EA Sports FC 27: dispositivos compatibles, novedades y precio en Colombia

A la espera de la opinión de El Espectador sobre este nuevo juego, en esta ocasión les contamos las plataformas donde…

Este viernes 25 de septiembre de 2026 fue publicado oficialmente EA Sports FC 27. El simulador futbolero es la nueva entrega de Electronic Arts en su longeva franquicia, antes conocida como FIFA. Sin embargo, como ha sido costumbre desde hace unos años, el título estuvo disponible de manera anticipada desde el 18 de septiembre. Por eso algunos jugadores, creadores de contenido y medios de comunicación publicaron sus reseñas.

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A la espera de la opinión de El Espectador sobre este nuevo juego, en esta ocasión les contamos las plataformas donde podrán jugarlo, las principales novedades en su contenido y el precio en Colombia. Vale la pena aclarar que por primera vez en la historia el videojuego se vende en tres versiones diferentes, cada una con valores y características diferentes, especialmente centradas en el juego en línea y el nuevo modo de juego de The Grounds.

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¿Dónde se puede jugar a EA Sports FC 27?

EA Sports FC 27 está disponible en consolas de octava generación (PlayStation 4 y Xbox One), novena generación (PlayStation 5, Xbox Series X|S y Nintendo Switch), décima generación (Nintendo Switch 2) y computador (PC). Eso sí, la experiencia está limitada en la PS4, Xbox One y Switch 1.

Respecto a la versión de PC, el título puede ser comprado a través de la aplicación de EA, la tienda virtual de Steam y Epic Games Store. La resolución del juego y los fotogramas por segundo (FPS) a los que se ejecute dependerán del poder gráfico y de procesamiento del equipo a disposición del usuario.

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Novedades de EA Sports FC 27

La característica nueva más destacable de este nuevo juego, y tal vez la que justifique su elevado precio en la edición más equipada, es The Grounds. Este es un nuevo modo de juego online que "simula" un mundo abierto en el que cada gamer tiene su propio avatar en un universo virtual lleno de retos de fútbol.

Desde comprar artículos oficiales de marcas reales como Adidas y Nike, hasta integrar equipos de fútbol 5vs5 o 11vs11 con otros jugadores del mundo. Además, la presencia de mentores como Kylian Mbappé, Paulo Dybala y Alex Hunter enriquece la experiencia para quienes quieren hacer del videojuego un club social.

Respecto al nuevo contenido, destaca el regreso de la Liga MX (fútbol mexicano) con los 18 equipos licenciados con uniformes y jugadores que integran el torneo Apertura y el Clausura. Sin embargo, no hay ni un solo recinto del país, manito, ni siquiera el mítico Estadio Azteca, casa de las Águilas del América.

¿Cuánto vale EA Sports FC 27 en Colombia?

PlayStation Store Microsoft Store Nintendo eShop Steam Edición estándar USD 69,99 COP 299.999 COP 259.999 COP 279.999 Edición Ultimate USD 99,99 COP 439.999 COP 399.999 COP 399.999 Edición Ultimate Plus USD 149,99 COP 599.999 N/A COP 430.000

Hay una manera de jugar EA Sports FC 27 gratis

Como parte de su propuesta para atraer a nuevos jugadores a la franquicia, Electronic Arts lanzó EA Sports FC 27 Lite. Esta es una versión recortada del juego que se puede disfrutar gratuitamente y sin restricción de horas de juego. Eso sí, solo está disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.

A diferencia de EA Sports FC 27 Mobile, la versión para celulares del nuevo videojuego, EA FC 27 Lite, permite jugar partidos de fútbol y rush (tanto online como offline) completamente gratis y guardar ese progreso. Eso sí, deberá mantener una conexión a internet y no podrá crear un modo carrera ni entrar al nuevo modo The Grounds.

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