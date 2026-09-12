Bariloche y los nuevos destinos que invitan a descubrir la Patagonia argentina

El Cerro Catedral es uno de los principales atractivos de Bariloche y un referente para los viajeros que llegan a la Patagonia argentina en busca de naturaleza y aventura. Foto: Getty Images - Getty Images

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La Patagonia argentina tiene mucho más para ofrecer que sus destinos más conocidos. Aunque San Carlos de Bariloche continúa siendo uno de los principales referentes para quienes viajan al sur del país, cada vez más viajeros están ampliando sus recorridos hacia ciudades y pueblos donde la naturaleza, la cultura local y las experiencias fuera de los circuitos tradicionales cobran protagonismo.

Esta tendencia se refleja en el comportamiento de los viajeros en Airbnb. Según información compartida por la plataforma, las reservas en distintos destinos de la Patagonia vienen creciendo, al tiempo que el turismo hacia localidades más pequeñas genera nuevas oportunidades para anfitriones y comunidades locales.

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A escala nacional, la actividad de anfitriones y huéspedes a través de Airbnb representó una contribución económica de más de USD 2.300 millones al PBI de Argentina durante 2025. El movimiento también respaldó cerca de 116.000 puestos de trabajo, que generaron más de USD 900 millones en ingresos laborales, de acuerdo con la compañía.

Bariloche, un clásico que sigue creciendo

Con sus lagos, montañas, bosques y una amplia oferta de actividades durante todo el año, Bariloche continúa siendo una de las principales puertas de entrada a la Patagonia.

La ciudad registró un aumento de casi 10% interanual en las reservas, mientras que las búsquedas también crecieron. El interés se concentra especialmente entre los viajeros jóvenes: los millennials representan cerca de 40% de las reservas y la Generación Z, alrededor de 30%. Los viajes en familia, por su parte, representan más de 20%.

Además de sus paisajes, Bariloche ofrece una combinación de actividades al aire libre, gastronomía y experiencias vinculadas con la identidad patagónica, factores que contribuyen a mantener su atractivo entre quienes buscan viajes de naturaleza y aventura.

El movimiento turístico también se refleja en la economía local. Los anfitriones de la ciudad generaron más de USD 30 millones en ganancias durante 2025, según Airbnb.

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Argentina ofrece atractivos durante todo el año, con paisajes que cambian en cada estación. El Parque Municipal Llao Llao, en Bariloche, es muestra de ello. Foto: Cortesía Visit Argentina - Cortesía Visit Argentina

La Patagonia más allá de Bariloche

El interés por explorar nuevos lugares también está llevando a los viajeros hacia destinos menos conocidos. En ellos, el turismo permite descubrir otros paisajes y formas de vida de la Patagonia, al tiempo que distribuye parte del gasto turístico entre comunidades que están fuera de los circuitos tradicionales.

Comodoro Rivadavia, en Chubut, es uno de los destinos que viene ganando interés. Las reservas crecieron más de 20% interanual y las búsquedas aumentaron más de 30%, impulsadas principalmente por viajeros nacionales. Durante 2025, sus anfitriones obtuvieron ganancias superiores a USD 140.000.

En Río Gallegos, Santa Cruz, el turismo regional tiene un peso importante. Los viajeros procedentes de Chile constituyen el principal mercado de origen y los anfitriones de la ciudad registraron ganancias cercanas a USD 100.000 durante 2025.

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Otro destino que empieza a llamar la atención es Los Antiguos, también en Santa Cruz. Ubicado en la frontera con Chile y a orillas del lago Buenos Aires, el pueblo atrae especialmente a viajeros internacionales: más de tres cuartas partes de sus visitantes llegan desde otros países. Allí, los anfitriones acumularon ganancias superiores a USD 40.000 durante 2025.

La expansión hacia estos destinos refleja una tendencia de viaje que busca ir más allá de los lugares imprescindibles y descubrir territorios con una identidad propia. Para quienes recorren la Patagonia, esto significa que el viaje puede extenderse mucho más allá de Bariloche y abrir la puerta a pueblos fronterizos, paisajes australes y experiencias más cercanas a las comunidades locales.

La Patagonia, así, se consolida no solo como un destino de grandes paisajes, sino como una región para explorar a diferentes ritmos y desde nuevos puntos del mapa.

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