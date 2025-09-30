Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Turismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Malta será sede de la Cumbre Mundial del Turismo 2026

La Valeta, joya del Mediterráneo, acogerá el evento del WTTC para debatir principalmente sobre innovación, resiliencia, sostenibilidad y crecimiento a largo plazo.

María Alejandra Castaño Carmona
María Alejandra Castaño Carmona
30 de septiembre de 2025 - 04:54 p. m.
El “Popeye's Village” o “pueblo de Popeye” está situada en Anchor Bay, al noroeste de Malta.
El “Popeye's Village” o “pueblo de Popeye” está situada en Anchor Bay, al noroeste de Malta.
Foto: Pixabay

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) anunció oficialmente que su 26ª Cumbre Global se celebrará en La Valeta, Malta, en 2026, durante la ceremonia de clausura de la 25ª edición del evento en Roma, que reunió a miles de líderes del sector turístico a nivel mundial.

En colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Turismo de Malta, la Autoridad de Turismo de Malta y el Gobierno maltés, la cumbre reunirá a destacados representantes del sector público y privado para debatir el futuro del turismo, con énfasis en...

María Alejandra Castaño Carmona

Por María Alejandra Castaño Carmona

mcastano@elespectador.com

Temas recomendados:

Cumbre Mundial del Turismo

Cumbre Mundial del Turismo 2025

Turismo en Roma

Roma

Malta

Turismo en Malta

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.