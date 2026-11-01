Air Canada fortalece la conexión entre Colombia y Canadá con el Boeing 787-8 Dreamliner

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La conectividad aérea entre Colombia y Canadá suma una nueva apuesta. Desde el 25 de octubre de 2026, Air Canada incorporó el Boeing 787-8 Dreamliner en sus vuelos directos desde Bogotá hacia Montreal y, a partir del 26 de octubre, hacia Toronto. La operación permite ampliar la oferta de asientos y ofrecer a los viajeros distintas opciones de servicio en trayectos de larga distancia.
La aeronave cuenta con capacidad para 255 pasajeros, distribuidos en tres cabinas: Signature Class, Premium Economy y Economy. En total, dispone de 20 asientos en clase ejecutiva, 21 en económica prémium y 214 en económica. En la primera, los pasajeros tendrán acceso a espacios individuales que se convierten en camas completamente reclinables, mientras que las otras dos cabinas ofrecen diferentes configuraciones y niveles de comodidad.
La integración del Dreamliner también representa una señal de confianza de la compañía en el mercado colombiano y en el potencial de los viajes entre ambos países.
“Colombia es un mercado estratégico para Air Canada. La incorporación del Dreamliner en nuestras rutas desde Bogotá refleja nuestra confianza en el país y nuestro compromiso de largo plazo con su conectividad internacional. Queremos acompañar el crecimiento del turismo y los negocios entre ambas naciones con una experiencia de viaje superior y acceso a nuestra red global a través de Toronto y Montreal”, afirmó Rocky Lo, director ejecutivo de Ventas Internacionales de Air Canada.
Ocho vuelos semanales entre Bogotá y Canadá
Con la incorporación de esta aeronave, Air Canada mantendrá ocho frecuencias semanales desde la capital colombiana: cuatro hacia Montreal y cuatro hacia Toronto. Los vuelos a Montreal (AC099) operarán los martes, miércoles, viernes y domingos, mientras que los servicios a Toronto (AC095) estarán disponibles los lunes, martes, jueves y sábados.
Uno de los aspectos de la programación es que los martes habrá salidas desde Bogotá hacia ambas ciudades, lo que ampliará las alternativas para organizar los itinerarios.
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La conectividad no se limita a los destinos canadienses. A través de sus centros de operación en Toronto y Montreal, los viajeros podrán acceder a conexiones hacia diferentes ciudades de Canadá, así como a destinos en Estados Unidos, Europa y Asia.
Durante su intervención en Bogotá, Rocky Lo destacó precisamente el alcance de esta red y la posibilidad de acercar a los viajeros colombianos a otras regiones de Canadá, como Winnipeg, Edmonton, Calgary y Vancouver.
El directivo también se refirió a la experiencia a bordo del Dreamliner, que incluye entretenimiento individual en todas las cabinas, con películas, contenidos de audio y video, mapas interactivos, juegos y opciones de chat.
Una apuesta por la conectividad y el turismo
La llegada del Boeing 787-8 se suma a las iniciativas de Air Canada para fortalecer su presencia en el mercado colombiano. La compañía también cuenta con rutas de temporada que conectan Cartagena con Toronto y Montreal, una oferta que facilita el desplazamiento de viajeros canadienses hacia el Caribe colombiano.
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“La llegada del Dreamliner se enmarca en una dinámica positiva para los viajes entre Colombia y Canadá. Bogotá desempeña un papel central en esta conectividad. Con esta incorporación, Air Canada apunta a seguir fortaleciendo su presencia en Colombia y amplía las oportunidades para conectar el turismo, los negocios y el intercambio entre ambos países”, señaló Luis Noriega, director de ventas y comercial para América Latina y el Caribe de la aerolínea.
Con esta operación, Air Canada amplía la capacidad disponible en sus rutas desde Bogotá y refuerza el papel de Toronto y Montreal como puntos de conexión para los viajeros colombianos interesados en explorar Canadá y otros mercados internacionales.
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