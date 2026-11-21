Busch Gardens Tampa Bay anuncia Simbi Rush, la montaña rusa acuática más rápida del mundo. Foto: Cortesía Busch Gardens Tampa Bay

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Busch Gardens Tampa Bay, en Florida (EE. UU.), anunció Simbi Rush, una nueva atracción acuática que abrirá en 2027 y que promete convertirse en la montaña rusa acuática más rápida del mundo. El recorrido alcanzará velocidades de hasta 64 km/h, tendrá dos lanzamientos y combinará la adrenalina de una montaña rusa con la experiencia de un circuito acuático.

La novedad será la primera montaña rusa acuática con sistema de lanzamiento de Norteamérica. Su propuesta combina la velocidad y las aceleraciones propias de este tipo de atracciones con el componente acuático, una apuesta que busca ofrecer una alternativa para quienes visitan el parque durante los meses de altas temperaturas en Florida.

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Simbi Rush será, además, uno de los principales proyectos de un plan de inversión de USD 200 millones que Busch Gardens Tampa Bay destinará durante los próximos cinco años a mejoras y nuevas experiencias.

"Los visitantes nos dijeron que les gustaría tener más opciones para divertirse y refrescarse, y Simbi Rush ofrecerá todo eso y mucho más. Es rápida, divertida y refrescante. Tanto para quienes buscan emociones fuertes como para quienes visitan el parque en familia, será una experiencia única": Brian Bacica, presidente de Busch Gardens Tampa Bay y Adventure Island

Desarrollada por MACK Rides, la atracción incorporará un sistema de propulsión de alta potencia que impulsará las embarcaciones a lo largo del recorrido, con aceleraciones, subidas y grandes salpicaduras. Su diseño busca combinar la velocidad y las emociones de una montaña rusa tradicional con el componente refrescante de una atracción acuática.

Simbi Rush llevará a los visitantes a una aventura por las aguas del Congo. Su nombre hace referencia a Simbi, espíritu guardián del agua y de la naturaleza en África Central. Foto: Cortesía Busch Gardens Tampa Bay

La experiencia estará ambientada en las aguas de la región del Congo. El recorrido comenzará con un paseo aparentemente tranquilo por un lago sagrado, pero la calma dará paso a una aventura marcada por la velocidad, los lanzamientos y las salpicaduras.

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Con su apertura prevista para 2027, la montaña rusa se sumará a la oferta de Busch Gardens Tampa Bay, un parque de aproximadamente 121 hectáreas que combina atracciones, espectáculos y un zoológico acreditado por la Asociación de Zoológicos y Acuarios (AZA), con más de 16.000 animales de 200 especies.

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