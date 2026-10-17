¿Por qué una misma canción suena diferente según el lugar donde se escucha?

¿Por qué ocurre esto? El Espectador habló con varios expertos para entender qué cambia cuando escuchamos una canción en diferentes entornos.

Una misma canción puede sonar diferente según el lugar donde la escuchamos. No es lo mismo poner música en el equipo de sonido de la sala que escucharla en un parlante portátil al aire libre. La acústica del espacio y las características de los equipos influyen en cómo percibimos los sonidos.

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De acuerdo con Yeison González, capacitador regional de Sony, la respuesta está, en buena parte, en la acústica. Las paredes, los pisos y los techos hacen que el sonido rebote y regrese al espacio, lo que puede cambiar la manera en que escuchamos una canción. Para el experto, estas reflexiones dependen de las características del lugar y de las superficies con las que entran en contacto las ondas sonoras.

Esto se nota, por ejemplo, al escuchar música en una habitación cerrada y después hacerlo al aire libre. En el primer caso, el sonido puede reflejarse en las paredes y el techo antes de llegar a nuestros oídos. En un espacio abierto, en cambio, hay menos superficies que produzcan esas reflexiones, por lo que la experiencia es diferente.

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Anderson Oliveira, director de marketing de JBL para Suramérica, explica que no escuchamos únicamente lo que reproduce el equipo, sino también el resultado de su interacción con el ambiente y la posición de quien está escuchando. Por eso, una canción puede percibirse con menos claridad en una habitación donde el sonido rebota demasiado. Las voces y los instrumentos pueden mezclarse con esas reflexiones y hacer que algunos detalles de la grabación sean más difíciles de distinguir.

"En estos casos entran en juego dos fenómenos. La reverberación ocurre cuando las reflexiones prolongan el sonido y se mezclan con el original, mientras que el eco se percibe como una repetición diferenciada. Ambos pueden modificar la experiencia de escucha cuando se presentan en exceso", explica Oliveira.

¿Por qué los bajos se sienten más en algunos lugares?

González explica que las frecuencias graves interactúan con las dimensiones del espacio, por lo que pueden sentirse más intensas en algunos puntos y perder fuerza en otros. Esto explica por qué una canción puede retumbar en una parte de la habitación y escucharse diferente al cambiar de ubicación.

El experto señala que los bajos tienen un papel importante en muchos de los géneros musicales que se escuchan en Latinoamérica, pues, junto con la batería, ayudan a marcar el ritmo de las canciones. Su presencia también influye en la sensación que transmite la música, especialmente en géneros que se escuchan en reuniones y fiestas.

Sin embargo, que un parlante tenga bajos más fuertes no significa necesariamente que reproduzca mejor la música. "La claridad de las voces y los instrumentos también importa, al igual que el equilibrio entre los sonidos graves, medios y agudos", destaca González de Sony.

En un espacio abierto hay menos superficies que produzcan esas reflexiones, por lo que la experiencia es diferente. Foto: Cortesía: Samsung

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Recomendaciones para elegir un parlante

Antes de comprar un parlante, hay que pensar en el espacio donde se va a utilizar y en el tipo de sonido que se busca. Miguel Hurtado, gerente de tienda de TCL, recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

El tamaño del espacio: no es lo mismo elegir un parlante para una habitación que para una reunión al aire libre. Es importante revisar si el equipo tiene la capacidad de cubrir el lugar sin perder claridad.

La potencia y el volumen: más potencia no significa necesariamente mejor calidad. Lo importante es que el parlante pueda alcanzar el volumen necesario sin que las voces y los instrumentos pierdan definición o se distorsionen.

La calidad del sonido: la respuesta de frecuencia y los componentes del equipo influyen en la reproducción de los bajos, los medios y los agudos. Lo recomendable es escuchar diferentes elementos de una canción y comprobar que se mantengan equilibrados.

El tipo de uso: para espacios pequeños o para quienes necesitan transportar el equipo, un parlante portátil puede ser una buena alternativa. En lugares más amplios, conviene evaluar equipos con mayor capacidad de cobertura.

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La conectividad: el bluetooth permite reproducir música sin cables y facilita el uso del parlante en distintos lugares. Las conexiones por cable también pueden ser una opción, dependiendo del equipo y de las necesidades de reproducción.

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