Malta será sede de la Cumbre Mundial del Turismo 2026

El “Popeye's Village” o “pueblo de Popeye” está situada en Anchor Bay, al noroeste de Malta. Foto: Pixabay

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) anunció oficialmente que su 26ª Cumbre Global se celebrará en La Valeta, Malta, en 2026, durante la ceremonia de clausura de la 25ª edición del evento en Roma, que reunió a miles de líderes del sector turístico a nivel mundial.

En colaboración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Turismo de Malta, la Autoridad de Turismo de Malta y el Gobierno maltés, la cumbre reunirá a destacados representantes del sector público y privado para debatir el futuro del turismo, con énfasis en...