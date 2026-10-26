Barbados lanza una campaña global para conquistar a los viajeros que regresan

Barbados apuesta por las conexiones personales para atraer a los viajeros. Foto: Cortesía BTMI

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La hospitalidad y los vínculos personales son los protagonistas de la nueva campaña internacional de Barbados, una iniciativa que busca mostrar por qué algunos viajeros regresan una y otra vez a esta isla del Caribe. La estrategia, presentada el 21 de octubre por Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI), lleva por nombre Barbados Recuerda tu Nombre y pone el foco en las relaciones que los visitantes construyen con sus habitantes a lo largo de los años.

La iniciativa busca contar una faceta del destino que va más allá de sus playas, su gastronomía y su clima: la familiaridad que se genera cuando los viajeros encuentran personas que los reconocen, lugares a los que desean volver y experiencias que se convierten en parte de sus tradiciones.

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Una muestra de este vínculo es el Loyal Visitors Club, programa de BTMI que reconoce a quienes han visitado la isla al menos 25 veces. Según la entidad, el club cuenta con más de 500 miembros registrados y algunos viajeros han regresado a Barbados en más de 100 ocasiones.

De acuerdo con Andrea Franklin, directora ejecutiva de BTMI, la gente es uno de los principales motivos por los que los visitantes habituales deciden volver. Con el tiempo, explicó, los viajeros establecen relaciones con los habitantes y desarrollan una conexión con los lugares que frecuentan.

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Una isla que se convierte en un segundo hogar

La campaña recoge historias de turistas que han construido vínculos duraderos con Barbados. Una de ellas es la de Ed y Pat Traver, una pareja que lleva 37 años de casada y que ha visitado la isla durante los últimos 33 años.

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Integrantes del Loyal Visitors Club, los Traver encontraron en este destino un lugar al que desean regresar de manera recurrente. Ed recuerda que, cuando comenzaron a viajar allí, sus estadías duraban una semana. Con el tiempo, empezaron a prolongarlas, siguiendo el ejemplo de otros visitantes que pasaban varias semanas en la isla.

Las playas, la gastronomía y la calidez de sus habitantes hacen de Barbados un destino al que muchos viajeros regresan año tras año. Foto: Cortesía Visit Barbados

La pareja destaca la hospitalidad, la gastronomía, el clima y la sensación de seguridad como algunas de las razones para regresar. Pat, por su parte, ha desarrollado un especial interés por la cultura local, sus platos tradicionales —como el pez volador— y actividades como navegar en catamarán por la costa.

Historias como esta reflejan el tipo de experiencias que la campaña busca visibilizar. Los encuentros con propietarios de restaurantes, vendedores, taxistas, trabajadores de hoteles, guías turísticos y pequeños empresarios también contribuyen a construir recuerdos que motivan nuevas visitas.

Historias locales para una campaña global

La estrategia tendrá como eje la difusión de relatos de viajeros recurrentes y de los habitantes de Barbados con quienes han establecido relaciones a lo largo de los años.

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Anderson King, director de Marketing de BTMI, señaló que la iniciativa busca presentar una perspectiva del destino que no siempre ocupa un lugar central en la publicidad turística tradicional. El objetivo es desarrollar una campaña con alcance internacional que, al mismo tiempo, refleje la identidad de la isla.

Con este enfoque, Barbados busca destacar el valor de las experiencias humanas en la elección de un destino. Más allá de una visita ocasional, la campaña plantea que la hospitalidad y las relaciones construidas durante un viaje pueden convertirse en motivos para regresar y mantener un vínculo duradero con el lugar.

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