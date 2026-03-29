Bogotá se posiciona como destino clave de turismo urbano en Semana Santa

Bogotá ofrece un itinerario que va del centro histórico y sus templos a espacios contemporáneos de bienestar, reflejando la evolución del turismo urbano. Foto: Cortesía Grand Hyatt

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La Semana Santa se ha transformado en mucho más que una temporada de viaje. Para muchos, representa una oportunidad de pausa, reconexión y redescubrimiento, especialmente en ciudades que concentran historia, cultura y propuestas contemporáneas en un mismo territorio. En ese contexto, el turismo urbano se consolida como uno de los segmentos más dinámicos a nivel global, impulsado por la riqueza patrimonial, la oferta cultural y la gastronomía que caracterizan a las grandes capitales, como lo ha señalado ONU Turismo en sus más recientes análisis.

Bogotá encaja en esta tendencia. La ciudad proyecta recibir más de 15,3 millones de turistas en 2026, lo que representaría un crecimiento del 4,5 % frente a 2025. Según cifras del Instituto Distrital de Turismo (IDT), la capital colombiana se posiciona como el principal destino turístico del país. Su centro histórico, sus iglesias coloniales, su arquitectura republicana y su escena cultural la convierten en un escenario propicio para vivir una Semana Santa distinta.

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Durante estos días, recorrer La Candelaria, visitar la Catedral Primada o la Iglesia de San Francisco, y ascender a Monserrate —uno de los principales referentes religiosos de Colombia— hacen parte de un itinerario que convoca tanto a viajeros nacionales como internacionales. A estos recorridos se suma una tendencia creciente: complementar la experiencia espiritual y cultural con espacios de descanso, bienestar y gastronomía.

En paralelo, la ciudad ha venido fortaleciendo su infraestructura turística con una oferta hotelera que responde a las nuevas expectativas del viajero urbano. Más allá del alojamiento, se trata de propuestas que integran ubicación estratégica, servicios personalizados y experiencias complementarias. En este contexto, hoteles como Grand Hyatt Bogotá se articulan a la dinámica de la ciudad al facilitar el acceso al centro histórico y, al mismo tiempo, ofrecer entornos diseñados para el descanso.

“Bogotá se ha consolidado como un destino urbano que combina tradición, cultura y una oferta gastronómica y de bienestar cada vez más sólida. Esta temporada es una oportunidad para redescubrir la ciudad desde una experiencia integral”, señala Gerald Ursulet, gerente general de Grand Hyatt Bogotá.

El componente de bienestar ha ganado relevancia dentro de la experiencia turística. Espacios como Zaitania Spa, con más de 2.300 metros cuadrados dedicados al cuidado personal, evidencian cómo la oferta en la ciudad incorpora servicios como piscina climatizada, sauna, turco y terapias especializadas, alineándose con una tendencia global que prioriza el equilibrio entre actividad y descanso.

La gastronomía también ocupa un lugar central. En la última década, Bogotá ha fortalecido su identidad culinaria al integrar tradición local con propuestas internacionales, consolidándose como un destino atractivo para quienes buscan explorar la ciudad a través de sus sabores.

De esta manera, la capital colombiana articula una propuesta diversa para Semana Santa: tradición en su centro histórico, experiencias culturales, espacios de bienestar y una oferta gastronómica en crecimiento. Una combinación que responde al carácter multifacético de Bogotá y a las nuevas formas de viajar.

En una ciudad vibrante y culturalmente diversa, la invitación no es a detener el ritmo, sino a vivirlo de otra manera: recorrer, contemplar y redescubrir. Porque, en estos días, Bogotá demuestra que lo urbano y lo espiritual pueden convivir en una misma experiencia.

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