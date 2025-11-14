Así es el Mejor Spa de Hotel de Colombia 2025

La propuesta de Presence Spa & Wellness Center se organiza en cuatro Ciclos anuales, cada uno compuesto por tres Temporadas mensuales enfocadas en la renovación, el equilibrio y la conexión interior. Foto: Cortesía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El JW Marriott Bogotá, propiedad de Real Hotels & Resorts e integrante del portafolio Marriott Bonvoy, anunció que Presence Spa & Wellness Center fue reconocido como el “Mejor Spa de Hotel de Colombia 2025” por los World Spa Awards, uno de los galardones internacionales más destacados en la industria del bienestar y la hotelería. El reconocimiento resalta la propuesta del spa, que se define como un refugio urbano con experiencias diseñadas en ciclos, temporadas y rituales enfocados en la reconexión física y emocional.

“Recibir el premio al Mejor Spa de Hotel de Colombia 2025 por los World Spa Awards nos confirma que el bienestar auténtico nace de la intención y del cuidado”, afirmó Juliana Bernal, gerente del JW Marriott Bogotá, quien enfatiza que el spa entiende el bienestar como un viaje que integra presencia, equilibrio y conciencia.

Este centro estructura su oferta en cuatro ciclos anuales, cada uno desarrollado a lo largo de un trimestre. Cada ciclo, a su vez, contiene tres temporadas mensuales centradas en temas como la renovación, el equilibrio y la conexión interior. Entre los rituales destacados figura el Ritual Detox de la Temporada de Purificación, que incluye masaje drenante, aplicación de arcillas y acceso a zonas húmedas. El spa también ofrece tratamientos como el facial con vitamina C y masajes hidratantes de la Temporada de Juventud, así como masajes aromáticos en la Temporada de Equilibrio.

El espacio incorpora experiencias sensoriales como la Meditación Acuática & Cuencos Tibetanos, en la que el sonido se transmite a través del agua para generar relajación profunda. Este tipo de propuestas ha consolidado al spa como referente en hospitalidad sensorial dentro del país.

Las instalaciones incluyen siete cabinas privadas, once camas de masaje, piscina climatizada, sauna, jacuzzi y duchas de contraste, diseñadas para acompañar al visitante en un ambiente de quietud y estímulos sensoriales controlados. El spa ofrece además membresías y gift cards que permiten extender las experiencias más allá de cada visita.

Los World Spa Awards 2025 destacaron el enfoque integral del centro, que combina técnicas tradicionales y contemporáneas, y que busca unir bienestar físico y emocional en cada tratamiento.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas enEl Espectador.