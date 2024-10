Air Canada celebra 20 años en Colombia con crecimiento constante en viajeros

Las llegadas de canadienses a Colombia pasaron de 67.231 en 2022 a 94.769 en 2023. Foto: Pexels

Air Canada celebra en 2024 sus 20 años en el mercado colombiano. Durante estas dos décadas, ha ofrecido a sus pasajeros la más alta calidad de servicio a precios competitivos.

Desde el 2004, cuando empezó sus operaciones en el país, Air Canada ha sido testigo de la evolución turística y económica de las relaciones entre ambos países, lo que se ha traducido en indicadores positivos tanto para el país norteamericano, como para Colombia.

En términos de cifras, la compañía ha mantenido un crecimiento constante positivos en el mercado colombiano. Al comparar los primeros cuatro meses de 2023 (con 14.319 pasajeros transportados) con el mismo periodo de 2024 (17.324 pasajeros transportados), se observa un incremento del 21% interanual. Esta crecimiento refleja una tendencia positiva y recurrente en el desempeño de la compañía.

La aerolínea, con el mejor servicio a bordo de las compañías norteamericanas, conserva la oferta de una maleta en bodega, un equipaje de mano y comida caliente con variadas bebidas y snacks, sin costo adicional, en cualquiera de sus clases en sus vuelos entre los dos países.

En su desempeño global, Air Canada ha reportado ingresos operativos de más de USD$5.500 millones en el segundo trimestre de 2024, junto con un EBITDA ajustado de $USD914 millones. La demanda se mantuvo sólida, con factores de ocupación superiores a la media histórica. A lo largo del trimestre, la compañía se enfocó en sus clientes y operaciones, logrando una mejora interanual de 10 puntos porcentuales en la puntualidad, a pesar del aumento en el número de vuelos.

Además, la compañía ha decidido enfocarse en la eficiencia y sostenibilidad con un pedido de 18 aviones 787-10 Dreamliner, con la opción de adquirir 12 unidades adicionales. Esta decisión representa un hito clave en la estrategia de Air Canada para reducir sus emisiones de carbono y expandir su red global de rutas, con un enfoque especial en Asia, Europa y Medio Oriente, ofreciendo mayor conectividad. El 787 se destaca por su alta eficiencia en el consumo de combustible, lo que no solo generará importantes ahorros operativos, sino que también respaldará los ambiciosos objetivos de sostenibilidad de la compañía para disminuir su huella de carbono.

“Dentro de nuestro plan de expansión, Colombia se ha convertido en un hub esencial para Air Canada. Desde Bogotá, operamos en una región que muestra un crecimiento constante en el número de pasajeros, lo que nos brinda perspectivas positivas para expandir nuestras operaciones a mediano plazo. Nuestros vuelos a Montreal y Toronto conectan a los colombianos con el mundo, proporcionando una conectividad excepcional hacia Europa y Asia. Estamos comprometidos a fortalecer nuestra oferta en la región, con aviones de última generación y un servicio de primer nivel hacia Norteamérica y el resto del mundo”, aseguró Rocky Lo, director general de ventas globales de Air Canada.

Objetivos de Air Canada en Colombia

Las llegadas de canadienses a Colombia pasaron de 67.231 en 2022 a 94.769 en 2023, lo cual representa un aumento del 40 % en el número de visitantes desde Canadá, de acuerdo al registro de Migración Colombia.

Bogotá fue la ciudad que más atrajo a los canadienses, recibiendo el 40,5 % de los visitantes, seguida por Antioquia con el 22,1 % y Bolívar con el 18,5 %. Las experiencias turísticas más solicitadas incluyen el turismo sostenible, comunitario, LGTBIQ+, de aventura y de naturaleza. En este marco, la Alcaldía Mayor de Bogotá premió hace dos meses a Air Canada Colombia como una de las empresas que trabajan por el turismo diverso e incluyente en la ciudad.

“Los 20 años de Air Canada en Colombia han fortalecido significativamente las relaciones entre ambos países, consolidando la conectividad entre sus territorios. Esta trayectoria ha facilitado el crecimiento del turismo de negocios y de placer, elevando los estándares de calidad en los servicios ofrecidos y fomentando vínculos más sólidos entre Canadá y Colombia. Nos sentimos orgullosos de ser parte de este crecimiento empresarial entre los dos países”, indica Luis Noriega, gerente general de Air Canada para México y Colombia.

Las estadísticas no sólo son positivas en el tema turístico. En el sector empresarial también ha habido un aumento exponencial. En 2010 no habían más de 30 empresas canadienses en el país, mientras que en 2023 hay más de 150 compañías que creen en Colombia. Además, estas empresas no solo desarrollan productos turísticos, sino que se han posicionado en nueve sectores de la economía: financiero, agricultor, energía, infraestructura, industrias del conocimiento, ciencias de la vida, manufacturas, multisectorial y extractivo.

Mientras que en el sector minero-energético, en el año 2022 Colombia registró exportaciones a Canadá por más de USD $505 millones, siendo el destino número 11 a nivel mundial.

Air Canada, ganadora de varios premios por su alta calidad y servicio

En estas dos décadas de Air Canada en Colombia siempre ha ofrecido la mejor calidad y servicio a los pasajeros a un precio razonable, además de brindar los mejores aviones para el desplazamiento entre país.

Desde agosto 02 de 2023, la compañía ofrece una aeronave Airbus 330-300 con 285 sillas en dos clases que pueden disfrutar los viajeros: Economy y Premium Economy, esta última adaptada a las necesidades del viajero colombiano que encuentran asiento reclinable a 172 grados, servicios de comidas y maletas incluidas, así como un servicio preferencial desde el counter del aeropuerto. La mejor calidad para quienes buscan planes turísticos y viajes empresariales a un precio razonable.

La aerolínea ganó cinco premios a la excelencia en viajes de ocio y estilo de vida en la categoría viajes en familia y fue elegida por los lectores de la prestigiosa revista FXExpress Publications, Global Traveler y su publicación hermana WhereverFamily, ganando en las siguientes categorías:

Premios al estilo de vida de ocio

Mejor aerolínea en entretenimiento a bordo por cuarto año consecutivo

Mejor Clase Económica Premium por cuarto año consecutivo

Mejor aerolínea por su menú a bordo - Clase Business de Air Canada

Premios a los viajes en familia

Mejor compañía aérea para familias en Norteamérica por cuarto año consecutivo

Mejor aerolínea internacional para familias por tercer año consecutivo

Paralelamente y por quinto año consecutivo, Air Canada ha sido reconocido por Trazee Awards como la aerolínea favorita de Norteamérica por los lectores de trazeetravel.com, un público compuesto principalmente por viajeros constantes de entre 25 y 40 años.

“Para Air Canada todos los reconocimientos son motivo de orgullo. Los otorgados por las dos publicaciones vienen de viajeros frecuentes, que tiene la opción de comparar con los servicios en tierra y a bordo de otras compañías. Estos premios son votos de confianza para la marca y un reconocimiento a los colaboradores en todo el mundo”, concluye Leonardo Vargas, gerente de ventas de Colombia.

