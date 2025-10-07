Colombianos, los que más eligen hoteles todo incluido en Latinoamérica

Cuatro de cada diez colombianos sueñan con unas vacaciones en hoteles todo incluido, superando a viajeros de países como Argentina, Brasil y México. Foto: Getty Images

Si hay algo que los colombianos saben hacer bien es disfrutar del descanso. Así lo revela la más reciente encuesta de Booking.com en Latinoamérica, que posiciona a los viajeros del país como los que más prefieren los hoteles all inclusive o todo incluido en la región.

De acuerdo con el estudio, un 41 % de los colombianos sueña con pasar sus vacaciones en un paraíso sin planes, con bufés interminables, hamacas al sol y actividades sin preocupaciones. Esta cifra supera a la de otros países como Argentina (33 %), Brasil (32 %) y México (33 %).

La preferencia, según expertos en turismo, refleja la naturaleza alegre y hospitalaria de los colombianos, así como el valor que le otorgan a la desconexión, la buena comida y el descanso compartido con familia o amigos. También se evidencia en el crecimiento del turismo hacia destinos de sol y playa, donde este modelo garantiza experiencias sin contratiempos.

Hoteles para dejarse consentir

En línea con esta tendencia, Booking.com destaca cinco opciones destacadas de hoteles all inclusive alrededor del mundo:

HVD Club Bor Ultra All Inclusive – Sunny Beach, Bulgaria : frente al mar Negro, ofrece playa privada, gastronomía internacional, animación para todas las edades y actividades deportivas. : frente al mar Negro, ofrece playa privada, gastronomía internacional, animación para todas las edades y actividades deportivas.

Riu Caribe – Cancún, México : en la icónica zona hotelera, con piscinas infinitas, restaurantes de cocina internacional, shows nocturnos y spa de inspiración maya. : en la icónica zona hotelera, con piscinas infinitas, restaurantes de cocina internacional, shows nocturnos y spa de inspiración maya.

Bel Air Azur Resort – Hurghada, Egipto : exclusivo para adultos, con acceso a arrecifes de coral, deportes acuáticos y terrazas panorámicas para el descanso. : exclusivo para adultos, con acceso a arrecifes de coral, deportes acuáticos y terrazas panorámicas para el descanso.

Barceló Bávaro Palace – Punta Cana, República Dominicana : uno de los resorts más completos del Caribe, con más de 10 restaurantes, campo de golf, casino y áreas solo para adultos. : uno de los resorts más completos del Caribe, con más de 10 restaurantes, campo de golf, casino y áreas solo para adultos.

Kurumba Maldives – Islas Maldivas: lujo en villas privadas con acceso al mar, experiencias gastronómicas personalizadas y un spa entre jardines tropicales. : lujo en villas privadas con acceso al mar, experiencias gastronómicas personalizadas y un spa entre jardines tropicales.

Viajar para vivir sin ataduras

Los resultados de la encuesta confirman que, para los colombianos, viajar no solo significa conocer nuevos destinos, sino también disfrutar sin ataduras y priorizar el bienestar. Los hoteles todo incluido se consolidan así como la opción favorita para quienes buscan relajación total y momentos compartidos, sin preocuparse por nada más que dejarse llevar.

