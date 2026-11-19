Las Noches de Luces gratuitas de St. Augustine iluminan el centro histórico todas las noches del 21 de noviembre de 2026 al 18 de enero de 2027. Foto: Cortesía FloridasHistoricCoast.com

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Navidad en Florida: pueblos con encanto, playas y planes para descubrir otros destinos María Alejandra Castaño Carmona Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Florida es conocida por sus playas, parques temáticos y destinos de entretenimiento, pero durante la temporada de fin de año también ofrece una faceta distinta. Sus pueblos costeros y pequeñas ciudades se transforman con luces, mercados navideños, desfiles y actividades culturales que invitan a recorrer el estado a otro ritmo.

Desde localidades con siglos de historia hasta destinos frente al golfo de México, hay alternativas para quienes buscan combinar las celebraciones de Navidad con naturaleza, gastronomía y experiencias al aire libre.

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Uno de los lugares donde esta temporada adquiere un significado especial es St. Augustine, considerada la ciudad más antigua de Estados Unidos. Sus calles de ladrillo, edificios históricos y arquitectura de influencia europea crean un escenario particular para las celebraciones. Allí se realiza Noches de Luces, un festival que ilumina el centro histórico con más de tres millones de pequeñas luces blancas.

La edición 2026-2027 se llevará a cabo entre el 21 de noviembre de 2026 y el 18 de enero de 2027. Las luces se encienden al anochecer y permanecen hasta la madrugada. La entrada es gratuita y el encendido oficial tendrá lugar el 21 de noviembre, con actividades desde las 4:00 p. m. y una ceremonia a las 6:30 p. m. en la Plaza de la Constitución.

Foto: Stephen Crocker - / Cortesía FloridasHistoricCoast.com

En el noreste del estado, Amelia Island y Fernandina Beach ofrecen otra alternativa para vivir las fiestas. Este destino insular combina playas, arquitectura victoriana, calles históricas y un ambiente tranquilo. Su pasado está marcado por el paso de distintas potencias europeas, una historia que le ha valido el reconocimiento de haber estado bajo ocho banderas diferentes.

Durante diciembre, el centro histórico de Fernandina Beach se llena de luces y actividades. Entre los eventos programados para 2026 están el desfile navideño iluminado, el 5 de diciembre; el festival Dickens on Centre, del 11 al 13 de diciembre, inspirado en la obra Cuento de Navidad, de Charles Dickens, y el tradicional descenso de un camarón gigante para recibir el Año Nuevo, el 31 de diciembre, acompañado de música y fuegos artificiales en Fernandina Harbor Marina.

La isla también ofrece recorridos en carruajes, paseos en barco por el río Amelia y visitas a su distrito histórico, donde se conservan construcciones del siglo XIX.

Playas, arte y naturaleza durante las fiestas

En la costa del golfo de México, Sarasota propone una combinación de playas de arena blanca, gastronomía y una activa oferta cultural. Conocida por su escena artística, la ciudad reúne museos, teatros, galerías y espacios para disfrutar de la música y las artes escénicas.

Sarasota es una alternativa no tradicional para disfrutar de las vacaciones de fin de año. Foto: Getty Images

En diciembre, las celebraciones incluyen el Sarasota Holiday Parade, con carrozas y bandas musicales; el desfile de barcos iluminados en la bahía y las actividades de Holiday Night of Lights en St. Armands Circle, donde se realiza el encendido de un árbol de Navidad de 60 pies. También se destacan las exhibiciones de luces en los jardines botánicos Marie Selby, que durante la temporada se convierten en un recorrido nocturno decorado con millones de luces.

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Para quienes prefieren las experiencias al aire libre, la región cuenta con senderos para recorrer en bicicleta, parques estatales y espacios naturales donde es posible observar manatíes y otras especies marinas.

Más al sur, Naples, Marco Island y los Everglades conforman la llamada Paradise Coast, una región que combina playas, reservas naturales, gastronomía y actividades acuáticas. Naples se distingue por sus playas de arena blanca, restaurantes frente al mar, galerías de arte y tiendas en sectores como Fifth Avenue South y Third Street South.

Naples Pier. Foto: Cortesía Visit Florida

Entre sus atractivos naturales están las Diez Mil Islas, un conjunto de islotes de manglar que se pueden explorar en kayak o en excursiones en barco, con posibilidades de observar delfines y aves marinas. También se encuentran los Everglades, uno de los grandes ecosistemas subtropicales de Estados Unidos, donde se pueden realizar recorridos en aerodeslizador, actividades de pesca y observación de fauna.

Las playas de Lowdermilk Park, Vanderbilt Beach y Delnor-Wiggins Pass State Park son algunas de las opciones para disfrutar del paisaje costero. La oferta se complementa con jardines botánicos, museos, campos de golf y experiencias gastronómicas alrededor de los productos del mar.

La Navidad también tiene espacio en esta ciudad. El desfile navideño de Naples está programado para el 8 de diciembre de 2026, a partir de las 6:30 p. m., con carrozas iluminadas, bandas musicales, espectáculos y la participación de Santa Claus en el centro de la ciudad.

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Festivales y tradiciones para descubrir Florida

La temporada de invierno también permite conocer otras celebraciones menos conocidas del estado. En DeLand, por ejemplo, la mansión histórica Stetson, construida en 1886, organiza el recorrido Christmas Spectacular!, en el que sus espacios se decoran con propuestas navideñas. La visita requiere reserva previa.

En Pensacola, Winterfest transforma la ciudad en un escenario de celebración con desfiles de duendes, el Santa’s Holiday Express y nieve artificial. Mientras tanto, el zoológico de Jacksonville presenta Colors of the Wild, un festival nocturno con más de mil faroles artesanales que representan animales y paisajes, además de música y actividades para toda la familia.

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St. Petersburg, reconocida por su oferta artística, también celebra la temporada con su ArtWalk de diciembre. Cerca de 40 galerías y espacios culturales participan en esta jornada, en la que los visitantes pueden recorrer distritos artísticos, conocer estudios de creadores y encontrar propuestas de artesanía y diseño.

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En enero, las celebraciones continúan. Crystal River recibe el Florida Manatee Festival, dedicado a los manatíes que llegan a sus aguas cálidas durante el invierno. La edición de 2027 marcará los 40 años del evento, que incluye música en vivo, gastronomía, actividades infantiles y recorridos en barco y kayak por Kings Bay.

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En Dade City, el Kumquat Festival rinde homenaje a este pequeño cítrico con productos gastronómicos, artesanías y entretenimiento. Por su parte, Mount Dora reúne durante cuatro días a narradores de distintas regiones en el Florida Storytelling Festival, con presentaciones, talleres y espacios para compartir historias.

Así, Florida amplía su propuesta para las vacaciones de fin de año con destinos que van más allá de sus principales atractivos turísticos. Entre pueblos históricos, playas, festivales y reservas naturales, el estado ofrece distintas maneras de celebrar la Navidad y descubrir otros paisajes durante el invierno.

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