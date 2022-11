¿Poco o justo? Así indemnizó Mark Zuckerberg a los 11 mil empleados que despidió

Mark Zuckerberg afirma que la decisión se tomó por la situación económica, la caída en ganancias de publicidad y la necesidad de transformar a la empresa en una compañía más eficiente.

El 9 de noviembre de 2022, Mark Zuckerberg decidió compartir una carta con sus empleados de Meta (compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp), anunciando el despido del 13% de sus trabajadores:

También lea: Apple contrata a un veterano de Facebook como jefe de información

“Hoy estoy compartiendo algunos de los cambios más difíciles que hemos hecho en la historia de Meta. He decidido reducir el tamaño de nuestro equipo en un 13% y dejar ir a más de 11.000 de nuestros talentosos empleados. También estamos tomando una serie de medidas adicionales para convertirnos en una empresa más eficiente al reducir el gasto discrecional y extender nuestra congelación de la contratación a través del primer trimestre”.

En la carta, Zuckerberg explica que en los principios de la pandemia, el auge del comercio electrónico generó un crecimiento acelerado para Facebook que, según predecía el CEO de la compañía, se mantendría a lo largo del tiempo. Esto generó incentivos positivos para motivar mayor contratación en Meta. No obstante, la tendencia no se mantuvo en el largo plazo. “El comercio en línea no solo ha vuelto a las tendencias anteriores, sino que la recesión macroeconómica, el aumento de la competencia y la pérdida de señal de anuncios han causado que nuestros ingresos sean mucho más bajos de lo que esperaba. Me equivoqué y asumo la responsabilidad”, se puede leer en la carta.

Después del descenso en los ingresos por publicidad y la pérdida de dinero que ha representado el metaverso, los despidos afectaron a todas las unidades de negocio del grupo. A medida que se mejoró la situación de la pandemia, el tiempo promedio en redes sociales disminuyó, por lo que los ingresos de la empresa disminuyeron drásticamente. Estos recortes también incluyeron una disminución de los puestos de trabajo, por lo que algunos empleados tendrán que compartir mesa. Además, no habrá nuevas contrataciones hasta pasado el primer trimestre de 2023.

Actualmente, gran parte de las inversiones de Meta están centradas en el metaverso, pues Zuckerberg habría apostado bastante dinero al proyecto que, él consideraba, se convertiría en el futuro de Internet. Por ello, invirtió 11 mil millones de dólares en el proyecto a lo largo de 2022. No obstante, las ganancias no han sido equiparables: Beat Saber, el videojuego más exitoso de la plataforma, ha acumulado solo 100 millones de dólares.

¿Cómo indemnizará a sus trabajadores?

A lo largo del día, los despedidos recibieron un correo con la información de una indemnización equivalente a 16 semanas de salario, más dos semanas adicionales por cada año en plantilla. Esta indemnización también incluye las vacaciones pendientes y costeará seis meses de seguro médico a los empleados y a sus familiares.

También lea: Zuckerberg y la fortuna que está perdiendo con el cambio de Facebook a ‘Meta’

Además, Zuckerberg se comprometió con ayudar a sus empleados extranjeros en sus trámites de visas de trabajo. De hecho, en la carta se enfoca especialmente los trabajadores extranjeros contratados por Meta en Estados Unidos: “esto es especialmente difícil si estás aquí con un visado. Hay un periodo de preaviso antes del despido y algunos periodos de gracia de los visados, lo que significa que todo el mundo tendrá tiempo para hacer planes y resolver su situación migratoria. Contamos con especialistas en inmigración que le guiarán en función de sus necesidades y las de su familia”, afirma.