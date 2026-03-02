Colombianos convierten el Mundial 2026 en la gran excusa para viajar

Desde murales gigantes hasta joyas escondidas, Wynwood en Miami es un paraíso para los amantes del arte callejero. Foto: Cortesía: Oficina de Convenciones y Visitantes de Greater Miami

La cuenta regresiva ya comenzó. Aunque faltan meses para el pitazo inicial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la emoción dejó de ser expectativa para convertirse en planes concretos de viaje. Para miles de colombianos, el torneo no solo será una cita deportiva: será la excusa perfecta para descubrir ciudades, reencontrarse con amigos y convertir cada destino en una extensión de la tribuna.

La fiesta no se limitará a los estadios de Norteamérica. Se sentirá en las calles, en las previas que se alargan hasta la madrugada y en cada espacio donde aparezca una camiseta amarilla. En Airbnb, patrocinador oficial del certamen, ya se evidencian las tendencias que marcarán la ruta del viajero colombiano durante el Mundial.

Miami y Ciudad de México, epicentros del fervor cafetero

El calendario está definido y las búsquedas de alojamiento hablan por sí solas:

Miami registra un crecimiento superior al 200 % en búsquedas dentro de la plataforma. La Ciudad del Sol no solo será sede; se perfila como punto de encuentro para los fanáticos colombianos cuando la selección enfrente allí a Portugal. Playas, cultura latina y vida nocturna serán parte del plan mundialista.

Ciudad de México presenta un aumento que supera el 500 %. La capital mexicana, escenario del debut colombiano en el torneo, se prepara para recibir a una hinchada que acostumbra apropiarse del destino que pisa y contagiar su entusiasmo.

Millennials y generación Z lideran el viaje

El perfil del aficionado que hará las maletas también muestra cambios. Los millennials encabezan la intención de viaje, seguidos muy de cerca por la generación Z. Más que hospedaje, buscan experiencias: recorrer barrios emblemáticos, probar la gastronomía local, sumergirse en la cultura y hacer del fútbol el hilo conductor de recuerdos compartidos.

Viajar al Mundial, para ellos, es una vivencia integral que empieza mucho antes del partido.

El Mundial, un plan colectivo

Entre tanto, si algo caracteriza al hincha colombiano es que rara vez vive el fútbol en solitario. Las cifras lo confirman:

Más del 50 % planea viajar en grupos grandes de amigos, priorizando espacios amplios donde la previa y la celebración se vivan en conjunto.

Un 30 % lo hará en dúo, ya sea en pareja o con ese amigo con quien se sueña la cita mundialista desde hace años.

Más del 20 % apuesta por un viaje familiar, buscando alojamientos que permitan mantener la tradición de alentar juntos.

Optimismo que mira más allá de la fase de grupos

Aunque el camino comienza en la fase inicial, el entusiasmo no tiene límites. Los viajeros ya exploran opciones en ciudades como Nueva York, imaginando escenarios decisivos y soñando con acompañar a la selección hasta instancias finales.

En este contexto, Airbnb comparte que fortalece su papel como puente entre viajeros y destinos, promoviendo estancias que permitan una conexión auténtica con la identidad de cada sede.

En 2026, el Mundial se jugará en la cancha, pero también en las casas compartidas, en las calles teñidas de amarillo y en cada ciudad que, por unos días, latirá al ritmo de un gol colombiano.

