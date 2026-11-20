Entre enero y octubre de 2026, Brasil recibió 192.645 turistas procedentes de Colombia, un crecimiento del 23,9 % frente al mismo periodo de 2025. Foto: MIGUEL CRUZ

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Brasil superó su meta anual de turismo internacional antes de finalizar 2026. Entre enero y octubre, el país recibió 7.594.425 visitantes extranjeros, cifra que representa el 101,3 % del objetivo de 7,5 millones previsto en el Plan Nacional de Turismo 2024-2027. El resultado se alcanzó dos meses antes de lo proyectado y consolida el buen comportamiento del sector, que mantiene los niveles récord registrados el año pasado.

En ese contexto, Colombia se posiciona entre los mercados emisores con mayor crecimiento. Durante los primeros diez meses del año, Brasil recibió 192.645 viajeros colombianos, un aumento del 23,9 % frente al mismo periodo de 2025, lo que evidencia el mayor interés de los turistas del país por los destinos brasileños.

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Las cifras, consolidadas por Embratur, el Ministerio de Turismo y la Policía Federal, también reflejan un crecimiento sostenido frente a años anteriores. En comparación con enero-octubre de 2023, cuando se contabilizaron 4.782.775 visitantes internacionales, las llegadas aumentaron un 58,8 %.

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El comportamiento de Colombia se suma al de otros mercados que registraron incrementos importantes, como China, con un crecimiento del 80,8 %; México, con 20,7 %; Portugal, con 19,4 %, y España, con 17,1 %. En el contexto latinoamericano, Colombia superó en número de llegadas a Perú, que registró 166.524 visitantes, y a México, con 120.942. Argentina, por su parte, se mantiene como el principal mercado emisor, con 2.494.421 viajeros.

La conectividad aérea continúa siendo uno de los factores que impulsa el turismo internacional hacia Brasil. Entre enero y octubre, 5.395.038 visitantes ingresaron por avión, equivalentes al 71 % del total de llegadas y un crecimiento del 8,7 % frente al mismo periodo del año anterior. São Paulo y Río de Janeiro concentraron buena parte de los flujos, con 2.302.889 y 2.004.519 turistas internacionales, respectivamente.

La estrategia de promoción internacional también apunta a ampliar la oferta más allá de los destinos tradicionales. A través del Plan Brasis, Embratur trabaja en la diversificación de mercados, el fortalecimiento de la conectividad y el acercamiento de destinos brasileños a operadores y distribuidores internacionales, con el propósito de impulsar su comercialización.

Los Cânions do Sul son una de las regiones naturales más lindas del sur de Brasil. Foto: Cortesía Embratur

“Superar la meta de 2026 con dos meses de anticipación muestra la fuerza del turismo brasileño y los resultados de una estrategia consistente de promoción internacional”, afirmó Bruno Reis, presidente de Embratur, quien destacó que el reto ahora es convertir el interés de los viajeros en más viajes, negocios y oportunidades económicas para las comunidades que dependen de la actividad.

El crecimiento también se distribuye en diferentes regiones del país. Rio Grande do Norte registró un aumento del 128,8 % en las llegadas internacionales, seguido de Pernambuco, con 62,6 %; Pará, con 29,6 %, y Ceará, con 21,4 %. Estos resultados corresponden al total de visitantes extranjeros y no exclusivamente al mercado colombiano.

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El balance económico acompaña la expansión de las llegadas. Entre enero y septiembre de 2026, los turistas internacionales gastaron más de USD 8.380 millones en Brasil, un 10 % más que en el mismo periodo de 2025. Solo en septiembre, el gasto alcanzó USD 904,7 millones, el registro más alto para ese mes.

El resultado refuerza el peso del turismo internacional en la economía brasileña y abre nuevas oportunidades para los mercados emisores de la región, entre ellos Colombia, donde el crecimiento de viajeros hacia Brasil plantea un escenario favorable para agencias, operadores y empresas vinculadas a la comercialización de experiencias turísticas.

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