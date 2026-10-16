Estos destinos y hoteles de Colombia fueron premiados a nivel internacional

The Brown, Guatape, Autograph Collection fue elegido como mejor hotel de estilo de vida (lifestyle) de Sudamérica. Foto: Cortesía Marriott International

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Colombia obtuvo reconocimientos en distintas categorías de los World Travel Awards 2026, premios internacionales que distinguen a destinos y empresas de la industria turística. Los galardones abarcan segmentos como turismo de naturaleza, viajes juveniles, hotelería, turismo de reuniones y servicios especializados, con representantes de varias regiones del país.

En la edición suramericana, Cartagena fue elegida principal destino de luna de miel del continente y Boyacá recibió el reconocimiento como principal destino regional. Colombia, por su parte, fue distinguida como principal destino de viajes juveniles de Sudamérica.

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La hotelería también tuvo una participación destacada. El Sofitel Legend Santa Clara Cartagena obtuvo los títulos de mejor hotel y mejor hotel patrimonial de Sudamérica. Además, su Presidential Suite Botero fue reconocida como principal suite hotelera del continente. Cartagena sumó otros premios con el Hotel Charleston Santa Teresa, distinguido como mejor hotel patrimonial de Sudamérica, y el Four Seasons Hotel and Residences Cartagena, elegido mejor hotel nuevo de la región.

Bogotá también figuró entre los ganadores. El Hotel 101 Park House recibió el reconocimiento como principal hotel boutique de Sudamérica, mientras que el B.O.G. Hotel fue distinguido como mejor hotel de diseño del continente. Por su parte, The Brown, ubicado en Guatapé, Antioquia, obtuvo el premio a principal hotel de estilo de vida (lifestyle) de Sudamérica, ampliando la presencia colombiana en los reconocimientos a la hotelería regional.

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En el segmento de turismo de reuniones, el Ágora Bogotá Convention Center fue reconocido como principal centro de reuniones y conferencias de Sudamérica. Medellín también tuvo representación a través del Greater Medellín Convention & Visitors Bureau, elegido principal entidad de promoción turística de ciudad del continente. Aviatur completó la presencia empresarial colombiana al recibir el premio a principal empresa de gestión de viajes de Sudamérica.

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Hoteles y empresas colombianas, reconocidos a escala nacional

Los premios también distinguieron a establecimientos y empresas en las categorías nacionales de Colombia. El Hilton Santa Marta fue elegido principal hotel del país; el Hotel San Fernando Plaza, de Medellín, recibió el reconocimiento como mejor hotel de negocios, y el JW Marriott Hotel Bogotá fue distinguido como mejor hotel para conferencias.

En Cartagena, el Sofitel Legend Santa Clara obtuvo el premio a mejor hotel patrimonial de Colombia, mientras que el Sofitel Barú Cartagena Beach Resort fue reconocido como mejor resort. The Suite, del Hotel Cartagena Plaza, recibió el galardón a mejor suite hotelera del país.

Sofitel Barú Cartagena Beach Resort. Foto: Cortesía Sofitel Hotels & Resorts

En otras categorías de alojamiento, Bertha’s Collection fue elegido principal hotel boutique de Colombia y el Hotel On Vacation Amazon recibió el reconocimiento como mejor hotel verde.

Los servicios turísticos también tuvieron representación. Macondo DMC fue distinguida como principal empresa de gestión de destinos del país, Palenque Tours obtuvo el premio a mejor operador turístico y Viajes Circular fue reconocida como mejor agencia de viajes de Colombia.

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Colombia busca cuatro reconocimientos mundiales

A los premios regionales y nacionales se suman cuatro nominaciones de Colombia en la edición mundial de los World Travel Awards 2026. El país compite como mejor destino culinario y mejor destino verde del mundo; San Andrés está nominada como mejor destino de playa, y ProColombia aspira al título de mejor oficina de promoción turística.

Las candidaturas destacan diferentes componentes de la oferta colombiana, desde la gastronomía y la biodiversidad hasta los destinos costeros y la promoción internacional. La votación estará abierta hasta el 30 de octubre de 2026.

San Andrés busca consolidar su posicionamiento internacional como destino de playa y naturaleza, con sus aguas cristalinas y paisajes del Caribe colombiano. Foto: Getty Images

Estos reconocimientos llegan en un momento en el que el turismo mantiene su relevancia económica para Colombia. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante el primer semestre de 2026, el país registró ingresos por USD 5.618,8 millones por concepto de transporte aéreo de pasajeros y viajes, un crecimiento del 4,9 % frente al mismo periodo de 2025, cuando alcanzaron USD 5.353,9 millones.

A junio de 2026, Colombia contaba con 1.523 frecuencias aéreas internacionales semanales y 287.726 sillas disponibles, con conexiones directas hacia 30 países y 57 ciudades internacionales, según las cifras divulgadas por el sector turístico.

La participación en los World Travel Awards representa una oportunidad para dar visibilidad internacional a los destinos colombianos y a las empresas que integran la industria turística nacional.

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