¿Busca un plan de senderismo cerca de Bogotá? Estos son los mejores destinos

Si está en Bogotá y desea desconectarse de la rutina sin alejarse demasiado, el senderismo es una excelente alternativa, y es que a pocos kilómetros de la capital, se esconden rutas que recorren montañas, bosques de niebla y cascadas majestuosas, ideales para respirar aire puro y reconectarse con la naturaleza.

Y para darle las mejores recomendaciones, Roadtrip una empresa dedicada al senderismo, elaboró una lista de los destinos más recomendados para caminar y explorar los alrededores de Bogotá.

La selección se basó en tres criterios: el nivel de dificultad del sendero, el tipo de ecosistema y la experiencia que busca cada visitante. También se consideraron aspectos como la accesibilidad, la seguridad, la riqueza natural y la posibilidad de vivir experiencias culturales o de avistamiento de fauna.

¿El resultado? Una selección de ocho destinos ideales para todos los gustos, donde el senderismo se convierte en una manera de disfrutar y cuidar la naturaleza al mismo tiempo.

Páramo de Sumapáz

El Páramo de Sumapaz, considerado el más grande del mundo, es un tesoro natural de Colombia que sobresale por la diversidad de sus ecosistemas y la riqueza de sus especies vegetales.

Y si usted desea visitarlo, puede hacerlo de manera responsable y en equilibrio con la naturaleza. Eso sí, tenga en cuenta que el Parque Nacional Natural de esta zona es un área restringida donde no se permite el turismo ni el senderismo, pero según Roadtrip existen zonas de amortiguación habilitadas para recorrer con guías locales.

¿Qué ruta podrá hacer para conocerlo?

El recorrido inicia en Ciudad Bolívar , desde donde se asciende hacia las montañas que conducen al páramo. La primera parada se realiza en el corregimiento de Pasquilla , un lugar ideal para conocer la vida campesina de la zona.

Se continúa hacia los embalses de Chisacá y La Regadera , dos importantes cuerpos de agua que abastecen a Bogotá. Luego irá a la Laguna de Ubchiqua , un espejo natural rodeado de frailejones y vegetación propia del ecosistema altoandino.

Finalmente, se realiza una caminata por el páramo de Sumapaz, donde se puede apreciar la inmensidad de este territorio.

Cascada La Chorrera

La Cascada La Chorrera, con una caída de aproximadamente 590 metros, es la más alta de Colombia y uno de los destinos más atractivos para quienes disfrutan del senderismo y la naturaleza.

Ubicada en medio de un bosque de niebla, ofrece un paisaje imponente donde se puede cambiar el ruido de la ciudad por el canto de las aves y el sonido del agua al caer, todo dentro del Parque de Aventura La Chorrera.

¿Qué ruta puede seguir para conocerla?

Primera parada en la Cascada El Chiflón: Despues de salir de Bogotá y entrar al parque, encontrará una caída de agua más pequeña donde se puede descansar y tomar fotografías.

Llegada a la Cascada La Chorrera: el punto culminante del recorrido, donde se contempla la majestuosidad de la cascada.

Los Farallones de Sutatausa

El sendero de los Farallones de Sutatausa es ideal para quienes se inician en el mundo del senderismo, pues combina paisajes espectaculares, biodiversidad y una profunda conexión con la historia.

A lo largo del recorrido no solo se disfruta del contacto con la naturaleza, sino que también se descubren vestigios del pasado, ya que tanto el camino como las zonas aledañas conservan huellas de la colonización española y de los procesos de adoctrinamiento de las comunidades indígenas que habitaban la región.

¿Qué conocer en los Farallones de Sutatausa?

Municipio de Sutatausa: punto de partida, conocido por sus textiles y artesanías elaboradas por los habitantes locales.

Ascenso por las montañas: recorrido que bordea las imponentes formaciones rocosas conocidas como los farallones.

Pinturas rupestres: vestigios de las antiguas comunidades indígenas que habitaron la zona.

Parque Nacional Natural Chingaza

El Parque Nacional Natural Chingaza es uno de los destinos más admirados por quienes buscan una conexión profunda con la naturaleza. Este territorio, conformado por páramos y bosques altoandinos, alberga una enorme diversidad de fauna y flora, además de que sus lagunas y fuentes hídricas que abastecen a gran parte de Bogotá.

¿Qué conocer en el Parque Nacional Natural Chingaza?

Sendero Rincón del Oso y Sendero de los Musgos: recorrido que atraviesa zonas de páramo y bosque, con alta posibilidad de avistar fauna.

Lagunas de Siecha: un conjunto de lagunas sagradas rodeadas de frailejones y niebla, ideales para disfrutar del paisaje.

Sendero Casarriales a Mina de Palacios: camino que combina historia, biodiversidad y vistas panorámicas del parque.

Avistamiento de fauna: oportunidad de encontrarse con el oso de anteojos, el venado de cola blanca y diversas aves andinas.

Cascada Chorro de Plata

En Cundinamarca, se esconde entre las montañas la Cascada Chorro de Plata, un destino rodeado de naturaleza y misterio.

Para llegar a ella es necesario recorrer un sendero lleno de vida, donde abundan diferentes especies de plantas y un encantador bosque de niebla que envuelve el camino. Además de su belleza natural, este lugar conserva la memoria de las comunidades indígenas que habitaron la región y dejaron su arte grabado en las piedras.

¿Qué conocer en la Cascada Chorro de Plata?

Bosque de niebla: sendero rodeado de vegetación exuberante y ambiente húmedo.

Cerro El Tablazo: origen natural de la cascada y parte esencial del paisaje.

Cascada Chorro de Plata: caída de agua de aproximadamente 90 metros, rodeada de naturaleza virgen.

Petroglifos y piedras ancestrales: vestigios de las comunidades indígenas que habitaron la zona y dejaron su legado en el territorio.

Otros destinos en la lista

La Peña de Tunjaque: una imponente formación rocosa cerca de La Calera, antiguamente sagrada para los muiscas, que hoy ofrece vistas panorámicas de varios municipios desde su mirador natural.

Páramo de Guacheneque: un ecosistema de gran valor hídrico en Villapinzón, donde nacen las aguas del río Bogotá y se pueden visitar lagunas y el encantador Pozo de la Nutria.

Parque Natural Chicaque: una reserva cercana a Bogotá que invita a recorrer senderos entre la niebla, admirar miradores naturales y descubrir la biodiversidad del bosque andino.

