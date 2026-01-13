Roblox aplica controles de edad en el chat tras preocupaciones por seguridad infantil

Roblox activa controles de edad para el chat y prioriza una comunicación segura. Foto: Xataka

Roblox Corporation, plataforma de juegos y creación inmersiva, anunció que desde enero sus usuarios deberán completar una verificación facial de edad para poder chatear con otros usuarios.

Con esta decisión, Roblox se convierte en la primera gran plataforma de juegos en línea en exigir este tipo de verificación, que representa una inversión significativa en la seguridad del usuario, permite una comunicación adaptada a la edad y limita las conversaciones entre adultos y menores.

La iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación por la protección infantil dentro de la plataforma. Investigaciones y reportes periodísticos de medios como El País han documentado cómo menores compartían espacios de juego y chat con adultos sin que existiera una verificación efectiva de identidad, una situación que ha estado en el centro de denuncias por acoso, abuso infantil, estafas y otros riesgos asociados al uso del chat.

Roblox comenzó a aplicar la verificación de edad para acceder al chat en diciembre en Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos, tras un lanzamiento gradual anunciado en noviembre. Hasta la fecha, más del 50 % de los usuarios activos diarios en esos países ya han completado la verificación de edad. A nivel mundial, decenas de millones de usuarios ya lo han hecho, y la compañía prevé que muchos más se sumarán en los próximos meses.

“Nuestro compromiso con la seguridad se basa en brindar el máximo nivel de protección a nuestros usuarios”, afirmó Matt Kaufman, director de Seguridad de Roblox. “Al crear barreras proactivas basadas en la edad, podemos empoderar a los usuarios para que creen y se conecten de maneras seguras y apropiadas”.

Un enfoque centrado en la privacidad

Las verificaciones de edad son privadas, rápidas y seguras, y se completan en segundos a través de la aplicación de Roblox, utilizando la cámara del dispositivo. Las imágenes y los videos obtenidos mediante la estimación de edad facial son procesados de forma segura por el proveedor y se eliminan inmediatamente después del procesamiento.

Los usuarios mayores de 13 años también pueden verificar su edad mediante la verificación de ID. Las verificaciones de edad son completamente opcionales; sin embargo, funciones como el chat no estarán disponibles a menos que se complete una verificación de edad.

Para los casos que requieran correcciones, Roblox cuenta con sistemas de atención al cliente y procesos de apelación que permiten a los usuarios reportar inexactitudes. Por ejemplo, quienes deseen apelar su verificación de edad pueden hacerlo mediante métodos alternativos, como la verificación de ID o los controles parentales, que permiten a los padres actualizar la edad de sus hijos.

Roblox no se detiene una vez finalizado el proceso de verificación. A través de múltiples señales, la plataforma evalúa de manera constante el comportamiento de los usuarios para determinar si son significativamente mayores o menores de lo esperado. En estos casos, Roblox solicitará próximamente que los usuarios repitan el proceso de verificación de edad.

Grupos por edad y acceso al chat

Una vez completada la verificación de edad, los usuarios son asignados a uno de seis grupos:

Menores de nueve años.

De nueve a 12 años.

De 13 a 15 años.

De 16 a 17 años.

De 18 a 20 años.

Mayores de 21 años.

De forma predeterminada, los usuarios pueden chatear con personas de los grupos inmediatamente superior o inferior al suyo. Por ejemplo, los usuarios de nueve a 12 años pueden comunicarse con usuarios de su mismo grupo, así como con los de menores de nueve años y de 13 a 15 años.

Para proteger a los usuarios más jóvenes, el chat está desactivado por defecto para menores de nueve años, salvo que sus padres otorguen su consentimiento tras completar la verificación de edad.

Herramientas para padres y cuidadores

Los padres y cuidadores pueden obtener mayor visibilidad de la experiencia de sus hijos en Roblox mediante los controles parentales, que les permiten revisar el estado de la verificación de edad, actualizar la fecha de nacimiento y realizar otros ajustes.

Además, pueden acceder al Centro de Seguridad de Roblox, un recurso dedicado que ofrece guías y herramientas claras para ayudarles a tomar decisiones informadas, configurar controles parentales y acompañar la experiencia en línea de sus hijos.

Enfoque multifacético para la seguridad

La aplicación de controles de edad en el chat es un paso clave dentro de la estrategia integral de seguridad de Roblox, que también incluye normas estrictas de comunicación para menores, moderación proactiva de contenido y controles parentales robustos.

Este trabajo permitirá futuras mejoras, como exigir controles de edad para que los creadores accedan a funciones y sistemas de colaboración en tiempo real de Roblox Studio, facilitando así que los niños puedan chatear con sus padres y hermanos pertenecientes a diferentes grupos de edad.

