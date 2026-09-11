Foto: El Parque del Café retoma sus actividades y se suma a la reactivación económica de la región. / Cortesía Parque del Café

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura A un mes del terremoto, destinos turísticos insisten en no cancelar viajes María Alejandra Castaño Carmona Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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La recuperación turística después de una emergencia también implica recuperar la confianza de los viajeros y evitar que la percepción de riesgo se extienda a destinos que siguen habilitados.

Ya se cumplió un mes del terremoto del 10 de agosto. Mientras las zonas afectadas avanzan en su recuperación, el turismo invita a seguir viajando hacia destinos que mantienen su operación.

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El llamado parte de una realidad que va más allá de los lugares donde se registraron daños. En los días posteriores al sismo, las cancelaciones y la incertidumbre también alcanzaron a municipios y empresas que no tuvieron afectaciones directas, pero que comenzaron a sentir una menor llegada de visitantes.

“Donde las condiciones permiten continuar con la operación turística, el llamado es a mantener los viajes y apoyar a los empresarios locales”, señala Laura Durana, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Turismo Responsable (Acotur).

En la misma línea, la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) puso en marcha la iniciativa “Viajar es sumar”, con la que invita a los colombianos a no cancelar sus reservas y mantener sus planes cuando los destinos estén habilitados. Para el gremio, mantener activo el turismo permite sostener una cadena en la que participan agencias, hoteles, restaurantes, operadores, transportadores, guías y otros negocios locales.

El llamado también llegó al Gobierno. En una carta enviada el 9 de septiembre al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Consejo Turístico Colombiano (CTUR), conformado por representantes de Anato, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), Acotur, la Asociación Colombiana de Parques de Diversiones (Acolap) y la Asociación Colombiana del Transporte Especial (Acoltés), advirtió que las cancelaciones, el congelamiento de reservas y la caída en el flujo de visitantes están poniendo en riesgo cerca de un millón de empleos directos e indirectos. Por eso, solicitó medidas de emergencia para proteger el empleo, facilitar liquidez a las empresas y acelerar la recuperación de la infraestructura turística y de conectividad.

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Viajar también puede ser una forma de apoyar

La solidaridad también puede expresarse a través del viaje. Aunque Tolima no estuvo entre los departamentos directamente afectados por el terremoto, la situación ha repercutido en su actividad turística. En el norte del departamento, empresarios de El Líbano, Murillo y Falan aseguran que las cancelaciones han reducido considerablemente la llegada de visitantes.

En El Líbano, José Alberto Mojica, gerente de La Ranchita del Líbano, cuenta que la ocupación de su establecimiento pasó de un promedio del 60 % al 10 %. “En el norte de Tolima, donde no hubo afectaciones por el terremoto, estamos muy perjudicados”, afirma.

El impacto no solo se refleja en el alojamiento. Cuando un visitante deja de llegar, también disminuye el movimiento en restaurantes, operadores de actividades, comercios y otros servicios que dependen de la actividad turística.

Por eso, John Peña, director del Centro Recreacional Mineima, invita a regresar al municipio y a conocer una oferta que incluye alojamiento, cabalgatas y rutas relacionadas con el café y la miel, entre otras experiencias.

La situación se repite en Murillo, municipio reconocido por ONU Turismo en 2025 entre los mejores pueblos turísticos del mundo. Sus paisajes de montaña, arquitectura tradicional y experiencias relacionadas con el entorno del Nevado del Ruiz hacen parte de una oferta que continúa disponible para los viajeros.

En Falan, por su parte, la Reserva Natural Ciudad Perdida mantiene su propuesta de naturaleza y aventura, con las ruinas de Santa Ana como uno de sus principales atractivos.

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El Eje Cafetero mantiene su oferta

El llamado a seguir viajando también se extiende al Eje Cafetero. Según Anato Capítulo Eje Cafetero, la mayoría de los atractivos turísticos de la región ya están habilitados.

Entre ellos están el Parque del Café, Panaca y el Bioparque Ukumarí, mientras municipios como Salento y Filandia han ajustado algunos recorridos hacia zonas que no resultaron afectadas.

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A esta oferta se suman atractivos como el Valle de Cocora, el Jardín Botánico del Quindío, Recuca y los Termales de Santa Rosa de Cabal, que también han retomado sus actividades.

Santa Rosa de Cabal es uno de los destinos que hacen parte de la oferta turística del Eje Cafetero. Foto: Pixabay

Esto no significa que todos los caminos, municipios y atractivos de la región se encuentren necesariamente en las mismas condiciones. Por eso, antes de viajar, la recomendación sigue siendo consultar el estado de las vías, los atractivos y los servicios turísticos, especialmente si el recorrido incluye zonas cercanas a los lugares que sí tuvieron afectaciones.

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Para los empresarios, sin embargo, cada reserva que se mantiene puede marcar una diferencia. El turismo tiene un efecto que va mucho más allá del lugar que aparece en una fotografía: genera ingresos para alojamientos, restaurantes, guías, transportadores, artesanos, productores locales y pequeños emprendimientos.

Además de las acciones para mantener las reservas, también se han puesto en marcha iniciativas de apoyo directo a los empresarios afectados. ANATO Capítulo Eje Cafetero presentó “Código de Reserva Ayudar”, una campaña de recaudo dirigida a las agencias de viajes que sufrieron daños por el sismo. Los recursos buscan contribuir a la recuperación de sus equipos, oficinas y capacidad operativa.

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Dos oportunidades para volver a viajar

Las próximas semanas ofrecen dos momentos importantes para poner nuevamente en movimiento el turismo nacional: Amor y Amistad, que se celebra el 19 de septiembre, y la semana de receso escolar de octubre.

Para los destinos y empresarios turísticos, estas fechas pueden convertirse en una oportunidad para planear una escapada, conocer lugares que quizá todavía no estén en el radar y contribuir, al mismo tiempo, a la economía de las comunidades que viven de esta actividad.

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No se trata de viajar sin informarse ni de ignorar las recomendaciones de las autoridades. Se trata de hacer una distinción entre los lugares que requieren atención y aquellos que continúan operando con normalidad.

La invitación, entonces, es sencilla: antes de cancelar, informarse; y si el destino está habilitado, viajar.

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Porque detrás de cada hotel, restaurante, guía, operador o emprendimiento turístico hay familias y comunidades para las que el regreso de los viajeros también hace parte de la recuperación.

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