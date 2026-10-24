Los Geoparque Cânions do Sul reúnen algunos de los paisajes geológicos más impresionantes de Brasil. Foto: Cortesía Embratur

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Brasil más allá de las playas: hoteles premiados, safaris y destinos por descubrir María Alejandra Castaño Carmona Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Brasil ofrece múltiples formas de viajar por su territorio, desde recorrer grandes ciudades y disfrutar de su gastronomía hasta explorar humedales, observar fauna silvestre y alojarse en hoteles reconocidos internacionalmente. En octubre, en Colombia, estas alternativas cobran relevancia: el mes figura entre los de mayor llegada de viajeros colombianos al país sudamericano.

La oferta incluye destinos consolidados como Río de Janeiro, São Paulo y Foz do Iguaçu, así como lugares que permiten ampliar los itinerarios, entre ellos Manaus, Brasilia y Fortaleza. A esto se suma el reconocimiento de la Guía Michelin 2026 a 22 hoteles brasileños, la mayor selección nacional de Sudamérica, y la posibilidad de conocer ecosistemas como el Pantanal a través de recorridos de naturaleza y experiencias ligadas a la cultura local.

Publicidad

El Pantanal, un destino para observar fauna silvestre

Para quienes buscan una experiencia diferente a la tradicional estadía de playa, el Pantanal ofrece safaris, navegación por ríos, cabalgatas y observación de aves y mamíferos. Ubicado principalmente en los estados de Mato Grosso y Mato Grosso do Sul, este extenso humedal tropical alberga una gran diversidad de especies y paisajes que cambian con los ciclos de inundación y sequía.

El Área de Conservación del Pantanal cuenta con reconocimiento de la Unesco como Patrimonio Mundial Natural. Allí se han registrado más de 650 especies de aves, además de animales como caimanes, capibaras, osos hormigueros gigantes, ciervos y tapires.

Le puede interesar

Entre julio y noviembre, la disminución del nivel de las aguas puede facilitar el avistamiento de jaguares en algunas zonas. Los visitantes pueden elegir entre recorridos en embarcaciones, safaris en vehículos abiertos y actividades guiadas para conocer la biodiversidad del territorio.

El Pantanal brasileño es uno de los destinos destacados para observar jaguares en su hábitat natural, especialmente entre julio y noviembre. Foto: Pixabay

La experiencia también permite acercarse a las tradiciones de las haciendas y a la gastronomía pantanera, influenciada por la ganadería, los ríos y los ingredientes regionales. De esta manera, el viaje combina naturaleza, cultura y conservación.

Hoteles brasileños reconocidos por la Guía Michelin

El alojamiento es otro de los componentes que amplían las posibilidades de viajar por Brasil. En su selección de 2026, la Guía Michelin reconoce 22 hoteles en el país, 18 de ellos pertenecientes a la Brazilian Luxury Travel Association (BLTA).

La lista incluye establecimientos urbanos, propiedades costeras y alojamientos ubicados en entornos naturales. Entre los hoteles que recibieron tres Llaves Michelin se encuentran el Hotel das Cataratas, situado dentro del Parque Nacional do Iguaçu, y Rosewood São Paulo, localizado en el complejo Cidade Matarazzo.

👀🌎📄 Lea también: Dólar a la baja: los 10 destinos internacionales más económicos para viajar desde Colombia

Las Llaves Michelin distinguen establecimientos a partir de criterios como la arquitectura y el diseño, la calidad del servicio, la personalidad del lugar, la relación entre la experiencia y el precio, y la conexión con su entorno.

Esta oferta permite integrar el alojamiento como parte del itinerario, tanto para quienes prefieren una experiencia urbana como para quienes buscan descansar en destinos de naturaleza.

Ciudades, playas y cultura: qué destino elegir

Las Cataratas del Iguazú son uno de los mayores atractivos naturales de Sudamérica y forman parte del Parque Nacional do Iguaçu. Foto: Cortesía Embratur

La diversidad geográfica de Brasil permite organizar viajes según los intereses y el presupuesto de cada visitante.

Río de Janeiro combina playas, paisajes emblemáticos y vida cultural, mientras São Paulo se distingue por su oferta gastronómica, sus espacios de entretenimiento y su agenda artística. Salvador, por su parte, reúne historia, música, tradiciones afrobrasileñas y playas.

En Foz do Iguaçu, las cataratas y los entornos naturales son los principales atractivos. Para complementar el recorrido, destinos como Búzios y Paraty, así como el litoral norte de São Paulo, permiten combinar playas, patrimonio histórico y gastronomía local.

Quienes buscan ampliar su experiencia pueden considerar Manaus como punto de entrada a la Amazonía, Brasilia por su arquitectura y su papel en la conectividad aérea, y Fortaleza por sus playas y la cultura del nordeste brasileño.

Publicidad

Las motivaciones de los visitantes reflejan esta variedad. Según los datos incluidos en el perfil turístico del mercado, el sol y la playa representan el 38 % de los motivos para viajar a Brasil; la cultura, el 33 %; y la naturaleza, el ecoturismo y la aventura, el 24 %. Entre los intereses de los viajeros colombianos también sobresalen la gastronomía y la cultura, con un 42 % cada una, y la aventura y los deportes, con un 41 %.

👀🌎📄Lea también: ¿Cuál es el mejor restaurante de hotel de Colombia en 2026?

Cómo viajar a Brasil desde Colombia

La conectividad aérea es fundamental para el turismo entre ambos países. Según los datos suministrados, el 90,9 % de las llegadas de viajeros colombianos a Brasil se realiza por avión.

Publicidad

La red de conexiones vigente a marzo de 2026 incluye vuelos hacia ciudades como São Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Manaus y Belém, con Bogotá como punto relevante de enlace y Medellín también integrada a la conectividad entre los dos mercados.

Para organizar el viaje, conviene definir primero el tipo de experiencia que se busca y, a partir de allí, comparar rutas, alojamiento y actividades. La anticipación promedio de compra se sitúa entre uno y dos meses, por lo que planear con tiempo puede facilitar la elección de vuelos y hospedajes, especialmente en temporadas de mayor demanda.

Publicidad

Como referencia presupuestal, el gasto promedio reportado para los turistas colombianos en Brasil es de USD 810,21 por viaje, frente a USD 1.212,28 destinados en promedio a un viaje internacional. La permanencia media es de 3,9 noches, aunque el presupuesto final depende de la duración de la estadía, el destino, la temporada y las experiencias elegidas.

En la cima del cerro de Corcovado está el Cristo Redentor, uno de los sitios de interés más buscados de Río de Janeiro. Foto: Cortesía Visit Río

Crece la llegada de turistas colombianos

El interés por Brasil también se refleja en las cifras de visitantes. Entre enero y agosto de 2026, el país recibió 149.652 turistas colombianos, un crecimiento del 27,39 % frente al mismo periodo de 2025. Con este resultado, Colombia se ubicó como el noveno mercado emisor de turistas internacionales hacia Brasil en el acumulado del año.

Publicidad

Agosto registró 20.838 llegadas de viajeros colombianos, el mayor resultado histórico para ese mes. Durante 2025, Brasil recibió 194.467 visitantes procedentes de Colombia, cerca de un 50 % más que en 2024.

Octubre también se mantiene como un periodo relevante para este mercado. En 2025 llegaron 20.566 colombianos, de acuerdo con los datos de estacionalidad de Embratur, una cifra cercana a los 20.638 registrados en agosto. Noviembre y diciembre también presentaron cifras elevadas, con 19.642 y 19.332 visitantes, respectivamente.

Publicidad

Los datos muestran que Brasil mantiene su atractivo para los viajeros colombianos y que su oferta va más allá de los destinos tradicionales de sol y playa. La combinación de ciudades, gastronomía, hoteles reconocidos y experiencias de naturaleza permite diseñar itinerarios diversos, desde escapadas urbanas hasta recorridos centrados en la biodiversidad.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com