Así es la nueva atracción de Disney inspirada en Moana que invita a proteger el agua

A partir del 16 de octubre todos los visitantes podrán sumergirse en todo el universo de Moana, en EPCOT. Foto: María Alejandra Castaño

¡Ya tiene fecha de apertura y se conocen las primeras imágenes de Journey of Water, la nueva atracción de Walt Disney World Resort inspirada en la película animada “Moana”!

Ubicada en el parque temático EPCOT, a partir del 16 de octubre todos los visitantes podrán sumergirse en todo el universo de la enérgica adolescente amante del mar y única hija de un jefe marinero, y embarcarse en un viaje a través del océano para conocer la importancia del agua.

La atracción es un sendero autoguiado, interactivo y al aire libre que fue minuciosamente diseñado y decorado para que la inmersión sea incomparable y pueda ser disfrutado por personas de todas las edades, quienes se sorprenderán con los sonidos y los trucos que se pueden hacer con el agua.

En cada parte del recorrido, los viajeros podrán interactuar con este importante elemento de la naturaleza de manera mágica… así como lo hizo Moana con el océano. Entre lo que se puede hacer es parar la lluvia, crear una rugiente ola, atravesar fuentes de agua, saludar a los arroyos, tocar música con arpas de lluvia, entre otras.

Este sendero exuberante y tropical, donde el viajero pasa del cielo a los océanos una y otra vez, mientras que en el camino aprende acerca de la importancia del agua, es la primera experiencia de los Parques Disney que sumerge a los visitantes en un mundo inspirado en la exitosa película de Walt Disney Animation Studios, “Moana”.

La atracción más nueva en Walt Disney World es parte de una transformación de varios años de EPCOT mientras The Walt Disney Company continúa invirtiendo en el crecimiento de sus parques temáticos y creando experiencias únicas para los visitantes.

Tenga en cuenta que, además de experimentar esta nueva atracción, los visitantes también tendrán la oportunidad de conocer a Moana en una nueva área de World Nature, el vecindario de EPCOT dedicado a comprender y preservar la belleza y el equilibrio del mundo natural. Ubicado frente a Journey of Water, este será el lugar perfecto para que los fanáticos se tomen fotos, compartan un abrazo, cuenten sus aprendizajes sobre la conservación del agua e interactúen con este personaje que se ha ganado el corazón de miles de personas.

Esta experiencia animada e interactiva tiene como objetivo inspirar a los huéspedes de todas las edades a proteger y valorar el agua que conecta y da vida al mundo. A medida que avanzan por el sendero, verán el agua en sus diversas formas a lo largo del ciclo del agua y tendrán la oportunidad de interactuar con ella como nunca antes.

Adicionalmente, según comunica Walt Disney World Resort, diseñada pensando en toda la familia, la experiencia de Journey of Water se puede personalizar según las preferencias de cada visitante con senderos accesibles, opciones de senderos húmedos y secos y áreas con sombra para descansar. A medida que los viajeros caminan por el sendero, se encuentras con la diosa Te Fiti, a quien se ve protegiendo el agua mientras viaja a través de todo su ciclo.

Asimismo, los visitantes podrán descubrir queridos personajes tallados en las formaciones rocosas como Hei Hei, Pua y, por supuesto, Moana.

EPCOT se sigue transformando

Journey of Water se une a nuevas experiencias como Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, Remy’s Ratatouille Adventure, Connections Café & Eatery, entre otras, como parte de la transformación de EPCOT.

Otros elementos que próximamente se unirán a los cambios de este parque temático que también sobresale por sus festivales incluyen el debut de una nueva estatua de Walt Disney llamada “Walt the Dreamer” en Dreamers Point y los jardines World Celebration con mucho espacio verde exuberante para disfrutar.

Adicionalmente, la inauguración de Journey of Water coincide con el centenario de The Walt Disney Company el 16 de octubre. Una celebración global de Disney100 que comenzó en Disneyland Resort en California el 27 de enero de 2023.

EPCOT será el corazón de esta celebración que se realizará del 22 de septiembre al 31 de diciembre de 2023. Además del debut de la nueva atracción, Mickey Mouse y Minnie Mouse lucirán sus mejores atuendos platino para recibir a los visitantes en el pabellón Imagination. Asimismo, el Spaceship Earth, la gigantesca bola que es el ícono de este parque temático, se iluminarán cada noche con una colorida exhibición de luces acompañada del himno de Disney100. También habrá cuatro nuevos mercados globales que ofrecerán platos y bebidas de celebración.

