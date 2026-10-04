NANNAI Noronha, un hotel rodeado por el océano Atlántico en Fernando de Noronha. Foto: Cortesía Luxe Latam

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Brasil recibe más viajeros colombianos: 10 hoteles para descubrir el país Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Brasil registró un crecimiento en la llegada de viajeros colombianos durante los primeros cinco meses de 2026. Entre enero y mayo, 90.289 visitantes procedentes de Colombia llegaron al país, un aumento de 32,10 % frente al mismo periodo de 2025 y el registro más alto para esos meses.

En paralelo con este comportamiento del mercado colombiano, diferentes hoteles brasileños han desarrollado propuestas que buscan integrar la experiencia de alojamiento con las características de los territorios donde están ubicados. Arquitectura, gastronomía, arte, naturaleza y tradiciones locales hacen parte de la oferta de estas propiedades.

Publicidad

La tendencia se extiende desde los paisajes de los Lençóis Maranhenses hasta las playas del Nordeste y las grandes ciudades de São Paulo, Salvador y Río de Janeiro. Estas son diez propiedades que reflejan esa diversidad.

Fera Palace Hotel, Salvador

En Salvador, el Fera Palace Hotel funciona en un edificio Art Déco ubicado en la histórica Rua Chile. El inmueble forma parte de la historia social de la ciudad desde la década de 1930 y actualmente combina elementos de su arquitectura con diseño contemporáneo.

Sus 81 habitaciones y suites incorporan obras de artistas de Bahía y referencias a la historia del antiguo Palace Hotel. La propuesta gastronómica está presente en Arento, donde el chef Peu Mesquita combina ingredientes de la costa local con influencias italianas.

El rooftop conserva la cúpula de cobre original del edificio y ofrece vistas hacia la Bahía de Todos los Santos.

Fera Palace Hotel, un alojamiento de lujo de estilo Art Déco en el centro histórico de Salvador de Bahía. Foto: Cortesía Luxe Latam

Pulso Hotel, São Paulo

El Pulso Hotel reúne arquitectura, arte y gastronomía en São Paulo. Diseñado por Studio Arthur Casas, cuenta con 57 suites y más de 300 obras de arte distribuidas entre las habitaciones y las zonas comunes.

El establecimiento también desarrolla exposiciones, presentaciones musicales y encuentros creativos. Su oferta gastronómica incluye Bistrô Charlô, Cha Cha Boulangerie y Sarau Bar.

La propiedad fue seleccionada entre los hoteles reconocidos por el Prix Versailles, según la información suministrada por la fuente.

👀🌎📄Lea también: Semana de receso: hoteles y destinos para descubrir Colombia entre naturaleza y descanso

Barracuda Hotel & Villas, Itacaré

En Itacaré, Bahía, Barracuda Hotel & Villas está ubicado entre la Mata Atlántica y el océano Atlántico. La propiedad ocupa 26 hectáreas y cuenta con 17 suites y villas.

El proyecto arquitectónico utiliza materiales naturales y elementos del diseño brasileño, además de artesanías regionales y obras indígenas. La oferta incluye actividades como surf, senderismo, yoga y meditación.

La propuesta del grupo está basada en una visión de hospitalidad vinculada con el territorio, la cultura local y la naturaleza.

Barracuda Hotel & Villas, un alojamiento rodeado de naturaleza en Itacaré, Bahía. Foto: Cortesía Luxe Latam

OIÁ Casa Lençóis, Santo Amaro

En Santo Amaro, en la región de los Lençóis Maranhenses, OIÁ Casa Lençóis cuenta con ocho suites y está ubicada en una antigua hacienda rodeada por 52.500 metros cuadrados de vegetación nativa.

Los espacios incorporan piezas de diseño brasileño, artesanías de Maranhão y obras de artistas nacionales. La gastronomía está a cargo de la chef Morena Leite y utiliza ingredientes locales y productos cultivados en el huerto de la propiedad.

Publicidad

Entre las actividades se encuentran caminatas por las dunas, recorridos nocturnos por el parque nacional, paseos en kayak y cabalgatas al atardecer.

Hotel Unique, São Paulo

El Hotel Unique es reconocido por su arquitectura, diseñada por Ruy Ohtake. Está ubicado entre el Parque Ibirapuera y Jardins y cuenta con 104 habitaciones.

Publicidad

En el rooftop funciona Skye Bar & Restaurante, mientras que el establecimiento también se ha consolidado como escenario para encuentros relacionados con la escena creativa de São Paulo.

NÓR Hotel & Spa, São Roque

En São Roque, en el interior del estado de São Paulo, NÓR Hotel & Spa cuenta con 33 suites rodeadas de naturaleza. Su arquitectura combina madera, acero y concreto con una estética de líneas minimalistas.

Publicidad

El restaurante ROCCO ofrece una propuesta de inspiración italiana y la propiedad cuenta con espacios para actividades como caminatas y beach tennis, además de una piscina climatizada.

El proyecto contempla la incorporación de un Spa by L’Occitane.

Hotel Arpoador, Río de Janeiro

El Hotel Arpoador es un hotel boutique de 4 estrellas frente al mar, ubicado entre Ipanema y Copacabana, en Río de Janeiro. Foto: Cortesía Luxe Latam

Ubicado entre Ipanema y Copacabana, el Hotel Arpoador tiene 49 habitaciones y una propuesta relacionada con el paisaje costero de Río de Janeiro.

Publicidad

Los espacios incorporan madera, materiales naturales y elementos artesanales. El restaurante arp bar ofrece una propuesta basada en ingredientes brasileños, mientras que el rooftop cuenta con piscina y vista al mar.

El hotel también ofrece yoga, servicio de playa, sauna, gimnasio y spa.

NANNAI Noronha, Fernando de Noronha

En Fernando de Noronha, NANNAI Noronha cuenta con diez habitaciones y bungalows con vista al mar. Su propuesta está relacionada con el entorno natural del archipiélago.

Publicidad

La oferta gastronómica incorpora sabores brasileños y del Nordeste. Entre las experiencias disponibles están los desayunos privados, picnics, luaus en la playa y menús de degustación.

También ofrece actividades de bienestar y asistencia para organizar recorridos por la isla.

Publicidad

👀🌎📄Lea también: Latam y Qatar Airways amplían la conectividad de Colombia hacia Medio Oriente y Asia

Paru Boutique Hotel, São Miguel dos Milagres

Paru Boutique Hotel, un alojamiento frente al mar en Praia do Marceneiro, en la Costa de los Milagros, Alagoas. Foto: Cortesía Luxe Latam

En São Miguel dos Milagres, Alagoas, Paru Boutique Hotel está ubicado en la llamada Rota Ecológica dos Milagres. Cuenta con 12 suites y ocho bungalows.

Algunas habitaciones tienen vista al mar, piscinas privadas climatizadas y espacios exteriores. La propiedad también dispone de spa, gimnasio, cancha de tenis y piscina.

Publicidad

En el restaurante Paru Bistrô, la propuesta gastronómica utiliza ingredientes regionales de Alagoas.

Duke Beach Hotel & Spa, Maresias

En Maresias, en el litoral norte de São Paulo, Duke Beach Hotel & Spa cuenta con dos áreas: una ubicada frente a la playa y otra alrededor de una laguna artificial climatizada.

Publicidad

El establecimiento tiene piscina infinita, restaurante, cancha de beach tennis y espacios dedicados al bienestar. Su propuesta gastronómica reúne preparaciones inspiradas en la cocina caiçara y mediterránea y utiliza ingredientes locales.

El spa complementa la oferta con tratamientos y técnicas de bienestar.

La oferta de estas propiedades muestra distintas maneras de integrar la hotelería con los destinos brasileños. Mientras algunas se apoyan en el patrimonio arquitectónico y la vida urbana, otras tienen como eje los paisajes naturales, la gastronomía regional o las tradiciones de las comunidades donde están ubicadas.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com