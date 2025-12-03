Logo El Espectador
Wrapped Party: qué es, cómo funciona y cómo vivir la nueva experiencia social de Spotify

Spotify estrena Wrapped Party, una competencia grupal donde los oyentes comparan minutos, artistas y descubrimientos musicales.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
03 de diciembre de 2025 - 05:47 p. m.
Wrapped Party convierte el resumen anual de Spotify en una competencia musical en vivo con amigos.
Foto: Spotify
Este año, Spotify quiso que su famoso Wrapped no solo se compartiera en historias y redes sociales, sino también en tiempo real con amigos.

Así nació Wrapped Party, una experiencia móvil que transforma tus datos de escucha en un juego grupal de unos tres minutos con retos, rankings y premios.

Disponible dentro del centro Wrapped en la app de Spotify, la Wrapped Party convierte la nostalgia del resumen anual en una dinámica interactiva: ahora puedes competir con tus amigos por quién escuchó más minutos, descubrió más artistas o tuvo las canciones más únicas del año.

¿Cómo funciona?

Cualquier usuario mayor de 13 años que cumpla con los requisitos del Wrapped —haber escuchado al menos 30 canciones de cinco artistas diferentes— puede participar.

Para unirte:

  • Busca “Wrapped Party” en la app móvil de Spotify o entra al final de tu experiencia personalizada.
  • Haz clic en “Unirse a la fiesta” y usa el código o enlace que te envió el anfitrión.
  • Actualiza tu nombre y foto de perfil, y listo: entrarás a la sala de espera antes de que comience la competencia.

Para crear tu propia fiesta:

  • Organiza la Wrapped Party y conviértete en el anfitrión.
  • Personaliza la imagen, el nombre del grupo y comparte el enlace o código de invitación.
  • Da inicio al juego cuando todos estén conectados.
  • Si lo prefieres, puedes delegar el rol de presentador a otro participante.

Hasta 10 amigos por fiesta

Una Wrapped Party puede tener desde dos hasta 10 participantes (el anfitrión y nueve amigos). Cuantos más se unan, más detalles grupales se desbloquean.

Entre las categorías aparecen “el romántico empedernido”, “el políglota musical” y “quien escuchó la música más rápida”. Todo se revela en tiempo real y con reacciones inmediatas de los jugadores.

Al final, cada participante recibe una tarjeta conmemorativa de la fiesta para compartir en redes o guardar como recuerdo.

Con esta estrategia digital de storytelling, Spotify Wrapped da un paso más para consolidarse como uno de los eventos tecnológicos, musicales y culturales más esperados durante el año.

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

