Bután: el destino del Himalaya que apuesta por atraer viajeros latinoamericanos

Monasterio Taktsang Palphug también conocido como el Nido del Tigre. Foto: Getty Images

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En medio del crecimiento de los viajes de latinoamericanos hacia Asia, Bután busca posicionarse como una alternativa para quienes quieren explorar destinos menos convencionales, lejos de las grandes aglomeraciones turísticas y con experiencias centradas en la cultura, la naturaleza y el bienestar.

Ubicado entre China e India, este reino del Himalaya promueve un modelo de turismo basado en el principio de "alto valor y bajo volumen", que busca limitar la presión sobre sus recursos naturales y culturales, al tiempo que ofrece experiencias más cercanas a las tradiciones de sus comunidades.

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Una de las medidas para facilitar la llegada de viajeros internacionales es la reducción de la Tasa de Desarrollo Sostenible (SDF, por sus siglas en inglés), que se mantendrá en USD 100 por persona y noche hasta el 31 de diciembre de 2029. Esta tarifa corresponde a la mitad de los USD 200 que se aplicaban habitualmente. Los visitantes también deben pagar una tarifa única de USD 40 por la solicitud del visado, cuyo trámite puede realizarse en línea y tarda aproximadamente cinco días.

La apuesta del destino coincide con nuevas tendencias de viaje. De acuerdo con las previsiones de Booking.com para 2027, el 77 % de los viajeros busca vacaciones que desafíen las expectativas convencionales. Por su parte, el estudio Latin America Unlocked, elaborado por Interamerican Network, señala que entre las prioridades de los viajeros latinoamericanos están la inmersión cultural, el bienestar, la naturaleza, la gastronomía y los viajes en familia.

Estos intereses encuentran diferentes posibilidades en Bután. El país cuenta con monasterios construidos en acantilados, fortalezas centenarias, festivales tradicionales con danzas enmascaradas y rutas de senderismo que atraviesan paisajes del Himalaya. También se distingue por ser el primer país del mundo con un balance de carbono negativo.

"América Latina y Bután comparten un profundo respeto por la naturaleza, la familia y las tradiciones que definen sus respectivas culturas. Invitamos a los viajeros latinoamericanos a descubrir nuestro país con curiosidad y a conectar con nuestra gente, nuestras costumbres y nuestra singular concepción de la felicidad y el turismo sostenible", afirmó Singye Rinchen, gerente de mercado para las Américas.

Foto: Cortesía Departamento de Turismo de Bután

Cultura, naturaleza y bienestar en el Himalaya

Entre los lugares más representativos está el monasterio de Taktsang, conocido como el Nido del Tigre, ubicado en la ladera de un acantilado en el valle de Paro. A este patrimonio se suman más de 160 festivales al año, muchos de ellos celebrados durante el otoño y el invierno, en los que las danzas, la música y las tradiciones religiosas hacen parte de la vida cultural del país.

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La oferta también incluye actividades de aventura como senderismo, ciclismo de montaña, rafting, kayak en ríos glaciares y observación de aves, con más de 700 especies registradas. Para quienes buscan experiencias de bienestar, hay retiros de meditación, visitas a monasterios y baños tradicionales de piedras calientes.

La gastronomía es otro de los componentes del viaje. Entre sus preparaciones se encuentra el ema datshi, un plato de chile y queso considerado una de las especialidades más representativas del país. También se destacan el arroz rojo, los quesos elaborados con leche de yak y las preparaciones tradicionales a base de trigo sarraceno. Los viajeros pueden complementar la experiencia con alojamientos en casas particulares para conocer la cocina y las costumbres locales.

La gastronomía local ofrece sabores tradicionales que hacen parte de la identidad cultural de Bután. Foto: Cortesía Departamento de Turismo de Bután

El turismo en Bután tiene además un componente social. Los recursos recaudados a través de la Tasa de Desarrollo Sostenible contribuyen a financiar servicios de salud y educación, así como programas de conservación de los bosques y protección del patrimonio cultural. El país también promueve la Felicidad Nacional Bruta, un indicador que busca equilibrar el desarrollo económico con el bienestar de la población, la preservación de sus tradiciones y el cuidado del medioambiente.

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¿Cómo llegar a Bután?

El principal acceso internacional es el Aeropuerto Internacional de Paro, que recibe vuelos de Drukair – Royal Bhutan Airlines y Bhutan Airlines, con conexiones desde ciudades como Bangkok, Nueva Delhi, Calcuta, Guwahati, Katmandú, Singapur, Daca y Dubái.

Los itinerarios pueden organizarse durante todo el año, ya sea mediante operadores turísticos certificados por el Departamento de Turismo de Bután o de manera independiente. Cada estación ofrece diferentes atractivos: la primavera se caracteriza por la floración de los valles; el verano, por sus paisajes verdes; el otoño, por los cielos despejados y los festivales, y el invierno, por las cumbres nevadas y un ambiente más tranquilo.

Con esta propuesta, Bután busca ampliar su presencia en los itinerarios internacionales y atraer a viajeros interesados en descubrir otra faceta de Asia, en la que la conexión con la naturaleza, las tradiciones y el bienestar ocupa un lugar central.

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