Star Wars: Zero Company, reseña del nuevo videojuego de este universo fantástico

En El Espectador tuvimos la oportunidad de jugar este título y tenemos una clara y muy bien fundamentada opinión sobre él. Eso sí, queremos dejar claro que lo probamos en una Xbox Series S; entonces, nuestra experiencia gráfica pudo haber sido mejor sin ser menos…

Star Wars: Zero Company es un videojuego de estrategia por turnos estrenado el 27 de agosto de 2026 por Electronic Arts. Está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Está ambientado en el mundo cinematográfico creado hace casi medio siglo por el cineasta George Lucas.

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En El Espectador tuvimos la oportunidad de jugar este título y tenemos una clara y muy bien fundamentada opinión sobre él. Eso sí, queremos dejar claro que lo probamos en una Xbox Series S; entonces, nuestra experiencia gráfica pudo haber sido mejor sin ser menos fluida ni de calidad.

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Lo que no nos gustó de Star Wars: Zero Company

Lo primero que quisiéramos señalar es que esperamos un poco del género del juego. Consideramos que esta propiedad intelectual (IP) pudo haber sido mejor aprovechada con una entrega de disparos, por dar un ejemplo. Atacar y defenderse por turnos no fue lo más divertido que hemos probado.

Creemos que este tipo de propuestas calan bien en diseños limitados técnicamente o narrativamente, pero al tratarse de todo lo que significa Star Wars, tal vez no fue la mejor opción. También queremos aclarar que esta es solo nuestra opinión; los géneros en los videojuegos dependerán del gusto del gamer.

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Lo que sí nos gustó de Star Wars: Zero Company

Uno de los mejores aspectos de este juego es su nivel de personalización. Muy temprano en el gameplay, el jugador tiene la posibilidad de elegir un personaje base, asemejarlo a su aspecto real y hasta elegir la voz con la que jugará. Una preocupación por la customización que pocas veces se ve.

Otro punto positivo, y que por más que sea obvio no se puede omitir, es su respeto por la escenografía y esencia del universo cinematográfico original. Los más apasionados fans de Star Wars se sentirán muy honrados y seducidos por este título que sin duda aprovecha todas las ventajas de la IP que representa.

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Conclusiones de Star Wars: Zero Company

Para terminar de resaltar otros detalles de esta entrega, la banda sonora es otro de sus puntos más ganadores. Electronic Arts hizo un gran trabajo poniendo la atmósfera de las películas en este videojuego. Sin duda, un aspecto que nosotros disfrutamos, incluso sin ser los más acérrimos fanáticos de Star Wars.

Las buenas calificaciones de Star Wars: Zero Company (entre 84 y 85/100 en Metacritic) hacen pensar que estamos ante un juego muy bien logrado. Aun así, a nosotros nos pareció que tuvo un potencial desaprovechado y pudo haber sido mejor de lo que fue. En especial por las dinámicas de juego elegidas.

En conclusión, no dudamos de que Star Wars: Zero Company se venderá bien entre los fieles seguidores de la franquicia, apoyado en el respaldo que brinda una desarrolladora como Electronic Arts, pero no será un hit comercial y tampoco un trabajo que trascienda como uno de los mejores este año en el Gaming.

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