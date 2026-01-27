Así es la nueva marca turística: “Visit Atlántico, el corazón del Caribe”

Atlántico estuvo presente en Fitur 2026. Foto: Cortesía

Durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2026, el Atlántico presentó su nueva marca de destino internacional “Visit Atlántico, el corazón del Caribe”, una apuesta estratégica orientada a proyectar al departamento como un territorio vibrante, diverso y lleno de oportunidades en los mercados globales.

La nueva identidad nace con el propósito de posicionar al Atlántico como punto de encuentro del Caribe colombiano, donde confluyen la cultura, la música, la creatividad, los negocios y la energía de su gente. Visit Atlántico invita a descubrir un territorio que conecta tradición y modernidad, y que se abre al mundo como un espacio para vivir, crear, invertir y prosperar.

La marca permite unificar el relato del departamento bajo una narrativa común, coherente y fácilmente reconocible, alineando a los municipios y a los actores estratégicos del sector para proyectar un mensaje claro en escenarios internacionales. Al mismo tiempo, contribuye a elevar el valor percibido del destino, fortalecer su reputación y facilitar la atracción de turismo internacional de mayor valor, así como de eventos, congresos y circuitos creativos.

Visit Atlántico también impulsa la articulación público-privada y la conexión con agencias, mayoristas y empresarios internacionales, simplificando la construcción de alianzas y el desarrollo de una oferta integrada. Al centralizar los esfuerzos de promoción, la marca mejora la eficiencia de la inversión, evita duplicidades y amplifica el impacto de las acciones comerciales, vinculando el turismo con el desarrollo económico, la inversión, el emprendimiento y la economía creativa.

El Atlántico ha venido ganando visibilidad de manera sostenida en escenarios internacionales gracias a sus expresiones culturales y artesanales. Para Jaime Alfaro, subsecretario de Turismo del Atlántico, el lanzamiento de la marca representa un hito para el departamento. “Estamos en Fitur con un hecho muy relevante: el lanzamiento oficial de nuestra marca Visit Atlántico, el corazón del Caribe. Esta estrategia busca posicionar al departamento en mercados internacionales, consolidar los mercados nacionales y mostrar por qué el Atlántico es un eje estratégico para vivir el Caribe de forma única. A pesar de ser el tercer departamento más pequeño del país, cuenta con un contenido turístico impresionante”, afirmó.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Económico del Atlántico, Marisabella Romero, destacó que la nueva marca marca un punto de inflexión en la proyección internacional del territorio. “Visit Atlántico es una declaración de hacia dónde vamos. Es la manera en que le mostramos al mundo un departamento que convirtió su cultura, su creatividad y su talento en oportunidades reales de desarrollo, inversión y crecimiento económico. Hoy el Atlántico se piensa y se proyecta para el mundo”, señaló.

La iniciativa cuenta con el respaldo de ProColombia, entidad que ha acompañado a la administración departamental en la promoción internacional del destino. “Estamos muy contentos de que Atlántico haya lanzado su marca en el marco de la feria más importante de turismo en Iberoamérica. Felicitamos al departamento y a Barranquilla por este posicionamiento internacional y seguiremos impulsando, a través de nuestros servicios de promoción, la llegada de más turistas al ‘País de la belleza’”, expresó Luis Alejandro Dávila, vicepresidente de Turismo de ProColombia.

Con esta presentación en Fitur, el Atlántico refuerza su objetivo de posicionarse como un hub cultural y creativo del Caribe colombiano, capaz de atraer turismo internacional de alto valor, inversión extranjera y eventos de impacto global. La cultura se consolida así como un motor de desarrollo económico y social, proyectando al departamento como un territorio moderno, innovador y abierto al mundo.

El lanzamiento de Visit Atlántico se enmarca en la visión Atlántico para el Mundo, liderada por el gobernador Eduardo Verano, que concibe la promoción territorial como una herramienta clave de competitividad y posicionamiento global. Con esta nueva marca, el departamento da un paso decisivo para hablarle al mundo con una voz propia, coherente y estratégica, fortaleciendo su identidad turística y su integración a los grandes circuitos internacionales de turismo, negocios e inversión.

