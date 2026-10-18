Colombia, entre las oportunidades de expansión de la hotelería en América Latina

Minor Hotels evalúa nuevas oportunidades de expansión en Colombia, donde opera 14 hoteles en cinco ciudades del país. Foto: Cortesía

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El crecimiento de la industria hotelera en América Latina pasa por identificar destinos con potencial, adaptarse a las nuevas preferencias de los viajeros y desarrollar propuestas que vayan más allá del alojamiento. En ese escenario, Minor Hotels apuesta por una expansión selectiva en la región, con Colombia como uno de los mercados relevantes para fortalecer su operación.

“Colombia es un mercado importante para Minor Hotels. Pocos países de la región combinan una oferta tan diversa de destinos con una demanda equilibrada entre viajes corporativos y de ocio”, afirma Óscar Restrepo, director regional de la compañía para la región Andina.

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Actualmente, Minor Hotels opera 14 hoteles en Bogotá, Barranquilla, Cali, Cartagena y Medellín, con las marcas NH Collection, NH Hotels y Avani. Esta presencia, explica el directivo, le permite conocer de cerca el comportamiento de los viajeros y la evolución de los mercados locales.

“Esa presencia nos da una lectura muy cercana del viajero local y de cómo evoluciona cada mercado interno, permitiendo que veamos el país como una plataforma para fortalecer nuestra presencia, tanto en las ciudades donde ya estamos como en nuevos destinos con potencial”, señala.

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Crecimiento selectivo y nuevas oportunidades

La estrategia de expansión de Minor Hotels en América Latina se concentra en mercados que ofrezcan condiciones favorables para el desarrollo de su operación. La compañía ha enfocado recientemente su atención en Argentina y México, así como en Perú, donde abrió el bar Pagano, en colaboración con Handshake, en el piso 13 del hotel nhow Lima.

“En Minor Hotels, nuestra estrategia en América Latina es de crecimiento selectivo. Queremos consolidar nuestra presencia en destinos con fundamentos sólidos de demanda turística, corporativa y de inversión, de la mano de la marca adecuada para cada uno”, explica Restrepo.

La selección de nuevos mercados y proyectos depende, además, de la capacidad de cada marca para responder a las características del destino. El portafolio de la compañía abarca los segmentos Luxury, Premium y Select, una estructura que le permite atender diferentes necesidades y perfiles de viajeros.

“El criterio decisivo es si una de nuestras marcas puede aportar algo diferencial al mercado y a la comunidad”, sostiene el directivo.

En el caso colombiano, esta estrategia contempla tanto el fortalecimiento de las operaciones existentes como la evaluación de nuevos destinos. La decisión de crecer, sin embargo, está vinculada con las oportunidades que ofrezca cada mercado y con la posibilidad de desarrollar propuestas pertinentes para sus viajeros.

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El viajero cambia y la hotelería se transforma

La evolución de las preferencias de los huéspedes es otro de los factores que está redefiniendo la industria. La combinación de trabajo y ocio, el crecimiento del trabajo remoto y la búsqueda de experiencias vinculadas con la cultura local están llevando a los hoteles a replantear su oferta.

“El viajero de hoy es más diverso y exigente. Los límites entre viaje de trabajo y de ocio son cada vez más difusos, crece el segmento de viajeros que trabajan de forma remota y hay una búsqueda clara de experiencias que van más allá del alojamiento”, afirma Restrepo.

Como respuesta a estos cambios, marcas como Avani buscan atender a quienes combinan sus actividades profesionales con el descanso y el descubrimiento de los destinos.

“Avani es un buen ejemplo de cómo respondemos a ello con una marca pensada para el viajero bleisure y el nómada digital, que integra conectividad, diseño funcional y bienestar”, explica.

Esta transformación también implica entender el hotel como parte integral de la experiencia turística. “La ubicación, la gastronomía, el bienestar, la cultura local y la flexibilidad pesan hoy tanto en la decisión como la habitación”, agrega.

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Para Restrepo, estas tendencias están orientando la hotelería regional hacia modelos en los que la experiencia adquiere mayor protagonismo. A la flexibilidad se suman la digitalización y la integración de nuevas formas de vivir y trabajar, factores que exigen propuestas diferenciadas según el perfil del viajero y las características de cada destino.

La hotelería evoluciona hacia experiencias más flexibles, con mayor énfasis en el bienestar, la gastronomía y la conexión con la cultura local. Foto: Cortesía

Fidelización más allá del hotel

La relación con los huéspedes también ocupa un lugar central en la estrategia de la compañía. Minor Discovery, el programa de fidelización de Minor Hotels, busca extender el vínculo con los viajeros mediante beneficios, recompensas y experiencias que pueden disfrutarse en diferentes momentos del viaje.

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“Minor DISCOVERY es un pilar fundamental de nuestra estrategia, porque nos permite construir una relación con el huésped que trasciende la estancia”, señala Restrepo.

El programa hace parte de la red de Global Hotel Alliance (GHA) y ofrece beneficios como tarifas preferenciales, recompensas y acceso a experiencias y ofertas locales. Los Discovery Dollars, por ejemplo, pueden utilizarse en alojamiento, gastronomía, spa y otras experiencias.

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Para el directivo, la clave está en responder a las expectativas de unos viajeros que buscan beneficios concretos y flexibles. “Entendemos la fidelización como la capacidad de conocer mejor al viajero y darle razones concretas para volver”, afirma.

En esa misma línea, destaca que las recompensas no se limitan a la estadía: “Hay un elemento que para nosotros es determinante: el beneficio no termina en el hotel. Los socios pueden usar sus recompensas en distintos momentos del viaje y vivir el destino de forma más cercana, incluso sin hospedarse con nosotros”.

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Los desafíos del crecimiento hotelero

De cara a los próximos años, la industria deberá encontrar un equilibrio entre la expansión, la eficiencia y la capacidad de responder a un viajero cuyas expectativas evolucionan rápidamente. Para Minor Hotels, el desafío también incluye atender las necesidades del segmento corporativo, que demanda espacios funcionales, mayor flexibilidad y condiciones adaptadas a sus volúmenes de viaje.

“El principal desafío será crecer de forma sostenible sin perder capacidad de respuesta frente a un viajero que cambia con rapidez”, sostiene Restrepo.

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El directivo considera que responder a estas exigencias requiere combinar expansión con eficiencia operativa, desarrollo del talento, innovación y digitalización. También destaca la importancia de mantener relaciones sólidas con los diferentes actores de la industria.

“En Minor Hotels entendemos que ese crecimiento solo es viable con relaciones sólidas con propietarios, socios, clientes corporativos, equipos y comunidades”, concluye.

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La diversidad de mercados latinoamericanos representa, en su opinión, una oportunidad para desarrollar propuestas ajustadas a distintos segmentos. El reto será identificar dónde tienen sentido esas iniciativas y llevar las marcas a destinos en los que puedan generar valor a largo plazo.

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