 % de los usuarios en la región no sabe qué es un deepfake y 67 % reconoce que no podría identificar uno. Esa falta de conocimiento es el primer punto débil.

3. La poción de los permisos falsos

Al instalar una aplicación, muchos aceptan permisos sin revisarlos. Lo que parece rutinario puede abrir la puerta a la cámara, el micrófono, la ubicación o los contactos. Hay desarrolladores malintencionados que aprovechan esa confianza para recolectar información sensible o vender datos, mientras otros la usan para suplantación o espionaje.

4. El QR encantado

Los códigos QR están, por todas partes, en restaurantes, afiches y estacionamientos. Su rapidez es ideal… y también su vulnerabilidad. Algunos delincuentes pegan códigos falsos que llevan a páginas creadas para robar datos o instalar software malicioso. El riesgo está en que el contenido detrás del patrón no se puede ver hasta que ya es tarde.

Cómo romper estos “hechizos digitales” en Halloween

Para evitar caer en este tipo de “hechizos digitales”, los expertos de Kaspersky recomiendan:

Verificar antes de hacer clic

Confirmar la autenticidad de lo que consume en internet

Revisar los permisos de sus aplicaciones

Escanear códigos QR con precaución

Utilizar una herramienta de seguridad digital confiable

