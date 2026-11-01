Foto: Air Canada incorpora el Boeing 787-8 Dreamliner en sus rutas directas entre Bogotá, Toronto y Montreal. / Cortesía

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Air Canada fortalece la conexión entre Colombia y Canadá con el Boeing 787-8 Dreamliner Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

La conectividad aérea entre Colombia y Canadá suma una nueva apuesta. Desde el 25 de octubre de 2026, Air Canada incorporó el Boeing 787-8 Dreamliner en sus vuelos directos desde Bogotá hacia Montreal y, a partir del 26 de octubre, hacia Toronto. La operación permite ampliar la oferta de asientos y ofrecer a los viajeros distintas opciones de servicio en trayectos de larga distancia.

La aeronave cuenta con capacidad para 255 pasajeros, distribuidos en tres cabinas: Signature Class, Premium Economy y Economy. En total, dispone de 20 asientos en clase ejecutiva, 21 en económica prémium y 214 en económica. En la primera, los pasajeros tendrán acceso a espacios individuales que se convierten en camas completamente reclinables, mientras que las otras dos cabinas ofrecen diferentes configuraciones y niveles de comodidad.

Publicidad

La integración del Dreamliner también representa una señal de confianza de la compañía en el mercado colombiano y en el potencial de los viajes entre ambos países.

“Colombia es un mercado estratégico para Air Canada. La incorporación del Dreamliner en nuestras rutas desde Bogotá refleja nuestra confianza en el país y nuestro compromiso de largo plazo con su conectividad internacional. Queremos acompañar el crecimiento del turismo y los negocios entre ambas naciones con una experiencia de viaje superior y acceso a nuestra red global a través de Toronto y Montreal”, afirmó Rocky Lo, director ejecutivo de Ventas Internacionales de Air Canada.

Ocho vuelos semanales entre Bogotá y Canadá

Con la incorporación de esta aeronave, Air Canada mantendrá ocho frecuencias semanales desde la capital colombiana: cuatro hacia Montreal y cuatro hacia Toronto. Los vuelos a Montreal (AC099) operarán los martes, miércoles, viernes y domingos, mientras que los servicios a Toronto (AC095) estarán disponibles los lunes, martes, jueves y sábados.

Uno de los aspectos de la programación es que los martes habrá salidas desde Bogotá hacia ambas ciudades, lo que ampliará las alternativas para organizar los itinerarios.

👀🌎📄 Lea también: Navidad y Año Nuevo: estos son los destinos más buscados y baratos para viajar

La conectividad no se limita a los destinos canadienses. A través de sus centros de operación en Toronto y Montreal, los viajeros podrán acceder a conexiones hacia diferentes ciudades de Canadá, así como a destinos en Estados Unidos, Europa y Asia.

Durante su intervención en Bogotá, Rocky Lo destacó precisamente el alcance de esta red y la posibilidad de acercar a los viajeros colombianos a otras regiones de Canadá, como Winnipeg, Edmonton, Calgary y Vancouver.

Rocky Lo, director ejecutivo de Ventas Internacionales de Air Canada, durante su visita a Bogotá. Foto: Maria Alejandra Castaño Carmona

El directivo también se refirió a la experiencia a bordo del Dreamliner, que incluye entretenimiento individual en todas las cabinas, con películas, contenidos de audio y video, mapas interactivos, juegos y opciones de chat.

Una apuesta por la conectividad y el turismo

La llegada del Boeing 787-8 se suma a las iniciativas de Air Canada para fortalecer su presencia en el mercado colombiano. La compañía también cuenta con rutas de temporada que conectan Cartagena con Toronto y Montreal, una oferta que facilita el desplazamiento de viajeros canadienses hacia el Caribe colombiano.

👀🌎📄Lea también: ¿Cuál es el mejor restaurante de hotel de Colombia en 2026?

“La llegada del Dreamliner se enmarca en una dinámica positiva para los viajes entre Colombia y Canadá. Bogotá desempeña un papel central en esta conectividad. Con esta incorporación, Air Canada apunta a seguir fortaleciendo su presencia en Colombia y amplía las oportunidades para conectar el turismo, los negocios y el intercambio entre ambos países”, señaló Luis Noriega, director de ventas y comercial para América Latina y el Caribe de la aerolínea.

Con esta operación, Air Canada amplía la capacidad disponible en sus rutas desde Bogotá y refuerza el papel de Toronto y Montreal como puntos de conexión para los viajeros colombianos interesados en explorar Canadá y otros mercados internacionales.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com