¿Qué necesita América Latina para aprovechar su potencial turístico?

El turismo multidestino requiere planificación y coordinación para integrar varios países en un mismo recorrido. Foto: Getty Images

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América Latina tiene los atractivos naturales, la riqueza cultural, la gastronomía y el patrimonio necesarios para consolidarse como una de las grandes regiones turísticas del mundo. Sin embargo, transformar esas ventajas en mayores ingresos, inversión y empleo requiere superar obstáculos estructurales que van desde la conectividad aérea hasta la facilitación de los viajes entre países y el desarrollo de nuevas experiencias para los visitantes.

Ese fue uno de los principales mensajes de Gloria Guevara, presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), durante la Cumbre Mundial de la organización, celebrada en Malta. En su análisis, la región cuenta con los activos para competir en el mercado internacional, pero necesita una estrategia coordinada que permita aprovecharlos y convertirlos en oportunidades económicas para sus territorios.

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Las perspectivas para este año respaldan ese potencial. De acuerdo con el más reciente Informe de Impacto Económico 2026 del WTTC, elaborado con Chase Travel, el PIB del sector de Viajes y Turismo en Centro y Sudamérica crecería 4,1 % en 2026, por encima del promedio mundial proyectado en 3,2 %. Asimismo, se espera que el gasto de los visitantes internacionales aumente 7,8 %, más del doble del crecimiento global previsto para este indicador, de 3,7 %.

Colombia también forma parte de este panorama. Según las proyecciones del organismo, el PIB de Viajes y Turismo del país podría crecer 5,7 % en 2026, en un contexto de dinamismo regional y oportunidades para atraer viajeros internacionales. El reto, no obstante, consiste en mantener ese crecimiento y lograr que sus beneficios se extiendan a más destinos, empresas y comunidades.

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Para Guevara, América Latina todavía no ha aprovechado plenamente su potencial turístico. “Uno de los principales obstáculos es la conectividad, tanto entre países como dentro de los mercados nacionales. En algunos casos, los viajeros deben desplazarse hacia el norte del continente para después regresar hacia el sur, una situación que puede incrementar los tiempos de viaje y los costos”, aseguró.

Conectividad y diversificación para aprovechar el potencial turístico

A esta dificultad se suman las barreras migratorias. Mientras otras regiones han avanzado en mecanismos que facilitan la movilidad entre países, América Latina continúa enfrentando trámites que pueden complicar los recorridos de los visitantes internacionales. Quienes llegan desde mercados lejanos y desean conocer varios países de la región pueden necesitar diferentes visas, lo que añade tiempo y complejidad a la planeación de sus viajes.

El turismo multidestino permite integrar varios países en un mismo itinerario, ampliar las estadías y distribuir el gasto turístico entre más territorios. Foto: María Alejandra Castaño Carmona

La presidenta del WTTC señaló que América Latina podría estudiar mecanismos regionales de facilitación migratoria y aprovechar las experiencias de otras partes del mundo. En Asia-Pacífico, por ejemplo, la inversión en infraestructura, la conectividad y los esquemas que simplifican los desplazamientos han contribuido al desarrollo de circuitos entre varios destinos.

El turismo multidestino es otra de las oportunidades que se identificaron. Según Guevara, este tipo de oferta no se desarrolla de manera espontánea, sino que requiere planificación y coordinación con turoperadores para diseñar y comercializar recorridos que integren varios países. La posibilidad de combinar destinos en un mismo itinerario puede ampliar las opciones para los viajeros, prolongar sus estadías y distribuir el gasto turístico entre más territorios.

La infraestructura es otro de los factores determinantes. El WTTC considera que la región necesita continuar invirtiendo en aeropuertos, transporte y servicios turísticos para responder a la demanda y mejorar su competitividad. Sin embargo, el desafío no se limita a construir nuevas instalaciones: también implica desarrollar productos que permitan diversificar la oferta y atraer visitantes más allá de los destinos tradicionales.

Guevara destacó que, en muchos países, los productos turísticos se concentran en una o dos ciudades, pese a que existen otros territorios con recursos naturales, patrimonio histórico y expresiones culturales que podrían incorporarse a la oferta. “La gastronomía, las experiencias comunitarias, el turismo de naturaleza y las actividades culturales representan oportunidades para ampliar las alternativas disponibles y generar empleo en lugares donde la actividad turística todavía tiene un alcance limitado”, enfatizó.

La diversificación también puede contribuir a aumentar el gasto de los viajeros. Cuantas más experiencias encuentre un visitante en un destino, mayores serán las posibilidades de que prolongue su estadía, consuma servicios adicionales y regrese en el futuro. Para la dirigente, desarrollar los productos turísticos es una manera de aprovechar mejor los atractivos existentes y distribuir las oportunidades económicas más allá de los principales centros de recepción de viajeros.

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Políticas de largo plazo, inversión y empleo

Otro de los puntos centrales de su planteamiento es la necesidad de establecer políticas de Estado que trasciendan los periodos de gobierno. Más allá de las campañas de promoción, Guevara considera que el turismo debe ocupar un lugar prioritario en la agenda pública, con una estrategia de largo plazo y una articulación permanente entre las autoridades y el sector privado.

La inversión depende, en buena medida, de las condiciones que encuentran las empresas para desarrollar sus proyectos. La certeza jurídica, la reducción de trámites burocráticos y la existencia de reglas claras son algunos de los elementos que pueden facilitar la llegada de capital. En ese sentido, la dirigente sostuvo que el reto no es solamente atraer recursos, sino crear las condiciones para que las inversiones puedan concretarse.

La competitividad también está relacionada con los costos. El WTTC advirtió que las presiones inflacionarias y la desconfianza de los consumidores pueden afectar el desempeño del sector, por lo que mantener los viajes asequibles y ofrecer entornos estables resulta fundamental. Guevara también se refirió al impacto de los impuestos turísticos: aunque estos pueden contribuir a financiar mejoras, es importante que los recursos recaudados se reinviertan en infraestructura y servicios para los destinos, en lugar de convertirse únicamente en un costo adicional para los viajeros.

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Gloria Guevara durante la Cumbre Mundial del Turismo, en Malta. Foto: Maria Alejandra Castaño Carmona

El empleo constituye otra de las razones por las que el turismo puede desempeñar un papel estratégico en el desarrollo regional. Según el WTTC, viajes y turismo respaldaría 18,5 millones de empleos en Centro y Sudamérica durante 2026, equivalentes al 8,3 % del empleo total de la región.

A escala mundial, el organismo estima que el sector contribuirá con USD 12 billones a la economía global este año, equivalentes al 9,9 % del PIB mundial, y respaldará 376 millones de puestos de trabajo. Durante la próxima década, se prevé la creación de cerca de 89 millones de empleos vinculados a viajes y turismo, en un contexto en el que la actividad crecería a una tasa anual de 3,6 %, por encima del 2,4 % proyectado para la economía mundial.

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Para aprovechar esta capacidad de generación de empleo, Guevara subrayó la importancia de fortalecer la formación y desarrollar las habilidades que demanda la industria. También señaló que las políticas laborales deben facilitar la participación de distintos grupos de trabajadores y responder a las necesidades de un sector con temporadas de alta demanda y una amplia variedad de actividades.

La transformación tecnológica será otro componente de esta evolución. El uso de inteligencia artificial puede contribuir a reducir costos operativos, mejorar la planificación y ofrecer experiencias más personalizadas. No obstante, la dirigente considera que “aunque algunas funciones administrativas y tareas automatizadas podrían cambiar, el turismo seguirá dependiendo en gran medida de la interacción humana y de la calidad del servicio”.

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Las proyecciones del WTTC muestran que Centro y Sudamérica tienen condiciones para crecer por encima del promedio mundial en 2026. Pero sostener esa trayectoria dependerá de decisiones que van más allá de la promoción: mejorar la conectividad, facilitar la movilidad internacional, ampliar la infraestructura, desarrollar nuevos productos y garantizar políticas públicas estables.

América Latina cuenta con una combinación de recursos naturales, diversidad cultural, gastronomía y patrimonio que representa una ventaja en el mercado turístico global. El desafío es articular esos activos con inversión y planificación para convertir el potencial de la región en un crecimiento sostenido, con oportunidades para las empresas y beneficios concretos para las comunidades.

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