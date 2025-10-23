Anato impulsa el turismo receptivo en Colombia con su 6° Encuentro Nacional en Cali

El Encuentro Nacional de Turismo Receptivo es organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). Foto: Cortesía Anato

Los próximos 13 y 14 de noviembre, el Centro de Eventos Valle del Pacífico, en Cali, será el escenario del 6° Encuentro Nacional de Turismo Receptivo de Anato, una cita clave para la capacitación, articulación y fortalecimiento del turismo receptivo e interno en Colombia.

El evento, organizado por la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), reunirá a agencias operadoras, DMC, mayoristas, prestadores de servicios turísticos y actores estratégicos del sector, quienes participarán en una agenda académica innovadora y espacios de networking orientados al impulso de la competitividad regional.

“Desde Anato continuamos trabajando por el mejoramiento de la calidad y la formación turística. Este espacio, que congregará a cerca de 330 participantes, permitirá potenciar la generación de progreso en la región anfitriona, que en esta ocasión es Cali”, destacó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

Cali y Valle del Cauca: destinos en crecimiento

Entre enero y septiembre de 2025, el Valle del Cauca recibió 184.952 visitantes extranjeros, una cifra similar a la del mismo periodo del año anterior. En 2024, el departamento cerró con 269.431 visitantes internacionales, lo que representó un aumento del 14% respecto a 2023.

Cali concentra el 81 % de los visitantes que ingresan al departamento, y las reservas aéreas internacionales hacia la ciudad para el periodo septiembre 2025 – febrero 2026 alcanzan 20.182, equivalentes al 3,8 % del total nacional, reflejando un incremento del 1,1 % frente al mismo lapso del año anterior.

“Esta región tiene un gran potencial turístico y continúa consolidándose como un destino atractivo. Ser sede del Encuentro Nacional de Turismo Receptivo de Anato refuerza ese liderazgo”, afirmó Cortés Calle.

Capacitación, innovación y promoción de destinos

Durante el encuentro, los participantes podrán acceder a talleres especializados en temas como Neuro sales, diseño de experiencias auténticas, tendencias del turismo internacional, Event Marketing 2030 y diseño de experiencias sostenibles.

Asimismo, se realizará una rueda de articulación de oferta turística, que contará con cerca de 1.400 citas efectivas, donde empresarios podrán ampliar su red de contactos y presentar sus servicios.

En esta versión también se llevará a cabo “Descubriendo Destinos”, un espacio en el que cuatro empresarios de regiones con vocación turística presentarán sus iniciativas ante un jurado experto, que seleccionará al proyecto ganador.

Además, los asistentes participarán en actividades de reconocimiento de atractivos locales, con el objetivo de fortalecer sus portafolios y promover el conocimiento directo del territorio.

“Con el Encuentro Nacional de Turismo Receptivo buscamos fomentar la capacitación, el encadenamiento empresarial y el fortalecimiento regional. Cada año diseñamos un programa innovador que responda a las necesidades reales de la industria”, concluyó la presidente de Anato.

