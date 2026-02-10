Qué significan los puntos de color en la barra superior del iPhone y para qué sirven

Los indicadores de privacidad del iPhone no se pueden desactivar y aparecen únicamente durante el uso activo de estos recursos. Foto: Apple

¿Se ha fijado en que cada vez que una aplicación del iPhone usa el micrófono, la cámara o la ubicación, el sistema lo muestra en la barra de estado? Si no lo había notado, puede verificarlo en la parte superior de la pantalla, en donde aparecen otros iconos como la hora, el wifi o el modo avión. El indicador de color se hará visible mientras el acceso esté activo.

Debido a las funciones de privacidad integradas en el sistema operativo iOS, aparecen estos puntos de colores que informan cuándo una aplicación está usando recursos sensibles. Así, el usuario puede identificarlo sin necesidad de entrar a verificar en configuraciones o permisos adicionales.

¿Cómo funciona?

Estos indicadores pueden activarse tanto con aplicaciones del sistema, como Cámara, iMessage, FaceTime, Mapas o Siri, como con apps descargadas desde la App Store. Siempre que una aplicación utilice alguno de estos recursos, el indicador correspondiente debe aparecer en pantalla.

Ahora: si un punto de color aparece sin que el usuario esté utilizando una app o haya concedido el permiso, el sistema identifica qué aplicación está accediendo a él. Para hacerlo, debe abrir el Centro de Control (deslizando hacia abajo desde la esquina superior derecha del celular); arriba se mostrará el nombre de la app que está usando la cámara o el micrófono en ese momento.

Por ejemplo:

¿Y cuál es el significado de cada color?

Esta es una guía corta que puede ayudarle:

El punto verde señala que una aplicación está accediendo a la cámara del iPhone, ya sea para tomar fotos, grabar videos o porque está en una videollamada.

En algunos casos aparece el color morado, que indica que el teléfono está usando la función de SharePlay.

Si aparece el color naranja, significa que el micrófono está en uso. Esto puede deberse a una llamada, la grabación de una nota de voz o un video.

Cuando una app utiliza los servicios de ubicación, el sistema muestra el icono de localización, representado por una flecha azul o blanca, o simplemente por el color. También puede indicar que se está duplicando la pantalla en alguna app.

El color rojo, por su parte, notifica que hay una grabación en curso, bien sea de la pantalla o de una llamada.

Y ahora, además del punto, en algunas versiones de iOS el color rodea la hora cuando hay un acceso activo, haciéndolo más visible.

