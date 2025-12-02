Así son los LG xboom Buds: los nuevos audífonos con IA y sonido diseñado por will.i.am

Los LG xboom Buds, afinados por will.i.am, integran IA, materiales de grafeno y diseño ergonómico para un sonido de alta fidelidad. Foto: LG Electronics

LG Electronics presentó en Colombia los nuevos LG xboom Buds, audífonos inalámbricos que combinan inteligencia artificial, materiales avanzados y diseño ergonómico para mejorar la experiencia auditiva en actividades cotidianas como trabajo, estudio o entrenamiento.

El lanzamiento llega en un momento de fuerte crecimiento para el mercado del audio inalámbrico, impulsado por la demanda de cancelación de ruido inteligente y experiencias sonoras más inmersivas.

Cancelación de ruido impulsada por IA

Los xboom Buds integran un sistema de Cancelación de Ruido Adaptativa (ANC) que utiliza inteligencia artificial para identificar y filtrar de forma selectiva sonidos del entorno, como el tráfico, el viento o la fricción del movimiento.

Según LG, esta tecnología logra una reducción hasta 35 % más eficaz en ambientes urbanos y mejora la claridad de la voz durante llamadas o videollamadas, incluso cuando el usuario está en movimiento.

Sonido optimizado por will.i.am

Según la compañía, will.i.am fue elegido como arquitecto experimental de LG para los xboom Buds, con el propósito de redefinir la línea xboom y elevar la experiencia auditiva.

El artista, nueve veces ganador del Grammy y exintegrante de Black Eyed Peas, ha sido pionero en inteligencia artificial gracias a su rol como director de Innovación Creativa en Intel y fundador de la plataforma RAiDiO.FYI, impulsada por IA.

Todos los dispositivos “xboom by will.i.am” son perfeccionados por el artista para ofrecer un sonido más equilibrado y cálido, combinando su experiencia en música y tecnología.

Sonido de gama alta

El driver de grafeno es otro de los diferenciales de los xboom Buds. Este material, tan fino como el papel pero tan resistente como el acero, permite una vibración más precisa y reduce la distorsión, ofreciendo un sonido comparable al de equipos de alta fidelidad.

Además, los audífonos integran tres micrófonos con tecnología beamforming que aíslan la voz y filtran el ruido de fondo, garantizando llamadas más nítidas.

Conectividad y personalización

Los xboom Buds incluyen Auracast, función que permite compartir un mismo audio con varios dispositivos compatibles, y Multipoint, que posibilita conectarlos a dos equipos al mismo tiempo. A través de la app exclusiva de xboom Buds, los usuarios pueden ajustar el ecualizador y personalizar la configuración desde dispositivos iOS, Android o Windows.

El diseño incorpora el sistema Ear Hook, estable y flexible, pensado para el uso prolongado. Su certificación IPX4 garantiza resistencia al sudor y a la llovizna, mientras que la batería ofrece hasta 10 horas de reproducción continua, ampliables a 30 horas con el estuche de carga.

¿Y el precio?

Actualmente, los LG xboom Buds están disponibles en Amazon por 110 dólares, aproximadamente COP 420.000, posicionándose como una alternativa de alta tecnología a precio competitivo dentro del segmento de audio inalámbrico.

