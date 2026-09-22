La llegada de turistas de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia pasó de 5.452 en 2020 a más de 20.100 en 2025. Foto: Getty Images

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Colombia atrae cada vez más viajeros de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Colombia ha venido ganando espacio entre los viajeros de los países nórdicos. Las llegadas de residentes de Suecia, Noruega, Dinamarca y Finlandia pasaron de 5.452 en 2020 a 20.113 en 2025, lo que representa un crecimiento de casi cuatro veces en ese periodo, de acuerdo con cifras de Migración Colombia analizadas por ProColombia.

El comportamiento también muestra una recuperación sostenida después de la pandemia. Entre 2021 y 2022, el número de visitantes creció 180,5 % y, desde entonces, el flujo mantuvo una tendencia ascendente. En 2025 llegaron 20.113 viajeros nórdicos, 3,5 % más que en 2024. Suecia es el principal país emisor dentro de este grupo, mientras Bogotá, Cartagena y Medellín concentran buena parte de las visitas. Diciembre es, además, uno de los meses con mayores picos de llegada.

Publicidad

El crecimiento de este mercado también se refleja en el gasto. Según información de Credibanco, procesada a través de la plataforma AnalítiCo, el gasto promedio por tarjeta de los viajeros nórdicos en Colombia aumentó 16,3 % entre 2024 y 2025, hasta alcanzar los USD 320. El promedio por transacción fue de USD 57.

Por categorías, los mayores desembolsos se registraron en agencias de viaje, con un promedio de USD 446 por tarjeta; alojamiento, con USD 374, y aerolíneas, con USD 267. Aunque Bogotá concentra el mayor gasto total por facturación, en parte por ser uno de los principales puntos de entrada al país, San Andrés registra el mayor gasto promedio por tarjeta, con USD 506. Le siguen Cartagena, con USD 250; Medellín, con USD 214; Bogotá, con USD 206, y Santa Marta, con USD 177.

La conectividad continúa siendo uno de los desafíos para este mercado. Los países nórdicos no cuentan con vuelos directos hacia Colombia y una de las principales vías de conexión es Ámsterdam, en Países Bajos, que concentra 20,9% de las conexiones registradas. KLM opera siete frecuencias semanales entre Ámsterdam y Bogotá–Cartagena, con 2.226 sillas disponibles por semana.

👀🌎📄 Lea también: Colombia gana atractivo turístico: búsquedas de vuelos crecieron 11,5 %

A pesar de esta limitación, las reservas de viajeros nórdicos hacia Colombia crecieron 1,8 % entre junio y noviembre de 2026. En ese periodo se registraron 4.187 reservas, frente a 4.111 en los mismos meses de 2025. La estadía promedio es de 21 noches o más.

El turismo asociado a negocios y eventos también ha ganado participación. En Bogotá, las llegadas por motivos profesionales pasaron de 1.103 visitantes en 2024 a 1.238 en 2025, mientras que en Cartagena prácticamente se duplicaron, al pasar de 121 a 242.

Naturaleza, bienestar y experiencias auténticas

El perfil de estos viajeros abre oportunidades para una oferta turística enfocada en naturaleza, bienestar y experiencias de menor escala. Según la caracterización de ProColombia, 25 % de los viajeros nórdicos que visitan Colombia tiene entre 21 y 30 años. En el mercado internacional más amplio, las parejas representan 32 % de los viajeros y el grupo entre 50 y 64 años concentra 27 %.

El avistamiento de aves es una de las experiencias de naturaleza que atraen a los viajeros nórdicos a Colombia. Foto: Cortesía ProColombia

Los viajeros de este mercado tienden a preferir itinerarios multicentro previamente estructurados, con logística sencilla, tiempos de descanso y experiencias de mayor profundidad. Entre las propuestas identificadas están los viajes de ocho a 14 noches que combinen ciudades, naturaleza y destinos del Caribe.

La temporada de mayor interés se extiende entre noviembre y marzo, cuando buscan escapar del invierno europeo. El llamado soft adventure también tiene espacio entre estos turistas, especialmente actividades de naturaleza que combinen exploración, comodidad y seguridad. Senderismo moderado, avistamiento de aves, destinos cafeteros, termales, hoteles rurales y propuestas de bienestar hacen parte de los productos con potencial para este mercado.

👀🌎📄 Lea también: Bogotá busca consolidarse como destino internacional para el turismo de reuniones

En el segmento de lujo, el interés está más relacionado con la privacidad, el diseño, la naturaleza y la autenticidad que con la ostentación. Esto abre espacio para lodges, haciendas cafeteras, hoteles boutique y experiencias exclusivas de grupos pequeños.

La sostenibilidad es otro de los factores relevantes. De acuerdo con ProColombia, estos viajeros buscan prácticas verificables y experiencias con impacto positivo en las comunidades y los ecosistemas. También valoran información clara, procesos de reserva sencillos, conectividad estable y una logística eficiente durante el viaje.

Las preferencias presentan algunas diferencias entre los mercados. Los viajeros suecos muestran interés por sostenibilidad, diseño y cultura contemporánea; los noruegos, por naturaleza y experiencias de mayor valor; los daneses, por gastronomía, estilo de vida y cultura urbana, y los finlandeses, por bienestar, naturaleza y slow travel.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com