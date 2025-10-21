Logo El Espectador
Tecnología
Videojuegos

No va más: Electronic Arts da por cerrados todos los servidores de The Sims Mobile

Si usted es jugador de The Sims Mobile tiene hasta el 8 de enero de 2026 para disfrutar del contenido del juego, pero si apenas lo tenía en su lista de deseos, tendrá que quedarse con las ganas de haberlo jugado alguna vez.

Redacción Tecnología
22 de octubre de 2025 - 01:58 a. m.
The Sims Mobile fue lanzado al mercado el 6 de marzo de 2018.
The Sims Mobile fue lanzado al mercado el 6 de marzo de 2018.
Foto: EA
Electronic Arts (EA), el estudio third party más grande del mundo y recientemente adquirido por Arabia Saudita, cerrará los servidores de The Sims Mobile, el exitoso spin-off de la saga de The Sims. Luego de ocho años en funcionamiento, el videojuego para celulares fue retirado de las tiendas digitales este martes 21 de octubre de 2025 y cerrará definitivamente su actividad virtual el próximo 20 de enero de 2026.

Desarrollado por Maxis y publicado por EA, este simulador social generó más de USD 25 millones en sus primeros seis meses, significando un éxito inmediato para la compañía estadounidense. Además, desde 2018, año de lanzamiento, hasta finales de 2024 recibió más de 50 actualizaciones de contenido garantizando eventos y nuevos artículos para jugadores nuevos y veteranos manteniéndose vigente.

Sin embargo, este año el juego careció de packs de expansión, algo que sí ocurrió con las versiones de consola y PC. Lo que desde hace meses algunos usuarios interpretaron como el inicio del fin de la entrega. Eso sí, Electronic Arts prepara un masivo desbloqueo de contenido limitado por el nivel de cada gamer, dándole la oportunidad a todos de disfrutar de una experiencia completa antes del cierre de los servidores.

¿Hasta cuando se podrá jugar The Sims Mobile?

“En nombre de todo el equipo de The Sims Mobile, gracias por compartir este increíble viaje con nosotros. Esperamos que estos últimos meses sirvan para completar proyectos, crear recuerdos y celebrar a sus Sims”, publicó EA. Adicionalmente, la desarrolladora estadounidense también anunció que la última actualización del videojuego desactivará las compras con dinero real.

Además, le dará energía, elementos de construcción y personalización ilimitados a todos los personajes de los jugadores a partir del 6 de enero de 2026. Todo esto como una forma de darle una última exhalación del juego a los usuarios; así sea 48 horas antes de cerrar finalmente todos sus servidores. A partir de ese momento, será imposible volver a iniciar sesión y disfrutar de una partida en The Sims Mobile.

Desde cualquier punto de vista, esta noticia ha generado revuelo y controversia dentro de la comunidad de The Sims, pues era la mejor manera de disfrutar del simulador social desde un dispositivo móvil. Además, a juzgar por los tiempos de este tipo de títulos, ocho años parece poco tiempo para dar por terminada la vida útil de un videojuego que al ser gratuito, era muy accesible casi a cualquier tipo de gamer.

¿Por qué era tan importante The Sims Mobile para la franquicia?

Aunque fue el más reciente, el mejor y el más exitoso, The Sims Mobile no fue la primera entrega para celulares de esta icónica saga de juegos de simulación social. The Sims 3 y The Sims FreePlay fueron los dos primeros e incluso este último se mantiene en funcionamiento desde 2011, superando la década de servicio y casi llegando a los 15 años de vigencia. Algo que no pudo lograr su predecesor.

Hasta la fecha, The Sims Mobile contabiliza más de 150 millones de descargas, tanto en dispositivos con sistema operativo Android, como iOS. Eso sí, fueron los usuarios de Android los que más descargaron el videojuego en su tiempo, con una tasa del 58% de las descargas totales. No obstante, durante los últimos seis meses tanto las descargas del juego, como las microtransacciones dentro de él se redujeron considerablemente.

Incluso, hubo una buena cantidad de jugadores que prefirieron seguir jugando The Sims FreePlay por encima de The Sims Mobile, a pesar de que este último se estrenara en su momento para remplazar al primero. Esto podría explicar que uno siga vigente desde 2011 y otro ese a puertas de cerrar sus servidores para siempre. Un dilema que hasta la fecha ni Electronic Arts ni Maxis han respondido a la prensa o los fans.

